Cómicos como Tim Dillon ayudaron a Trump a llegar a los hombres jóvenes. Los demócratas quieren ser parte del show

El cómico Tim Dillon no espera que cierto miembro de la familia real británica vea su recién estrenado especial de monólogos en Netflix.

Y cree que la misma lógica debería aplicarse a los demócratas que puedan culparlo a él y a otros artistas del regreso al poder del presidente Donald Trump.

“No puedes ir a la guerra contra hombres blancos heterosexuales durante cuatro años y luego preguntarles por qué no votaron por ti”, dijo Dillon a CNN. “Me parece una locura. Me he burlado mucho de Meghan Markle. No puedo decirles: ‘¿Por qué no creen que Meghan Markle está viendo (mi especial)?’ Simplemente creo que hay que elegir mejor las peleas”.

Al igual que gran parte de los comentarios de Dillon, la provocación se lanzó en forma de chiste, pero con un argumento importante para ambos partidos políticos, así como para el cambiante panorama de los medios de comunicación.

Los creadores de contenido digital como Dillon —irreverentes, predominantemente masculinos y hasta ahora políticamente inclasificables— se convirtieron en una fuerza clave detrás de la victoria de Trump. Demócratas y republicanos por igual han atribuido a estos podcasters, YouTubers y autoproclamados opositores por impulsar el apoyo a Trump entre los hombres, especialmente entre los menores de 40 años.

Aún no está claro si la dinámica se mantendrá. Los demócratas dicen que ya se están adaptando para dirigirse a rincones de internet que han pasado por alto durante mucho tiempo, y los republicanos admiten que la singular celebridad de Trump puede resultar difícil de replicar. Dentro de la industria del entretenimiento, hay opiniones encontradas sobre cómo esta nueva ola de influencers ejercerá su influencia en el futuro.

Algunos se han retirado de la política partidista tras las elecciones, mientras que otras figuras influyentes, como Dave Portnoy, de Barstool, han criticado selectivamente la actuación de Trump hasta ahora.

Independientemente de cómo procedan los dos partidos, Dillon predijo: “Vas a ver que se presta mucha más atención a internet”.

Dillon, de 40 años, se encuentra cerca del centro de la transformación política que se está produciendo. Aunque es abiertamente gay y reside en Los Ángeles, una ciudad profundamente azul, tiene pocas lealtades y durante años se ha burlado de las instituciones culturales y políticas de todo el espectro. Pero a medida que se acercaban las elecciones, sus críticas a los demócratas, expresadas semanalmente en su podcast de larga duración, se hicieron cada vez más agudas. Entonces, menos de dos semanas antes del día de las elecciones, publicó una entrevista de 83 minutos con el compañero de fórmula de Trump, J .D. Vance, una contratación improbable que sigue siendo surrealista, si no absurda, incluso para Dillon.

“En realidad era el objetivo y la razón por la que empecé a hacer comedia: J .D. Vance”, dijo Dillon con su característico tono seco. “Sabía de él cuando empecé en 2010 y lo tenía todo planeado como si fuera ‘Una mente maravillosa’”.

Luego, más en serio: “Fue algo fortuito. Simplemente tenemos este podcast que es grande y la gente lo escucha”.

El ascenso de los cómicos como influencers políticos lleva años gestándose. Los cómicos se han convertido en algunas de las celebridades más reconocidas y mejor pagadas del país. Según Billboard, los 10 mejores cómicos de 2024 recaudaron casi US$ 400 millones en entradas, un 52 % más que el año anterior. Los estadounidenses pasaron decenas de millones de horas viendo sus especiales en Netflix y otros servicios de streaming. La última entrega de Dillon, “I am Your Mother”, ascendió a la codiciada lista de los 10 más vistos de Netflix tras debutar el martes.

La campaña de Trump, más que la de la candidata demócrata Kamala Harris, parecía estar en sintonía con esa realidad. Desde sentarse con Dillon y el cómico Theo Von hasta apariciones con los bromistas en línea conocidos como los Nelk Boys, el podcaster Joe Rogan y el streamer de Twitch Adin Ross, el equipo de Trump hizo apuestas calculadas en un ecosistema de personas influyentes que pueden no ser convencionalmente políticas, pero que atraen la atención —y, lo que es más importante, la lealtad— de la generación digital.

“Trump entiende las dos fuerzas culturales que he visto en mi vida que han cambiado la forma en que la gente se comporta: realities de la televisión y las redes sociales”, dijo Dillon. “Él entiende las redes sociales y cómo usarlas para comunicarse. Ahora que tenemos teléfonos, todos estamos actuando en nuestros propios realities. Él entiende eso, y pudo utilizar ese entendimiento para conectar con la gente de una manera que Kamala no parecía entender. Sentí que él tenía la ventaja”.

