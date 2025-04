Diez viajes a EE.UU., cero bilaterales: ¿obtiene Milei algún rédito por su incondicionalidad con Trump?

Se supone que es el “presidente favorito” de Donald Trump. Pero tras 10 viajes a EE.UU. en menos de 16…

Se supone que es el “presidente favorito” de Donald Trump. Pero tras 10 viajes a EE.UU. en menos de 16 meses, el líder argentino Javier Milei tiene muy poco que mostrar.

Mientras la mayoría de los demás líderes mundiales aún estaban dolidos por los amplios aranceles comerciales que Trump anunció la semana pasada sobre las importaciones de todo el mundo, Milei volaba a Florida con la esperanza de reunirse con el hombre al que ha descrito como uno de los “dos políticos más relevantes del planeta”.

Como uno de los pocos líderes mundiales invitados a la toma de posesión de Trump, Milei tenía motivos para ser optimista sobre sus posibilidades de ser recibido.

Pero esas esperanzas se desvanecieron al darse cuenta de que las posibilidades de que Trump acudiera a la gala en la que Milei recibiría un premio de reputación desconocida eran bajas o nulas, dejando a Milei con un historial poco envidiable: 10 viajes, pero ningún acuerdo bilateral con el hombre más poderoso del planeta.

La ansiedad del Gobierno argentino fue en ascenso en las últimas semanas ante la expectativa de una posible devaluación de la moneda frente al dólar como consecuencia de la pérdida de reservas del Banco Central.

Las miradas ahora están puestas en cuándo se aprobará finalmente el programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI) -del que ya anunció un preacuerdo- y de cuánto será el desembolso inicial, que todavía es un interrogante.

Como parte de las señales confusas que viene enviando el gobierno argentino, el ministro de Economía Luis Caputo habló de un desembolso de US$ 20.000 millones de libre disponibilidad desde un comienzo, cifra que no ha sido confirmada por la titular del Fondo, Kristalina Georgieva, que se refirió a un primer envío del 40%, monto que rondaría los US$ 8.000 millones.

Milei buscaba, entonces, en una foto con Donald Trump proyectar el respaldo del mandatario de Estados Unidos, un país con peso propio en el directorio del FMI.

Desde su asunción en diciembre de 2023, Milei ha viajado a Estados Unidos, en promedio, una vez cada 48 días. Sin embargo, las reuniones oficiales suman cero. Es decir que Milei, solo ha sostenido encuentros informales con Trump, algunas fotos de paso en eventos privados y una reunión en la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC) de Washington, en febrero.

Esta vez, Milei arriesgó un viaje exprés a Mar-a-Lago, pero volvió con las manos vacías. Y es que, si bien el motivo que dio el Gobierno públicamente era el recibimiento de una condecoración, una fuente de Casa Rosada le dijo a CNN que el verdadero objetivo era obtener una señal de apoyo del estadounidense en un contexto crítico. Algo que no ocurrió y provocó el “abandono del equipo presidencial”, según dijo a medios locales Glenn Parada, el organizador del evento al que asistió la comitiva argentina.

Y es que según la agenda oficial de la Presidencia de EE.UU. a la que tiene acceso CNN, el jueves por la noche, luego de jugar al golf, Trump no tenía previsto asistir a esa gala.

Antes de ver frustradas sus intenciones e irse de Palm Beach, Milei pronunció un discurso tras recibir el premio “León de la Libertad” y se refirió a los aranceles de Trump.

El “Día de la liberación” en que Trump anunció los aranceles a casi todo el planeta, Milei festejó el 10% asignado a Argentina como si eso corroborara su amistad con el mandatario de la Casa Blanca.

Si bien es cierto que el 10% es el gravamen mínimo otorgado, países como Colombia y Brasil -entre otros-, con presidentes que son las antítesis del republicano, obtuvieron el mismo trato.

Según datos de la Organización Mundial del Comercio, en 2024, Argentina aplicó aranceles en un promedio de 7,6% a productos importados de Estados Unidos. A la inversa, el promedio de aranceles de EE.UU. a productos argentinos fue de 2,7%. Ese año, el intercambio comercial fue de superávit para el país sudamericano con un saldo positivo de US$ 75 millones.

Y aunque lo que representa Argentina para EE.UU. en ese aspecto, sea poco significativo -menos del 1% del volumen total- el caso podría ajustarse a los supuestos motivos por los que Trump tomó estas medidas, el déficit: “se aprovechan de nosotros”.

Para Argentina, en cambio, Estados Unidos oscila entre ser su tercero o cuarto socio comercial, según los reportes oficiales.

