¿Define la Copa del Rey la continuidad de Carlo Ancelotti en el Real Madrid?

Tras la llegada del delantero francés Kylian Mbappé en julio de 2024, el Real Madrid quedó a ojos de gran…

Tras la llegada del delantero francés Kylian Mbappé en julio de 2024, el Real Madrid quedó a ojos de gran parte del mundo futbolístico como gran candidato a ganarlo todo.

El reto para Carlo Ancelotti, entrenador del cuadro blanco, era el mismo de la temporada anterior: motivar a un plantel que había ganado casi todo (solo le faltó la Copa del Rey) para volver a triunfar.

Pero Ancelotti parece haberse encontrado en un laberinto indescifrable. En medio de un calvario de lesiones, los de la capital vienen de ser eliminados de la Liga de Campeones de Europa en cuartos de final a manos del Arsenal. A eso se suma la caída en la Supercopa de España ante el Barcelona en enero. Y precisamente, su eterno rival le saca cuatro puntos de ventaja en la Liga de España, también será su contrincante en la final de la Copa del Rey.

El panorama de los blancos, y de Ancelotti sobre todo, luce lleno de dudas en la recta final de la temporada. Un camino que recorrió en el pasado con éxito, pero que en la presente temporada podría terminar con su salida del Real Madrid, a menos que pueda arruinarle un posible triplete a su eterno rival y no hay que olvidar el Mundial de Clubes que se avecina.

“En este punto de la temporada siempre hay mucha presión, porque estamos llegando al final. Y es evidente que el estrés y la presión se incrementan. Pero, como siempre digo, el estrés es gasolina para mí”, expuso el estratega italiano en la rueda de prensa previa al partido de los blancos ante Getafe, el último encuentro antes de la final de la Copa del Rey ante Barcelona, este sábado en Sevilla, que puede ser trascendental para su futuro en el banquillo.

Además de Mbappé, para esta temporada el Real Madrid incorporó al delantero brasileño Endrick, de apenas 18 años, después de sufrir varias bajas de consideración en el receso antes de la competencia: se retiró el mediocampista alemán Toni Kroos, no se renovaron los contratos del central español Nacho ni de Joselu, el delantero que venía de salvar al club en la eliminatoria ante Bayern Munich por las semifinales de la Liga de Campeones.

Y nada más al comenzar la temporada actual, el infortunio de las lesiones se volvió a cebar con Ancelotti y sus planes: perdió a Eder Militao por una nueva rotura del ligamento cruzado anterior y David Alaba aún estaba recuperándose de la misma dolencia, de la que no pudo regresar sino hasta enero de 2025.

Ancelotti entró entonces otra vez en un laberinto similar al de la campaña anterior, con lesiones y un plantel que no halló un sustituto natural para suplir la salida de Karim Benzema. Pero, en este caso, el factor motivacional era otro inconveniente para sortear, y con un plantel lleno de estrellas que venía de saciar su hambre de gloria con una nueva corona de Champions League, su “mano zurda” fue puesta en entredicho.

“Muchas veces me han preguntado esto (sobre su relación estrecha con los jugadores). Yo intento manejar la relación por cómo soy. Esta temporada me he enfadado muchas veces, pero eso no quiere decir mano dura. La clave es tener respeto y ser respetado y aquí ha pasado. Repito, hay que tener al futbolista cómo es en la vida. Nadie ha tenido relación conmigo con mano derecha: mi padre, entrenadores, profesor… Otras veces me decían que hay que usar el látigo. Yo no soy capaz, ficha a otro entrenador. Para mí, esa no es la manera”, aseguró Ancelotti antes de jugar contra Getafe.

En un club como Real Madrid, ganar siempre es la consigna. Y Ancelotti lo sabe. Es por esto que, aunque le queda todavía la Copa del Rey, La Liga, y el Mundial de Clubes antes de cerrar la temporada actual, lo cierto es que la eliminación de su competición fetiche, la Liga de Campeones, lo dejó tocado de cara al futuro.

Perder la Copa del Rey ante el eterno rival, Barcelona, que además comanda La Liga con 4 puntos de ventaja (con un duelo directo entre ambos pendiente en Montjuic), supondría un mazazo lapidario para el italiano y su continuidad en el banquillo blanco.

“En el fútbol todo es posible. ¿Les sorprende algo de lo que pasa en el fútbol? No tengo revancha contra nadie ni contra nada. Me encanta este banquillo. Que esto pueda seguir lo más lejos posible y, si un día termina, agradecer, y quitarme el sombrero ante este club. Nada más”, dijo el entrenador.

“El General” Ancelotti está atrapado en un laberinto, pero él, fiel a su estilo tranquilo, intentará que su futuro se extienda más allá de Sevilla y la final de la Copa del Rey, donde el premio del trofeo, y arruinarle un posible triplete a su rival, le pueden mostrar la salida del camino.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.