Un análisis postelectoral del panorama digital por parte del organismo de vigilancia de medios progresistas Media Matters encontró que el contenido en línea de tendencia derecha tiene cinco veces más seguidores que los programas de la izquierda. El exanfitrión de The Daily Show, Trevor Noah, es la única voz de centro-izquierda entre los 10 programas de internet más populares, según el análisis.

“El Partido Demócrata perdió el control del zeitgeist cultural y de las maneras en que se forma la cultura”, dijo Rob Flaherty, el director adjunto de campaña y jefe digital de la exvicepresidenta Harris. “Lo que termina resultando es un ambiente en línea donde todo el fervor está a la derecha, y quienes están en el centro solo ven ese fervor”.

Por su parte, Dillon minimizó su papel en la victoria de Trump, y no es el único en hacerlo. El comediante Andrew Schulz, por ejemplo, afirmó recientemente que la aparición de Trump el año pasado en su popular podcast “Flagrant” hizo que los seguidores del republicano “se sintieran más cómodos al expresar cómo iban a votar”, pero no alteró su voto.

“Tal vez en esas situaciones, se sienta un poco menos radiactivo”, dijo Schulz a Los Angeles Times.

Sin embargo, la campaña de Trump ciertamente vio valor en estas apariciones (Trump apareció una vez tres horas tarde en un acto de campaña para poder grabar su entrevista con Rogan). Los demócratas también claramente discrepan con Schulz y ahora están haciendo un esfuerzo por igualar la dominancia digital de la derecha.

El Comité Nacional Demócrata anunció recientemente planes para reformar sus comunicaciones en línea. Los posibles contendientes del partido para 2028 han hecho intentos tempranos de imitar el éxito de Trump. El gobernador de California, Gavin Newsom, y el gobernador de Kentucky, Andy Beshear, lanzaron podcast competidores. La gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, recientemente habló en un podcast de baloncesto de los Pistons de Detroit, mientras que el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, habló de los Eagles de Filadelfia y Trump con el comentarista de ESPN, Stephen A. Smith, a principios de este año.

Dentro del Partido Demócrata, algunos han comenzado a explorar cómo construir un ecosistema de podcast para rivalizar con la manosfera amigable con MAGA. Más simple, algunos dicen que lo que realmente necesita el partido es su propio Joe Rogan.

Sin embargo, los demócratas ya han enfrentado los desafíos de neutralizar la ventaja digital de la derecha. Una persona cercana a la campaña de Harris dijo que varios programas en línea populares rechazaron ofertas para entrevistar a la nominada demócrata, incluidos Hot Ones y podcasts presentados por Bill Simmons de The Ringer y las estrellas de la NFL, Travis y Jason Kelce, por miedo a alienar a los seguidores de Trump en su audiencia.

“Los votantes están atentos a cuándo los candidatos no son auténticos y en 2025 hay muy pocos demócratas que podrían entrar allí y mantener su posición porque es una parte diferente de internet en la que los demócratas no han vivido”, dijo Ammar Moussa, un estratega demócrata que supervisó la respuesta rápida para la campaña de Harris. “No creo que nuestra solución para ganar elecciones sea tan simple como encontrar un candidato que pueda aparecer en los Nelk boys. Hay problemas más grandes. Pero, ¿cuántos operativos demócratas están escuchando regularmente a Joe Rogan o Andrew Schulz o incluso saben quiénes son los Nelk boys?”

Dillon se apresura a señalar que también extendió una invitación al homólogo demócrata de Vance, el gobernador de Minnesota, Tim Walz. Rogan, Schulz y Von han dicho públicamente que también le ofrecieron entrevistas a Harris. En cambio, Harris se sentó con el programa sexpositive de Alex Cooper “Call Her Daddy” y “All the Smoke”, presentado por las exestrellas de la NBA Matt Barnes y Stephen Jackson, pero se centró principalmente en mítines y apariciones televisivas de alto perfil durante su corta campaña de tres meses.

“No hago muchas entrevistas, pero ninguna de ellas es supercontenciosa”, dijo Dillon. “Todas son simplemente una conversación. Así que no creo que hubiera sido irrespetuoso de ninguna manera”.

Pero mientras destrozaba el manual de juego demócrata, la política de identidad y las élites costeras del país, Dillon reconoció por qué la campaña de Harris podría haberlo evitado.

