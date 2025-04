El gasto militar mundial aumenta a su ritmo más alto en casi cuatro décadas, según un informe

El mundo se está armando al ritmo más rápido desde casi el final de la Guerra Fría, según un nuevo…

El mundo se está armando al ritmo más rápido desde casi el final de la Guerra Fría, según un nuevo informe, a medida que se desatan importantes guerras en Ucrania y Gaza y las tensiones militares se intensifican desde Europa hasta Asia.

El aumento interanual del 9,4 %, hasta los US$ 2,718 billones en gasto militar mundial en 2024, es la cifra más alta jamás registrada por el prestigioso Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI, por sus siglas) en su informe anual, que advirtió que no se vislumbra un fin a la creciente carrera armamentística mundial. Se trata del mayor aumento desde 1988, el año anterior a la caída del Muro de Berlín.

“Muchos países también se han comprometido a aumentar el gasto militar, lo que conducirá a nuevos incrementos globales en los próximos años”, señala el informe.

Estados Unidos sigue siendo, con diferencia, el mayor inversor militar del mundo: casi un billón de dólares en 2024, según el informe.

Las partidas más importantes del presupuesto estadounidense incluyeron los cazas furtivos F-35 y sus sistemas de combate (US$ 61.100 millones), nuevos buques para la Armada estadounidense (US$ 48.100 millones), la modernización del arsenal nuclear estadounidense (US$ 37.700 millones) y la defensa antimisiles (US$ 29.800 millones).

El presupuesto estadounidense incluyó US$ 48.400 millones en ayuda para Ucrania, casi tres cuartas partes del presupuesto de defensa de Kyiv, de US$ 64.800 millones.

China siguió a Estados Unidos en gasto militar total, con un estimado de US$ 314.000 millones, poco menos de un tercio del total estadounidense, según el informe.

No se desglosó el gasto de Beijing por armamento ni mando, pero señaló que China “presentó varias capacidades mejoradas en 2024, incluyendo nuevos aviones de combate furtivos, vehículos aéreos no tripulados (UAV, por sus siglas) y vehículos submarinos no tripulados”.

“China también continuó expandiendo rápidamente su arsenal nuclear en 2024”, señala el informe.

Juntos, Washington y Beijing representaron casi la mitad del gasto militar mundial en 2024, según el informe.

Sin embargo, los países involucrados en conflictos regionales, o que se muestran recelosos de ellos, mostraron los mayores aumentos interanuales en el gasto.

Israel, que lanzó una invasión del territorio palestino de Gaza en 2023, registró un enorme aumento del 65 % en su gasto militar en 2024.

Mientras tanto, Rusia, que invadió Ucrania en 2022, mostró un aumento estimado de al menos el 38 %, pero el SIPRI señaló que esa cifra probablemente fue mayor, ya que Moscú aumenta sus arcas militares con fondos regionales y de otras fuentes.

El conflicto en Ucrania, que ya dura más de tres años, ha obligado a los países de la OTAN a aumentar significativamente sus presupuestos militares en respuesta a la beligerancia de Rusia y a medida que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presiona a Europa y a la alianza liderada por Estados Unidos para que sean más responsables en su defensa, alegando que se han estado aprovechando de Estados Unidos durante demasiado tiempo.

Alemania, con el cuarto mayor presupuesto de defensa del mundo, aumentó su gasto un 28 %. Rumania (43 %), Países Bajos (35 %), Suecia (34 %), República Checa (32 %), Polonia (31 %), Dinamarca (20 %), Noruega (17 %), Finlandia (16 %), Turquía (12 %) y Grecia (11 %) fueron los otros miembros de la OTAN entre los 40 países con mayor gasto en defensa a nivel mundial, que mostraron aumentos de dos dígitos en 2024.

“El rápido aumento del gasto entre los miembros europeos de la OTAN se debió principalmente a la continua amenaza rusa y a la preocupación por la posible retirada de Estados Unidos de la alianza”, declaró Jade Guiberteau Ricard, investigadora del Programa de Gasto Militar y Producción de Armamentos del SIPRI.

Sin embargo, los analistas señalaron que podría necesitarse algo más que dinero para que los aliados de Estados Unidos en Europa alcancen la autosuficiencia militar.

“Cabe destacar que el simple aumento del gasto no se traducirá necesariamente en una capacidad militar significativamente mayor ni en una mayor independencia de Estados Unidos”. “Esas son tareas mucho más complejas”, declaró Guiberteau Ricard, investigador del SIRPI, en un comunicado de prensa.

En el Indopacífico, el SIPRI indicó que el aumento del 7 % de China en 2024 marcó el 30.º aumento interanual consecutivo del gasto para el Ejército Popular de Liberación, “la racha ininterrumpida más larga registrada” en la base de datos del instituto, según el informe.

“El desarrollo militar de China también ha influido en las políticas militares de sus vecinos, impulsando a muchos de ellos a aumentar el gasto”, añadió.

El presupuesto militar de Japón aumentó un 21 % en 2024, el mayor aumento de Tokio desde 1952. Esto elevó el gasto militar al 1,4 % del producto interior bruto, la mayor parte de la economía japonesa dedicada al Ejército desde 1958.

Filipinas, envuelta en disputas territoriales con China en el Mar de China Meridional, aumentó su gasto en defensa un 19 %.

Y aunque el gasto en Corea del Sur solo aumentó un 1,4 % en 2024, Seúl tendrá la mayor carga militar de Asia Oriental, con un 2,6 % del PIB, según el instituto.

Taiwán, una democracia insular de unos 23 millones de habitantes que el Partido Comunista Chino reclama como suya y ha prometido tomar por la fuerza si es necesario, aumentó su presupuesto de defensa solo un 1,8 % el año pasado, pero el gasto militar de Taipéi ha crecido un 48 % desde 2015, según el informe.

Mientras tanto, la India tuvo el quinto presupuesto de defensa más grande del mundo (US$ 86.100 millones) en 2024. El aumento de Nueva Delhi con respecto a 2023 fue solo del 1,6 %, pero el gasto de defensa del país se incrementó un 42 % en la última década, lo que indica una tendencia preocupante, dijeron los investigadores.

“Los principales países que invierten en el gasto militar en la región Asia-Pacífico están invirtiendo cada vez más recursos en capacidades militares avanzadas”, declaró Nan Tian, ​​director del Programa de Gasto Militar y Producción de Armas del SIPRI. “Con varias disputas sin resolver y tensiones crecientes, estas inversiones corren el riesgo de llevar a la región a una peligrosa espiral armamentística”.

También en Asia, Myanmar, que ha sufrido un conflicto interno desde el golpe militar de 2021, aumentó su gasto un 66 % en 2024. Con un 6,8 % de su PIB, Myanmar mantiene la mayor carga militar de la región Asia-Pacífico, según el informe.

El gasto militar en África aumentó un 3 % en general en 2024. Argelia es el mayor país del continente que más gasta, mientras que ocupa el puesto 20 a nivel mundial.

En América, México mostró un aumento del 39 % en el gasto militar en 2024, “lo que refleja la respuesta cada vez más militarizada del Gobierno al crimen organizado”, según el informe.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.