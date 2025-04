Diego Neria Lejárraga, primer transexual en ser recibido por un Papa: “Con Francisco sentí que tenía derecho a ser católico”

Diego Neria Lejárraga conversó con Nacho Girón y su equipo sobre su relación con Francisco. En La Mañana de CNN,…

Diego Neria Lejárraga conversó con Nacho Girón y su equipo sobre su relación con Francisco.

En La Mañana de CNN, afirmó que “desde que tuve uso de razón me sentí un niño. Fui criado en una familia conservadora.

Toda la vida tuve una fe inquebrantable”.

Destacó que “me hacía daño ir a una Iglesia a escondidas. Me sentía la oveja negra de mi familia. Me callaba todo para no hacerlos sufrir”.

El hombre aseguró: “Dios me hizo transexual y yo creo en Dios”.

Sobre el inicio de la relación con el Papa contó que lo vio “por la tele y Francisco me cayó bien. Tres meses después de escribirle al Papa, me llamó. No podía creer que me llamara el Papa”.

El español Diego Neria Lejárraga explicó que “las veces que hablé con Francisco siempre me llamó él. El Papa me dijo que quería conocerme. Nadie de mi familia me creía que iba a reunirme con él”.

En este marco, afirmó que “el Dios en el que yo creía era el mismo que el de Francisco. Con Francisco sentí que tenía derecho a ser católico. Entiendo por qué el Papa tuvo enemigos”.

Por último, Diego afirmó que “Francisco abrió la ventana de la Iglesia para que entre aire fresco. Ojalá Dios ilumine al cónclave y que el sucesor siga la línea de Francisco”.

