CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed.:

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel May 535¾ 537½ 527¾ 528¼ —7¼ Jul 550¾ 552¼ 543 543½ —6¾ Sep 564½ 566¼ 557¾ 558¼ —6 Dec 586 587¾ 579¾ 580¼ —5¾ Mar 605 606½ 599¼ 599½ —5¾ May 615¾ 616¾ 610¼ 610¾ —5¼ Jul 619¼ 619¼ 614¾ 615¼ —4¼ Sep 624¾ 630 624¾ 626½ —2½ Dec 640½ 643¾ 640 641½ — ¾ Mar 653½ +¾ May 657½ +1¼ Jul 634¼ 643¼ 634¼ 643¼ +1¼ Est. sales 94,271. Tue.’s sales 117,445 Tue.’s open int 454,265 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel May 476¼ 477 470¼ 472 —3¾ Jul 483¾ 484¾ 477¼ 479¼ —4 Sep 450¾ 451½ 443¾ 445½ —4½ Dec 458¼ 459¾ 452½ 454½ —3½ Mar 472¼ 473¼ 466¼ 468½ —3¼ May 480½ 481 474½ 477¼ —2½ Jul 484¼ 484¾ 479 481½ —2 Sep 465¾ 467 462¾ 463½ —2¾ Dec 468¼ 468¾ 463½ 465¼ —2½ Mar 479½ 479½ 475¼ 476½ —2¼ May 482½ —2 Jul 483 484½ 483 484½ —2¼ Sep 458¾ —2¼ Dec 459 —2¼ Jul 476 —2¼ Dec 458 —2¼ Est. sales 395,981. Tue.’s sales 409,481 Tue.’s open int 1,707,988 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 359 360¾ 355½ 355¾ —2 Jul 340¼ 344¼ 338¾ 340 +½ Sep 339 — ¼ Dec 342 342 341½ 341½ — ¾ Mar 345 — ¾ May 351 — ¾ Jul 327¼ — ¾ Sep 343 — ¾ Dec 345½ — ¾ Mar 349 — ¾ Jul 345½ — ¾ Sep 339¾ — ¾ Est. sales 489. Tue.’s sales 862 Tue.’s open int 2,915, up 58 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 1037½ 1046 1034¼ 1040¼ +5¼ Jul 1048 1057½ 1045¼ 1050¼ +4¼ Aug 1044 1051¾ 1040 1043¼ +2¾ Sep 1025¾ 1031¼ 1020¼ 1023 +1¾ Nov 1028½ 1036 1025 1027½ +1 Jan 1042 1048½ 1037¼ 1039½ +½ Mar 1046½ 1052¼ 1041¼ 1043¼ May 1054¾ 1057¾ 1047½ 1050 +¼ Jul 1061¾ 1065 1055¼ 1058 +½ Aug 1053¼ Sep 1037 1037 1036¾ 1036¾ Nov 1038¼ 1039 1033¼ 1034 — ½ Jan 1044¾ — ½ Mar 1045¾ — ½ May 1051 — ½ Jul 1058½ — ½ Aug 1057¼ — ½ Sep 1044¾ — ¼ Nov 1043½ — ½ Jul 1063¼ — ½ Nov 1039¾ — ½ Est. sales 291,617. Tue.’s sales 218,811 Tue.’s open int 813,041 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb May 47.80 48.20 47.41 47.91 +.33 Jul 48.29 48.64 47.86 48.34 +.31 Aug 48.20 48.51 47.80 48.25 +.27 Sep 48.03 48.35 47.64 48.09 +.22 Oct 47.81 48.08 47.36 47.82 +.17 Dec 47.86 48.13 47.33 47.80 +.14 Jan 47.91 48.12 47.36 47.82 +.11 Mar 47.81 48.03 47.34 47.79 +.08 May 47.86 48.07 47.41 47.85 +.07 Jul 48.08 48.13 47.53 47.93 +.06 Aug 47.81 +.05 Sep 47.64 +.05 Oct 47.39 +.05 Dec 47.52 47.52 47.40 47.40 +.04 Jan 47.41 +.02 Mar 47.43 May 47.46 Jul 47.50 +.01 Aug 47.26 Sep 47.18 Oct 47.02 Dec 46.88 Jul 46.77 Oct 46.76 Dec 46.50 Est. sales 146,083. Tue.’s sales 142,715 Tue.’s open int 560,911 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton May 292.50 294.40 290.60 290.80 —1.10 Jul 300.10 302.00 298.40 298.60 —.90 Aug 302.00 303.70 300.30 300.40 —.90 Sep 303.20 304.40 301.20 301.60 —.60 Oct 303.40 304.40 301.50 302.20 —.20 Dec 305.90 307.30 304.40 305.40 Jan 307.50 308.80 306.10 307.20 +.20 Mar 309.40 310.20 307.90 308.90 +.40 May 311.30 312.10 310.10 311.10 +.60 Jul 313.30 315.20 313.30 314.20 +.90 Aug 313.40 314.70 313.40 314.30 +.90 Sep 312.60 313.50 312.60 313.50 +.90 Oct 311.30 +.90 Dec 313.40 +.90 Jan 314.20 +.90 Mar 313.20 +.90 May 313.80 +1.00 Jul 315.00 +1.30 Aug 314.50 +1.30 Sep 313.00 +1.30 Oct 311.80 +1.30 Dec 314.90 +1.30 Jul 322.90 +1.30 Oct 322.90 +1.30 Dec 325.90 +1.30 Est. sales 145,174. Tue.’s sales 151,348 Tue.’s open int 604,633