“Sí, quiero decir, creo que estoy más de acuerdo con Vance que con Tim Walz”.

En cuanto a su entrevista con Vance, Dillon dijo que deseaba haber presionado al republicano sobre la influencia desproporcionada de gigantes tecnológicos como el multimillonario Elon Musk en la órbita de Trump, lo cual ha criticado desde entonces en su programa. A Dillon también le molesta la represión de la administración contra estudiantes universitarios extranjeros involucrados en protestas en el campus contra Israel.

“Soy un defensor de la libertad de expresión. No me gusta eso”, dijo Dillon. “Siempre hablamos de estas teorías de conspiración antisemitas que se propagan. Están por todas partes. Creo que una gran manera de alimentar esas teorías son cosas como esta: deportar a personas que han sido críticas con Israel”.

Alex Bruesewitz, un asesor de Trump muy involucrado en la estrategia digital de la campaña, dijo que su enfoque fue simplemente encontrar los programas en línea con las audiencias más grandes fuera de los medios conservadores. Inicialmente trabajando con una lista de podcast potenciales recomendada por el CEO de la UFC, Dana White, la campaña finalmente recibió sugerencias de los hijos del presidente u otros influencers que entrevistaron a Trump.

Después de cada aparición, Bruesewitz, un joven de 28 años que se desempeñó como asesor de la Generación Z de Trump y como enlace entre la campaña y los creadores de contenido en línea, imprimía las métricas para que Trump las revisara. “Le encantaban las calificaciones, y cuando se las mostrabas, quería hacer más”, dijo Bruesewitz.

“No es algo que recomendaría para todos los políticos, pero van a empezar a hacerlo de todos modos”, agregó.

Lo que queda por ver es cómo responden estos influencers mientras el mundo político reacciona al exitoso manual de juego de Trump. Una persona involucrada en la industria del entretenimiento llamó a los meses desde la elección un “período de disección” donde muchos comediantes anticipan un aumento de invitaciones y solicitudes de políticos ambiciosos, pero aún están sopesando cuánto les importa participar, si es que lo hacen.

Para los creadores en línea, puede haber un beneficio limitado en servir como los nuevos guardianes políticos. Por ejemplo, la aparición de Shapiro en el podcast de Steven A. Smith atrajo solo 27.000 vistas en YouTube, una cifra superada por entrevistas posteriores en el último mes con el empresario multimillonario Mark Cuban y el comentarista conservador Ben Shapiro.

“El negocio del entretenimiento quiere ganar dinero”, dijo Dillon. “No existe para enseñar lecciones a la gente. Esa no es la razón por la que fue inventado. Hubo una creencia después de que Trump fue elegido por primera vez de que el trabajo del negocio del entretenimiento era actuar como una resistencia a Trump, y resultó ser bastante ineficaz. Creo que lo que debería estar haciendo es entretener a la gente. Creo que eso es a lo que va a volver. No creo que vaya a movilizar efectivamente ningún tipo de capital político”.

En su último especial de Netflix, que también entró en la lista de los 10 más vistos del servicio de streaming, Andrew Schulz no mencionó la carrera presidencial donde brevemente tuvo un papel protagónico. Pero su programa en línea recientemente tuvo como invitado a Chamath Palihapitiya, el inversor multimillonario y presentador del podcast “All-In”, quien ha surgido como un firme defensor de las políticas arancelarias de Trump.

Desde que habló con Trump y Vance el año pasado, Von ha entrevistado principalmente a otros comediantes y artistas, aunque lanzó un episodio de dos horas con la comentarista de derecha Candace Owens. El programa semanal de Dillon volvió en gran medida a monólogos de una hora, aparte de una conversación con Steve Bannon, el estratega populista y exasesor de Trump.

Las figuras republicanas convencionales, hasta ahora, han tenido menos suerte al incursionar en estos espacios que Trump, incluso en medio de un continuo coqueteo con la extrema derecha.

“Muchos políticos se me han acercado pidiéndome que los ayude a entrar en el circuito de podcast”, dijo Bruesewitz, “Y tienes que decirles, ‘Realmente no quieren hablar contigo’”.

Por ahora, esa es la postura de Dillon. Aunque está dispuesto a invitar a su programa a aspirantes a la presidencia o a sus compañeros de fórmula, no está interesado en examinarlos para Estados Unidos.

“Encuentro a todos realmente aburridos, y la única persona de la que realmente estoy interesado en escuchar es de mí mismo”, dijo Dillon. “Por eso mi programa es divertido para mí, porque simplemente digo mi opinión”.