Milei ya ha expresado que su ambición por un tratado bilateral de libre comercio, incluso si eso le costase romper con el Mercosur.

Durante su discurso previo a la fallida foto, anunció que el Gobierno se encuentra trabajando para “readecuar la normativa” del país con la meta de cumplir los requerimientos de la propuesta arancelaria de Trump y avanzar en un acuerdo para una canasta de cerca de 50 productos. Aseguró que el país ya cumple 9 de los 16 “requerimientos necesarios” que pide el Gobierno de EE.UU.

Consultado por CNN, el abogado especializado en relaciones internacionales, Martín Schapiro, dice que no le sorprende que Argentina no haya recibido un trato diferencial a priori, pero que eso no va en detrimento del vínculo entre Milei y Trump, sino que tiene más que ver con una “fórmula polinómica”. Schapiro ve posible que Argentina sea uno de los primeros países que negocie con Estados Unidos. “No descarto que tenga un trato bueno por el vínculo bilateral que, además, no solo tiene que ver con la relación personal entre los presidentes sino con algunos factores de índole estructural”, subraya.

El mes pasado, en una entrevista con Andrés Oppenheimer, el enviado especial de la Casa Blanca para América Latina, Mauricio Claver Carone, dijo a CNN que, si bien no están buscando tratados de libre comercio, buscan acuerdos “justos y equitativos” y mencionó a Argentina como un país con el que quieren trabajar.

Cuando Trump anunció, en sus primeros días de Gobierno, la salida de EE.UU. del Acuerdo de París y de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Milei compartió en X un artículo del diario oficialista “La Derecha Diario” titulado “Javier Milei analiza retirar a la Argentina de la OMS y del Acuerdo del Clima”. Lo mismo ocurrió con su apoyo al presidente de Ucrania. Milei, que se había mostrado un férreo aliado de Volodymyr Zelensky -quien asistió incluso a la toma de posesión del jefe de Estado argentino- se abstuvo de votar en la ONU por una condena a la invasión rusa, luego de que EE.UU. votara en contra.

Pero tampoco es del todo cierto que Milei no obtenga nada a cambio de la administración Trump.

En las últimas semanas, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, impulsó sanciones contra una de las políticas opositoras más importantes de Milei, Cristina Fernández de Kirchner, negándole el ingreso a EE.UU. bajo el argumento de que estuvo involucrada en “corrupción significativa”.

A su vez, la legisladora republicana por Florida, María Elvira Salazar, envió una carta al secretario del Tesoro de Estados Unidos pidiendo apoyo a Argentina en el FMI.

Schapiro sostiene que no es tan importante la relación personal entre los mandatarios. “A Donald Trump no le interesa tanto Milei en sí mismo por fuera de que es parte de un movimiento global del cual él es la principal figura”, explica, pero no interpreta el vínculo de Milei con el Partido Rrepublicano como una relación de beneficio en un sentido único.

“Hay una afinidad del Gobierno argentino con ciertos sectores del Partido Republicano que es genuina, como el apoyo de Sillicon Valley, por ejemplo. Lejos de ser un bufón, (Milei) ha generado una cierta fascinación por su ideología que, incluso, se acerca más a la de Elon Musk que a la del propio Trump”, explica el analista.

Trump dijo en más de una oportunidad “Milei es MAGA” (Make Argentina Great Again).

Incluso, en uno de los peores momentos del mandatario argentino, en medio del escándalo $Libra, el republicano publicó un mensaje en la red social Truth que fue interpretado como un espaldarazo al mandatario argentino. Cuando en el mundo empezaban a preguntarse si Milei era cómplice de una estafa, Trump subió una foto con él con una frase de su autoría: “Si imprimir moneda acabaría con la pobreza, imprimir diplomas acabaría con la estupidez”.

“Lo amo (a Milei) porque él ama a Trump”, dijo Trump en un discurso el año pasado, “amo a todo el que me ama”.

El economista y exdirector del FMI, Claudio Loser, considera que aquella foto tan deseada que no ocurrió no hubiera mejorado de manera significativa las posibilidades de Argentina en el organismo multilateral. “En este momento, hay bastante animosidad contra Trump por sus políticas generales”, sostiene Loser. “Quizás lo hubiera ayudado algo en Argentina”, dice, “pero sujeto a alguna acción concreta por parte de Estados Unidos”.

En la noche del martes, el FMI anunció finalmente un preacuerdo con Argentina y el presidente Milei lo celebró como si fueran los festejos del mundial de clubes de 2022 o, como si acudir a una nueva salvada del organismo no fuera un signo de fragilidad para un país sobre el que pesa una inédita deuda.

