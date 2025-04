CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel May 529½ 534¾ 527½ 530 +¾ Jul 545¼ 549¾ 542½ 545 +½ Sep 559 563¾ 556¾ 559½ +½ Dec 582½ 586¼ 579½ 582¼ +¾ Mar 601¾ 605½ 599 601¾ +½ May 613 616½ 610½ 613 +¾ Jul 618 619½ 615¼ 618 +1 Sep 629 +1 Dec 643¼ 644 643¼ 644 +1¼ Mar 656 +1¼ May 660 +1 Jul 645¾ +1 Est. sales 102,418. Thu.’s sales 106,784 Thu.’s open int 456,164, up 5,854 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel May 477 480¾ 476¾ 478¾ +1½ Jul 483¼ 487½ 483¼ 485½ +1½ Sep 445½ 447¾ 444¼ 445¾ — ¾ Dec 455½ 457¾ 454¼ 455¾ — ¾ Mar 470½ 472 468¾ 470 —1 May 479¼ 481 477½ 479 —1 Jul 484¼ 486¼ 482¾ 484 —1¼ Sep 465 467¾ 465 465¾ —1½ Dec 468 470 466¾ 467¾ —1½ Mar 481 481 479 479¼ —1 May 485 —1 Jul 487¼ —1 Sep 461 —1 Dec 461 —1¼ Jul 478 —1¼ Dec 460 —1¼ Est. sales 385,427. Thu.’s sales 432,253 Thu.’s open int 1,669,197 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 363¾ 367¼ 359¼ 364¾ +6¼ Jul 351 358¾ 350¼ 358½ +7¾ Sep 349 353¼ 349 353¼ +5½ Dec 354¾ 354¾ 350¼ 350¼ +5½ Mar 353¾ +5½ May 359¾ +5½ Jul 336 +5½ Sep 351¾ +5½ Dec 354¼ +5½ Mar 357¾ +5½ Jul 354¼ +5½ Sep 348½ +5½ Est. sales 573. Thu.’s sales 443 Thu.’s open int 2,773 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 1053 1058 1046¾ 1049¾ —3¼ Jul 1062 1067½ 1056½ 1059¼ —2¾ Aug 1054¼ 1060¼ 1050¼ 1053 —1¼ Sep 1032 1039¼ 1029½ 1032½ +½ Nov 1035¾ 1043¼ 1033 1035 — ½ Jan 1047½ 1055 1045½ 1047½ Mar 1051½ 1058 1049¼ 1051¼ +¼ May 1057 1063¾ 1056 1058 +¾ Jul 1065½ 1071¼ 1063¼ 1065¾ +¾ Aug 1061 +½ Sep 1044¼ +1¾ Nov 1043 1045¾ 1040¾ 1041½ +1 Jan 1052 +1 Mar 1053 +1 May 1058¼ +1 Jul 1065¾ +1 Aug 1064½ +1 Sep 1051¾ +1 Nov 1050¾ +1 Jul 1070½ +1 Nov 1047 +1 Est. sales 253,797. Thu.’s sales 300,736 Thu.’s open int 813,540 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb May 49.65 50.70 49.14 49.28 —.37 Jul 50.11 51.13 49.66 49.81 —.26 Aug 50.04 51.03 49.66 49.79 —.17 Sep 49.85 50.83 49.53 49.67 —.10 Oct 49.47 50.46 49.26 49.41 —.06 Dec 49.42 50.42 49.24 49.38 —.03 Jan 49.39 50.28 49.20 49.35 Mar 49.20 50.11 49.10 49.24 +.03 May 49.48 49.99 49.12 49.23 +.06 Jul 49.49 50.01 49.12 49.28 +.09 Aug 49.40 49.60 49.07 49.07 +.07 Sep 48.81 +.06 Oct 48.85 48.85 48.49 48.49 +.07 Dec 48.94 49.04 48.45 48.45 +.08 Jan 48.45 +.08 Mar 48.46 +.07 May 48.48 +.08 Jul 48.55 +.09 Aug 48.31 +.09 Sep 48.21 +.08 Oct 48.06 +.08 Dec 47.91 +.08 Jul 47.80 +.08 Oct 47.79 +.08 Dec 47.53 +.08 Est. sales 237,409. Thu.’s sales 250,816 Thu.’s open int 559,919, up 1,417 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton May 288.70 290.50 286.30 290.00 +1.30 Jul 297.00 298.90 294.30 298.50 +1.80 Aug 299.00 300.80 296.30 300.40 +1.70 Sep 300.50 301.80 297.50 301.50 +1.50 Oct 301.40 302.10 297.90 301.80 +1.40 Dec 305.00 305.30 301.20 304.80 +1.30 Jan 306.30 306.90 303.10 306.50 +1.20 Mar 308.00 308.70 305.30 308.20 +1.20 May 309.00 311.10 307.70 310.60 +1.10 Jul 312.50 314.20 311.00 313.80 +1.00 Aug 313.00 314.50 312.00 314.00 +.90 Sep 312.00 314.00 311.50 313.20 +.80 Oct 309.00 311.70 309.00 311.10 +.60 Dec 311.70 313.30 311.10 313.20 +.60 Jan 314.00 +.60 Mar 312.90 +.50 May 313.60 +.60 Jul 314.70 +.70 Aug 314.20 +.70 Sep 312.70 +.70 Oct 311.50 +.70 Dec 314.60 +.70 Jul 322.60 +.70 Oct 322.60 +.70 Dec 325.60 +.70 Est. sales 177,531. Thu.’s sales 141,117 Thu.’s open int 593,870

