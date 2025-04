CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Mon.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel May 549¼ 552¾ 537¼ 538½ —10¼ Jul 562 566½ 551¼ 552¼ —10 Sep 576½ 581 566¾ 567½ —9 Dec 598¼ 602¾ 589¼ 590¼ —7¾ Mar 615½ 621¼ 608¾ 609½ —6¾ May 629¾ 631¼ 619¼ 620½ —6 Jul 630¾ 631½ 622½ 623¾ —5¼ Sep 632¾ —4¾ Dec 646 —4¼ Mar 656½ —3¾ May 660 —3½ Jul 645¾ —3½ Est. sales 83,002. Thu.’s sales 107,723 Thu.’s open int 456,778 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel May 483¼ 487¼ 481¼ 481¾ — ½ Jul 491¼ 495 489½ 490 — ¼ Sep 458¼ 460½ 456 456¾ —1¾ Dec 466½ 468 463¾ 464½ —1½ Mar 478 479¾ 476¼ 477 —1¼ May 486 486¾ 483¾ 484¼ —1 Jul 489¼ 489¾ 487¼ 487¾ — ¾ Sep 470¼ 471¼ 468¾ 469¼ — ½ Dec 470½ 472¼ 469¾ 470¼ — ½ Mar 483 483 481¼ 481¼ — ¾ May 487 — ¾ Jul 488¾ 489¼ 488½ 489¼ — ¾ Sep 463¼ — ¼ Dec 464 464 462¾ 462¾ Jul 479¾ Dec 461¾ Est. sales 312,325. Thu.’s sales 305,406 Thu.’s open int 1,715,150, up 8,749 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 359 361¼ 352¾ 355¾ — ¾ Jul 345 348½ 338½ 341½ —3½ Sep 340 340½ 338 338 —7 Dec 340 343¼ 340 343¼ —4 Mar 346¾ —4 May 352¾ —4 Jul 329 —4 Sep 344¾ —4 Dec 347¼ —4 Mar 350¾ —4 Jul 347¼ —4 Sep 341½ —4 Est. sales 681. Thu.’s sales 1,039 Thu.’s open int 2,832 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 1039¾ 1043¾ 1029 1029½ —7 Jul 1050¼ 1054¾ 1040¾ 1041½ —6¼ Aug 1047¼ 1051¼ 1037 1037¾ —7 Sep 1030¾ 1033¾ 1019¾ 1020½ —8 Nov 1035 1037¾ 1025 1025¾ —6¾ Jan 1046½ 1049½ 1037¾ 1038½ —6¼ Mar 1045¾ 1051¼ 1040¾ 1042¼ —4¼ May 1053¾ 1056 1047 1048¼ —3 Jul 1062¾ 1063½ 1054½ 1056 —2½ Aug 1052 —2 Sep 1036½ —1¾ Nov 1040½ 1041 1033½ 1034¾ —1½ Jan 1045½ —1½ Mar 1046½ —1½ May 1051¾ —1½ Jul 1059¼ —1½ Aug 1058 —1½ Sep 1045¼ —1½ Nov 1044¼ —1½ Jul 1064 —1½ Nov 1040½ —1½ Est. sales 167,368. Thu.’s sales 219,763 Thu.’s open int 812,997, up 325 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb May 47.86 48.28 47.47 47.82 —.05 Jul 48.26 48.77 47.95 48.31 —.03 Aug 48.19 48.65 47.88 48.22 —.05 Sep 47.95 48.49 47.71 48.05 —.07 Oct 47.81 48.18 47.43 47.77 —.08 Dec 47.64 48.17 47.39 47.74 —.09 Jan 47.71 48.20 47.44 47.77 —.10 Mar 47.94 48.10 47.44 47.76 —.08 May 48.12 48.12 47.59 47.83 —.08 Jul 48.16 48.16 47.75 47.93 —.07 Aug 47.81 —.07 Sep 47.64 —.07 Oct 47.39 —.07 Dec 47.40 —.03 Jan 47.43 —.02 Mar 47.48 May 47.51 Jul 47.53 —.01 Aug 47.30 Sep 47.21 Oct 47.06 Dec 46.91 Jul 46.80 Oct 46.79 Dec 46.53 Est. sales 98,840. Thu.’s sales 160,057 Thu.’s open int 566,181 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton May 296.70 297.90 292.60 292.90 —2.70 Jul 304.00 305.30 300.00 300.30 —2.80 Aug 306.00 307.10 302.10 302.30 —2.70 Sep 306.40 308.20 303.00 303.20 —3.00 Oct 307.80 308.30 303.20 303.40 —3.00 Dec 310.50 311.10 306.00 306.40 —2.90 Jan 312.20 312.30 307.60 308.00 —2.70 Mar 312.80 313.30 309.10 309.50 —2.30 May 314.00 315.00 311.10 311.40 —2.40 Jul 316.90 316.90 314.10 314.20 —2.20 Aug 317.00 317.00 314.30 314.30 —2.00 Sep 316.20 316.20 313.50 313.50 —1.90 Oct 312.00 312.00 311.20 311.20 —1.80 Dec 315.20 316.20 313.40 313.40 —1.70 Jan 314.20 —1.70 Mar 313.20 —1.70 May 313.70 —1.60 Jul 314.60 —1.70 Aug 314.10 —1.70 Sep 312.60 —1.70 Oct 311.40 —1.70 Dec 314.50 —1.70 Jul 322.50 —1.70 Oct 322.50 —1.70 Dec 325.50 —1.70 Est. sales 110,286. Thu.’s sales 111,589 Thu.’s open int 606,847

