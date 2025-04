Daniel López Rossetti: “Este no es un libro de filosofía, es apenas un paso de filosofía”

Daniel López Rossetti, médico y autor de “Recetas para vivir mejor y más tiempo”, habló este sábado con CNN Radio…

Daniel López Rossetti, médico y autor de “Recetas para vivir mejor y más tiempo”, habló este sábado con CNN Radio sobre su último libro.

En Dicen Que Dicen con Alberto Lotuf indicó: “Hay herramientas que parten del conocimiento y del autoconocimiento. Por eso los primeros dos capítulos habla de mente-cuerpo, de la unidad mente-cuerpo, y habla y explica por qué lo que pasa en la cabeza pasa en el cuerpo, y lo que pasa en el cuerpo pasa en la cabeza, y por qué lo veo y me broto, y explica por qué una persona que ve a alguien que no quiere, le salen manchas, ronchas y hace un eritema, o por qué me sale, cuando tengo nervios, me sale el herpes de siempre, por qué la inmunidad tiene que ver con cómo funciona la cabeza, por qué la microbiota, que son nuestras bacterias, son mascotas intestinales, modifican nuestra emocionalidad, y después de repartir eso, de integrar eso, y que tiene que ver con buscar el bienestar, la paz, la seguridad, la calma, vienen las cuatro patas del libro, que son las cuatro columnas vertebrales, que son primero la filosofía de vida, cómo reacciono y cómo me tomo la vida, y qué es lo que hago, y cómo gestiono mi emocionalidad.

“La otra pata de la mesa, que es la alimentación, la otra pata de la mesa, que es la actividad física, y la otra pata de la mesa, la calidad del sueño. Creo que con esas cuatro cosas, mejorando un poquito en cada una, se puede cambiar la vida”, puntalizó.

En esta línea, el médico agregó: “De hecho, en una parte del libro dice, este no es un libro de filosofía, es apenas un paso de filosofía, este no es un libro sobre alimentación, es apenas un paso en alimentación, este no es un libro sobre actividad física, es apenas un paso de actividad física, y este no es un libro sobre la calidad del sueño, es apenas un paso de calidad del sueño, pero estos cuatro pasos le pueden cambiar la vida”, sostuvo.

“La otra vez estaba en la UDH, la unidad docente hospitalaria del hospital, y le pregunté a los estudiantes de medicina, de los cuales uno aprende mucho, porque lo primero que aprende de un estudiante es que uno nunca debe dejar de estudiar”, agregó.

En charla con CNN Radio señaló: “Me preguntaban cómo me definía, y no es tan fácil como definirse, pero quizás lo que más se aplique es que soy un estudiante crónico, y le pregunté a los estudiantes de medicina qué es ser médico, qué hace el médico, y aparecían un montón de palabras, todas correctas, diagnóstico, tratamiento, impartir, en fin, una cantidad de cosas, pero medio que nadie dijo ayudar” aseguró.

“Y la verdad es que lo que el médico hace es que, llevando a la práctica, la conciencia, lo que hace es ayudar. Entonces, por eso hago recetas en mis redes sociales, recetas que no se compran en farmacias, recetas que el medicamento es uno, y me animó a firmarlo con sello y matrícula, y ahí en cada capítulo, al final, pongo una receta”, cerró.

