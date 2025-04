EE.UU. anuncia planes para cobrar tasas a los barcos chinos que atraquen en puertos estadounidenses

Estados Unidos ha revelado planes para imponer nuevas tasas portuarias a los barcos chinos, afirmando que su objetivo es revitalizar…

El presidente Donald Trump se ha embarcado en una amplia guerra comercial con China, una medida que su administración describe como un intento de repatriar la manufactura a EE.UU., pero que críticos y muchos economistas temen que pueda desencadenar una recesión mundial y un aumento de precios para los consumidores.

El aviso del Registro Federal publicado este jueves por el Representante Comercial de EE.UU. (USTR, por sus siglas en inglés) indicó que EE.UU. planea cobrar tasas a todos los barcos construidos y de propiedad china que atraquen en puertos estadounidenses, basándose en el tonelaje neto o las mercancías transportadas en cada viaje.

Las nuevas tasas entrarán en vigor en 180 días, se implementarán de forma gradual y podrían aumentar en los próximos años, según el aviso del USTR.

El último anuncio revierte las propuestas presentadas en febrero para cobrar a los buques construidos en China hasta US$ 1,5 millones por escala, lo que causó una reacción generalizada en la industria, según informó Reuters.

“Los buques y el transporte marítimo son vitales para la seguridad económica estadounidense y el libre flujo comercial”, dijo el representante comercial de EE.UU., Jamieson Greer. “Las medidas de la administración Trump comenzarán a revertir el dominio chino, abordar las amenazas a la cadena de suministro estadounidense y generar una demanda de buques construidos en Estados Unidos”.

A partir del 14 de octubre, los buques construidos y de propiedad china pagarán US$ 50 por tonelada neta, una tarifa que aumentará US$ 30 al año durante los próximos tres años, informó Reuters. Esto se aplicará si la tarifa es superior a un método de cálculo alternativo que cobra US$ 120 por cada contenedor descargado, aumentando a US$ 250 después de tres años.

Los buques construidos en China, propiedad de empresas no chinas, pagarán US$ 18 por tonelada neta, con aumentos anuales de la tarifa de US$ 5 durante el mismo período, añadió Reuters.

El impuesto a los buques de carga chinos agrava la creciente tensión comercial entre las dos mayores economías del mundo. Trump ya ha aumentado los aranceles a un 145 % en conjunto sobre los productos fabricados en China, mientras que Beijing ha respondido con aranceles del 125 % sobre los productos estadounidenses.

En declaraciones a la prensa sobre los aranceles en la Casa Blanca este jueves por la mañana, Trump insinuó una posible suspensión de las subidas arancelarias, que China ha descrito como un juego de números “sin sentido”.

“No quiero que suban más porque llega un punto en que la gente no compra”, declaró.

