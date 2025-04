El director de ‘Home Alone 2’, Chris Columbus, dice que desearía que el cameo de Donald Trump desapareciera

El director Chris Columbus aún no está entusiasmado con el cameo del presidente Donald Trump en “Home Alone 2: Lost…

El director Chris Columbus aún no está entusiasmado con el cameo del presidente Donald Trump en “Home Alone 2: Lost in New York” de 1992.

Columbus dirigió la secuela del popular clásico navideño de 1990, “Home Alone”, y en una entrevista publicada este martes con el San Francisco Chronicle comentó que la aparición de Trump en la película se ha convertido en una pesadilla y que desearía que desapareciera.

En la película, Trump se interpreta a sí mismo cuando se encuentra con Kevin McAllister (Macaulay Culkin), quien se separó de su familia y termina en la Gran Manzana, dentro del Hotel Plaza. El niño le pregunta al entonces empresario y magnate inmobiliario neoyorquino cómo llegar al vestíbulo del hotel. Trump le indica la dirección correcta.

Es una escena breve que Columbus dijo que “no puede cortar”, y añadió que si lo hace, cree que “probablemente lo expulsarán del país”.

“Se me considerará prácticamente incapaz de vivir en Estados Unidos”, añadió.

Columbus ya había hablado sobre cómo Trump acabó en la película, declarando a Business Insider en 2020 que Trump solo les permitiría filmar dentro del Plaza, del que era propietario en ese momento, si aparecía en la película.

“Así que acordamos incluirlo en la película, y cuando la proyectamos por primera vez ocurrió lo más extraño: la gente aplaudió cuando Trump apareció en pantalla”, dijo entonces. “Así que le dije a mi editor: ‘Déjenlo en la película. Es un momento para el público’. Pero sí que se las arregló para entrar en la película”.

En 2023, Trump habló sobre su aparición en la película, escribiendo en Truth Social en ese momento: “Estaba muy ocupado y no quería hacerlo. Fueron muy amables, pero sobre todo, insistentes. Acepté, ¡y el resto es historia! Ese pequeño cameo despegó como un cohete, y la película fue un gran éxito”.

“Ahora, sin embargo, 30 años después, Columbus (¿cuál era su verdadero nombre?) declaró que yo mismo había presionado para aparecer en la película”, añadió más tarde. “Nada más lejos de la realidad. Ese cameo contribuyó al éxito de la película”.

Pero Columbus discrepó con esa declaración en el Chronicle esta semana, diciendo sobre el cameo de Trump en “Home Alone 2”: “Años después, se ha convertido en una maldición. Se ha convertido en algo que desearía que no existiera. ¿Qué le pasa por la cabeza a este sujeto? Dijo que mentía. No miento. Dijo que le rogué que participara en la película, pero jamás le rogaría a alguien que no es actor que participara en una película. Pero estábamos desesperados por conseguir el Hotel Plaza”.

“Home Alone 2: Lost in New York” está protagonizada por Culkin, Catherine O’Hara, John Heard, Tim Curry, Joe Pesci y Daniel Stern, y recaudó US$ 359 millones, una cifra impresionante para principios de los años 90.

