CNN verifica: Trump afirma falsamente que Europa no compra nada de EE.UU. y exagera el déficit comercial con China

El domingo, al hablar con los periodistas en el Air Force One, el presidente Donald Trump defendió sus nuevos aranceles globales con una serie de afirmaciones falsas sobre los aranceles y el comercio.

Como ya lo ha hecho, Trump exageró el déficit comercial de Estados Unidos con China, describiéndolo como tres veces mayor de lo que realmente es. Reiteró su frecuente afirmación falsa de que China pagó los aranceles que impuso durante su primera presidencia a los productos chinos importados; estos pagos fueron realizados por importadores estadounidenses. Y, una vez más, describió erróneamente el comercio con Europa, afirmando erróneamente que el continente no compra “nada” a Estados Unidos. En realidad, la Unión Europea compró exportaciones estadounidenses por un valor aproximado de US$ 649.000 millones en 2024.

Las declaraciones de Trump el domingo también incluyeron afirmaciones inexactas sobre otros temas, pero en este artículo nos centraremos en los aranceles y el comercio. Aquí tienen una verificación de datos.

Trump dijo el domingo que Estados Unidos tiene un déficit comercial con China de un billón de dólares o más.

Tenemos un tremendo problema de déficit con China. Tienen un superávit de al menos un billón de dólares al año. Creo que es como un billón uno, dijo.

Como hemos señalado en verificaciones de datos anteriores, estas cifras no son del todo exactas. De hecho, las estadísticas federales oficiales muestran que el déficit comercial con China en 2024 en bienes y servicios fue de aproximadamente US$ 263.000 millones. Incluso si se excluye el comercio de servicios, en el que Estados Unidos destaca y se considera únicamente el comercio de bienes, el déficit con China en 2024 fue de aproximadamente US$ 295.000 millones.

Estados Unidos nunca se ha acercado a un déficit comercial de un billón de dólares con China. El déficit, solo en el comercio de bienes, alcanzó un récord de unos US$ 418.000 millones durante el gobierno de Trump en 2018, antes de caer por debajo de los US$ 400.000 millones en los años siguientes.

Trump repitió su habitual afirmación de que China pagó los aranceles que impuso a las importaciones chinas durante su primera presidencia, declarando erróneamente: “Recibí, durante mis cuatro años, cientos de miles de millones de dólares de China”.

De hecho, son los importadores estadounidenses, no los exportadores extranjeros como China, quienes realizan los pagos arancelarios al gobierno estadounidense y numerosos estudios han demostrado que los estadounidenses soportaron la gran mayoría del costo de los aranceles impuestos a China durante el primer mandato de Trump. Es fácil encontrar ejemplos específicos de empresas que trasladaron el costo de los aranceles a los consumidores estadounidenses.

Trump hizo una serie de afirmaciones falsas sobre el comercio con Europa, todas ellas repeticiones de comentarios anteriores.

Dijo el domingo: “No se llevan nuestros coches. No se llevan nuestros productos alimenticios. No se llevan nada. Y nosotros nos llevamos sus coches: Mercedes, Volkswagen, BMW. Ya saben, nos llevamos sus millones de coches. No se llevan ningún coche. No se llevan nuestros productos agrícolas. No se llevan nada”.

Nada de esto es correcto.

Decir que no se llevan nada está lejos de la realidad. Si bien la Unión Europea ciertamente tiene algunas barreras comerciales que dificultan la exportación de productos a empresas estadounidenses, las estadísticas federales oficiales muestran que Estados Unidos exportó bienes y servicios por un valor aproximado de US$ 649.000 millones a la Unión Europea en 2024.

Es igualmente falso que “no acepten nuestros productos agrícolas”. Si bien la UE tiene algunas barreras comerciales que impiden las exportaciones agrícolas estadounidenses, el Departamento de Agricultura de EE.UU. afirma que la UE adquirió exportaciones agrícolas estadounidenses por valor de US$ 12.800 millones en 2024, lo que la convierte en el cuarto mayor mercado de exportación para productos agrícolas y afines estadounidenses, después de México, Canadá y China.

Y aunque los fabricantes de automóviles estadounidenses a menudo han tenido dificultades para prosperar en Europa, Trump se excedió al afirmar: “No aceptan coches”. Según un informe publicado el mes pasado por la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles, “en 2024 se exportaron a la UE 164.857 coches fabricados en Estados Unidos”, valorados en unos US$ 8.400 millones al tipo de cambio actual. (Algunos de ellos son vehículos fabricados por fabricantes europeos en plantas de Estados Unidos).

