CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue.:

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel May 540 540¾ 531½ 535½ —3 Jul 554¼ 555¼ 545½ 550¼ —2 Sep 568½ 569½ 560½ 564¼ —3¼ Dec 590½ 592 583¼ 586 —4¼ Mar 609¾ 610½ 602½ 605¼ —4¼ May 621 621½ 613½ 616 —4½ Jul 623½ 623½ 617½ 619½ —4¼ Sep 632½ 632½ 629 629 —3¾ Dec 642¼ —3¾ Mar 652¾ —3¾ May 656¼ —3¾ Jul 642 —3¾ Est. sales 117,438. Mon.’s sales 83,004 Mon.’s open int 458,150, up 1,372 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel May 481¾ 483 475 475¾ —6 Jul 490 491¾ 482½ 483¼ —6¾ Sep 456¼ 456¾ 448¾ 450 —6¾ Dec 464 464½ 456¾ 458 —6½ Mar 476¾ 477 470¼ 471¾ —5¼ May 484 484½ 478 479¾ —4½ Jul 487¾ 488¼ 481¾ 483½ —4¼ Sep 469½ 469½ 465 466¼ —3 Dec 469¾ 470½ 466 467¾ —2½ Mar 479½ 479½ 477¼ 478¾ —2½ May 483¼ 484½ 483¼ 484½ —2½ Jul 486¾ —2½ Sep 461 —2¼ Dec 461¼ —1½ Jul 478¼ —1½ Dec 460¼ —1½ Est. sales 409,480. Mon.’s sales 312,325 Mon.’s open int 1,709,339 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 355¼ 361¼ 354 357¾ +2 Jul 339 344¼ 338½ 339½ —2 Sep 338½ 347¾ 338½ 339¼ +1¼ Dec 342¼ —1 Mar 345¾ —1 May 351¾ —1 Jul 328 —1 Sep 343¾ —1 Dec 346¼ —1 Mar 349¾ —1 Jul 346¼ —1 Sep 340½ —1 Est. sales 852. Mon.’s sales 681 Mon.’s open int 2,857, up 25 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 1030¾ 1039½ 1030 1035 +5½ Jul 1042 1051½ 1041 1046 +4½ Aug 1038¼ 1046½ 1036¾ 1040½ +2¾ Sep 1020¾ 1027½ 1018½ 1021¼ +¾ Nov 1025¾ 1033 1023½ 1026½ +¾ Jan 1038½ 1045 1036 1039 +½ Mar 1042¼ 1048¾ 1039½ 1043¼ +1 May 1048¾ 1055 1046½ 1049¾ +1½ Jul 1056½ 1062¼ 1054½ 1057½ +1½ Aug 1053¼ +1¼ Sep 1036¾ +¼ Nov 1041¼ 1041¼ 1034 1034½ — ¼ Jan 1045¼ — ¼ Mar 1046¼ — ¼ May 1051½ — ¼ Jul 1059 — ¼ Aug 1057¾ — ¼ Sep 1045 — ¼ Nov 1044 — ¼ Jul 1063¾ — ¼ Nov 1040¼ — ¼ Est. sales 218,800. Mon.’s sales 167,368 Mon.’s open int 815,608, up 2,611 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb May 47.81 48.37 47.34 47.58 —.24 Jul 48.27 48.84 47.83 48.03 —.28 Aug 48.17 48.74 47.80 47.98 —.24 Sep 47.99 48.57 47.68 47.87 —.18 Oct 47.73 48.30 47.44 47.65 —.12 Dec 47.68 48.30 47.43 47.66 —.08 Jan 47.86 48.33 47.49 47.71 —.06 Mar 47.75 48.19 47.51 47.71 —.05 May 48.13 48.27 47.58 47.78 —.05 Jul 48.15 48.34 47.79 47.87 —.06 Aug 48.08 48.20 47.76 47.76 —.05 Sep 47.87 47.87 47.59 47.59 —.05 Oct 47.65 47.65 47.34 47.34 —.05 Dec 47.36 —.04 Jan 47.39 —.04 Mar 47.43 —.05 May 47.46 —.05 Jul 47.49 —.04 Aug 47.26 —.04 Sep 47.18 —.03 Oct 47.02 —.04 Dec 46.88 —.03 Jul 46.77 —.03 Oct 46.76 —.03 Dec 46.50 —.03 Est. sales 142,713. Mon.’s sales 98,841 Mon.’s open int 565,905 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton May 292.90 294.90 291.40 291.90 —1.00 Jul 300.50 302.40 298.80 299.50 —.80 Aug 302.20 304.10 300.80 301.30 —1.00 Sep 303.30 304.90 301.70 302.20 —1.00 Oct 303.50 304.90 301.90 302.40 —1.00 Dec 306.50 307.80 304.60 305.40 —1.00 Jan 308.30 309.20 306.30 307.00 —1.00 Mar 309.70 310.30 307.70 308.50 —1.00 May 311.70 312.40 310.30 310.50 —.90 Jul 314.60 316.40 312.40 313.30 —.90 Aug 313.80 313.80 313.40 313.40 —.90 Sep 315.70 315.70 312.60 312.60 —.90 Oct 310.00 310.40 310.00 310.40 —.80 Dec 312.20 312.50 312.20 312.50 —.90 Jan 313.30 —.90 Mar 312.30 —.90 May 312.80 —.90 Jul 313.70 —.90 Aug 313.20 —.90 Sep 311.70 —.90 Oct 310.50 —.90 Dec 313.60 —.90 Jul 321.60 —.90 Oct 321.60 —.90 Dec 324.60 —.90 Est. sales 151,348. Mon.’s sales 110,286 Mon.’s open int 610,140, up 3,293

