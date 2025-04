El papel prominente de la esposa de Pete Hegseth en el Pentágono genera escrutinio

Las noticias del fin de semana sobre que la esposa del secretario de Defensa Pete Hegseth, Jennifer, fue incluida en…

Las noticias del fin de semana sobre que la esposa del secretario de Defensa Pete Hegseth, Jennifer, fue incluida en un segundo grupo de chat donde él compartió detalles sensibles de operaciones militares, ha centrado la atención en el papel destacado que ocupa en el Pentágono sin ser empleada formalmente durante el breve mandato de su esposo dirigiendo el Ejército de EE.UU.

Jennifer Hegseth ha sido una presencia constante en el círculo íntimo de su esposo incluso antes de que él fuera confirmado para el cargo en el gabinete. Su participación la volvió a poner en el centro de atención durante el fin de semana, cuando se informó que estaba en un chat grupal de Signal con su esposo, su hermano y su abogado, en el que el secretario divulgó información sensible sobre operaciones militares contra los hutíes.

Mientras que el hermano de Hegseth, Phil, y su abogado, Tim Parlatore, ocupan posiciones oficiales dentro del Departamento de Defensa, Jennifer Hegseth no lo hace.

Una fuente familiarizada con la situación dijo a CNN que Jennifer Hegseth presentó documentación para una autorización de seguridad, pero no estaba claro si la recibió. Cuando CNN preguntó si Jennifer Hegseth tiene una autorización, un portavoz dijo que el departamento no discute las autorizaciones de seguridad de ningún individuo. Sin embargo, el secretario de prensa del Pentágono, Kingsley Wilson, agregó que Jennifer Hegseth “nunca ha asistido a una reunión donde se discutiera información sensible o información clasificada”.

Varias fuentes dijeron a CNN que Hegseth se ha vuelto cada vez más paranoico sobre la posibilidad de filtraciones a los medios dentro del Pentágono y ha comenzado a depender en gran medida de un pequeño círculo de asesores, incluida su esposa.

CNN informó anteriormente que el chat grupal que incluía a Jennifer Hegseth fue creado originalmente para hacer estrategias durante su proceso de confirmación, pero que continuó siendo utilizado después de que él fue confirmado.

Hegseth declaró el martes en una entrevista en “Fox and Friends” que lo que “se compartió a través de Signal, entonces y ahora, como sea que se le llame, fue una coordinación informal y no clasificada, para la coordinación con los medios, entre otras cosas. Eso es lo que he dicho desde el principio”.

Wilson le dijo a CNN que Jennifer Hegseth “es una mujer y líder increíblemente talentosa”.

“Es una consejera de confianza para su esposo y una defensora de las familias militares”, dijo.

Jennifer Hegseth ha sido una presencia casi constante alrededor de su esposo desde su proceso de confirmación a principios de este año, cuando se la veía frecuentemente asistiendo a sus reuniones de confirmación con senadores en el Capitolio. Su asistencia rápidamente llamó la atención de los legisladores y su personal, dijo un asistente del Senado a CNN.

“Ella asistió a todas y cada una de sus reuniones con senadores republicanos, algo que no sabemos de ningún candidato a ningún cargo”, dijo el asesor. Agregó que había especial frustración entre algunas senadoras que se reunieron con él y que buscaban hacerle preguntas sobre las acusaciones de agresión sexual. Su presencia “cambió por completo la dinámica” de las conversaciones en torno a esas acusaciones, dijeron.

Un exfuncionario senior del Pentágono que sirvió bajo una administración republicana dijo a CNN que “nunca había oído de nadie” que llevara a su cónyuge a una reunión de oficina, y que eso “molestó a muchos senadores”.

“Lo que he visto con [Pete] Hegseth, nunca en mi vida había visto algo así”, dijo el ex alto funcionario sobre la presencia regular de la esposa del secretario.

También ha asistido al menos a una reunión oficial con su esposo; se unió a una reunión bilateral en el Pentágono en marzo entre Hegseth y el secretario de Defensa del Reino Unido, John Healey. El portavoz del Pentágono en ese momento, John Ullyot, quien desde entonces ha hablado en contra de Hegseth, dijo anteriormente a CNN que Jennifer Hegseth es “la esposa del secretario de Defensa, y es bienvenida en cualquier momento en el Pentágono”.

Wilson dijo a CNN que Jennifer Hegseth “salió de la reunión antes de que ocurrieran discusiones sensibles y clasificadas”.

El exfuncionario senior del Pentágono dijo que la presencia de Jennifer Hegseth es “sin precedentes”.

“Nunca en mi vida profesional he visto a un cónyuge asistir a una reunión con homólogos de otros países, donde discuten asuntos sustanciales relacionados con nuestra relación con estos militares extranjeros”, dijo el funcionario.

Un exportavoz del Pentágono bajo el secretario Lloyd Austin, Chris Meagher, dijo que la presencia de Jennifer Hegseth en reuniones bilaterales y chats de Signal “donde él comparte información sensible y probablemente clasificada” es “desconcertante”.

“No solo es poco probable que su esposa tenga una autorización de seguridad, sino que definitivamente no tiene necesidad de conocer la información clasificada sensible que Pete Hegseth aparentemente está compartiendo con varias cadenas de texto diferentes”, dijo Meagher.

Tanto su presencia en la reunión con Healey, como su inclusión en una cadena de Signal donde él discutía operaciones militares, podrían generar preocupaciones entre los líderes extranjeros sobre la capacidad de Hegseth para mantener la información sensible para sí mismo, dijo Greg Williams, director del Centro de Información de Defensa del Proyecto de Supervisión del Gobierno.

“Genera serias preocupaciones que Hegseth no entienda los límites entre su vida personal y profesional”, comentó Williams. “La fortaleza y seguridad de Estados Unidos depende en gran medida de nuestras relaciones con aliados cercanos… si no creen que nuestro secretario de Defensa tiene una comprensión razonable de los límites entre su vida personal y profesional, será muy difícil para ellos compartir la información sensible que compartirían si confiaran en esos límites”.

Un funcionario de EE.UU. dijo a CNN que Jennifer Hegseth se apoya en su experiencia como productora de Fox News para ayudar a su esposo a navegar el entorno mediático y comparte una desconfianza similar a la de él hacia muchos medios de comunicación, excepto Fox, con quien el secretario de Defensa ha realizado numerosas entrevistas.

El funcionario agregó que también ha desempeñado un papel en la construcción del equipo de asuntos públicos de su esposo en el Pentágono.

Para cualquier posición de alto nivel, reconoció el asistente del Senado, es común que un funcionario se apoye en su cónyuge para obtener apoyo o consejo. No obstante, los Hegseth parecen haber llevado esto un paso más allá, dijeron, y se está notando.

“Este ha sido un punto bien notado y extraño a lo largo de su mandato… y ha sido una preocupación para nosotros”, dijo el asistente.

“En teoría, cualquier director del Gobierno recurrirá a su cónyuge o pareja en busca de consejo, como cualquier persona en un puesto de alto nivel, ya sea en el Gobierno o en cualquier profesión”, añadieron. “Pero esta es una situación bastante extraña”.

