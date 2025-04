Edgardo Esteban, veterano de Malvinas: “Empecé a escribir para sacar mis fantasmas y escupir mi dolor”

(CNN Radio Argentina) – Edgardo Esteban, periodista, escritor y guionista, veterano de la guerra de Malvinas, conversó este miércoles en…

(CNN Radio Argentina) – Edgardo Esteban, periodista, escritor y guionista, veterano de la guerra de Malvinas, conversó este miércoles en CNN Radio en el día en el que se recuerda y homenajea a los héroes caídos en las islas.

“Fui medio aventurero porque me podría haber salvado del Servicio Militar Obligatorio. El 2 de abril ya me iba de baja y la que me avisó que habíamos recuperado Malvinas fue mi mamá”, contó en Al Fin y Al Cabo con María Areces.

El periodista recordó: “El jefe de la unidad me dijo que me podía ir de baja, pero era el que orientaba los cañones hacia donde había que disparar y me entusiasmaba la aventura de ir a Malvinas, pero me cambió la vida cuando cayó la primera bomba y conocí la palabra muerte porque una bomba te puede caer encima”.

“En aquel momento la derrota fue muy fuerte porque todo el tiempo estaba la campaña triunfalista de que estábamos ganando. La primera imagen que se me viene es el final de la batalla porque era la primera vez que había luces en el cielo y no sabías cuándo iba a llegar la muerte”, señaló.

Esteban precisó: “No me gusta la palabra sobreviviente. Empecé a escribir para sacar mis fantasmas y escupir mi dolor, fue un gran camino para recuperarme”.

“Siempre fue muy importante hablar de lo que fue la guerra, el después y lo que dejó la guerra como secuelas. Para mí es muy importante transmitir lo que significa esta pasión y este amor profundo por Malvinas”, concluyó.

