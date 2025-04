CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel May 537½ 545¾ 533¾ 540 +3½ Jul 551¾ 560¼ 548¼ 554 +3½ Sep 565 573¾ 563 568¾ +4¼ Dec 588 594¾ 585 590¾ +4½ Mar 606½ 612½ 603¾ 609¼ +4 May 616¾ 620¼ 614½ 619¼ +3½ Jul 618¾ 623½ 618¾ 621¼ +3 Sep 629½ +2½ Dec 643¾ 643¾ 641¾ 641¾ +2½ Mar 651¼ +2¼ May 654½ +2 Jul 641 +2½ Est. sales 181,936. Mon.’s sales 179,379 Mon.’s open int 479,855 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel May 464½ 469¾ 462¾ 469 +4½ Jul 470¾ 476¼ 469¼ 474¾ +4 Sep 439 444 438¼ 438¾ — ¼ Dec 445¾ 450 445¼ 445¾ — ¼ Mar 459 463¼ 457¾ 458 —1½ May 467 470¾ 465¼ 465½ —1¾ Jul 472¼ 475 469 469¼ —2 Sep 450¾ 453 448¾ 449 —1½ Dec 451 454½ 449½ 450 —1½ Mar 470 470 461¼ 461¼ —1½ May 476 476 467 467 —1½ Jul 469¼ —1½ Sep 452½ —1½ Dec 453¼ —1½ Jul 470¼ —1½ Dec 457¾ —1½ Est. sales 532,464. Mon.’s sales 413,697 Mon.’s open int 1,831,846 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 340½ 342¾ 326½ 330 —6¾ Jul 342¼ 342¼ 331½ 332 —9 Sep 335¾ —9 Dec 343¼ 343¾ 336¾ 336¾ —7 Mar 340¼ —7 May 346¼ —7 Jul 322½ —7 Sep 338¼ —7 Dec 340¾ —7 Mar 344¼ —7 Jul 340¾ —7 Sep 335 —7 Est. sales 832. Mon.’s sales 649 Mon.’s open int 2,811 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 983¼ 1002¼ 982½ 992¾ +9¾ Jul 997¾ 1016 996½ 1004 +7 Aug 993½ 1010¼ 993½ 996¾ +4¼ Sep 979¼ 993¾ 975¼ 976 —2 Nov 981 995¼ 976¾ 977¾ —3¼ Jan 996 1008½ 990¼ 991¼ —3½ Mar 1001 1014 996 997 —4½ May 1010¼ 1021¼ 1004¼ 1005 —4¾ Jul 1021½ 1030 1013¼ 1014¼ —4¾ Aug 1011¼ —5 Sep 1005 1005 996¾ 996¾ —5¾ Nov 1004 1010½ 994¾ 995 —6½ Jan 1006 —6½ Mar 1007 —6½ May 1012¼ —6½ Jul 1019¾ —6¾ Aug 1018½ —6¾ Sep 1005¾ —6½ Nov 1010¾ 1010¾ 1004¾ 1004¾ —6½ Jul 1024½ —6½ Nov 1001 —6½ Est. sales 523,022. Mon.’s sales 533,871 Mon.’s open int 877,422 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb May 45.08 45.81 44.80 44.94 —.21 Jul 45.44 46.19 45.23 45.36 —.15 Aug 45.20 46.03 45.16 45.22 —.18 Sep 45.07 45.83 44.98 45.04 —.18 Oct 44.71 45.54 44.68 44.74 —.21 Dec 44.72 45.50 44.64 44.70 —.20 Jan 44.94 45.52 44.67 44.74 —.19 Mar 44.96 45.51 44.70 44.74 —.21 May 45.19 45.40 44.76 44.82 —.20 Jul 44.95 45.47 44.91 44.91 —.21 Aug 44.79 —.22 Sep 44.62 —.24 Oct 44.50 44.50 44.38 44.38 —.25 Dec 44.50 44.75 44.39 44.39 —.29 Jan 44.44 —.29 Mar 44.49 —.29 May 44.54 —.29 Jul 44.59 —.29 Aug 44.43 —.29 Sep 44.35 —.29 Oct 44.41 —.29 Dec 44.15 —.29 Jul 44.04 —.29 Oct 44.03 —.29 Dec 43.77 —.29 Est. sales 231,264. Mon.’s sales 252,881 Mon.’s open int 583,530 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton May 288.00 293.80 288.00 291.00 +2.60 Jul 295.10 300.30 295.10 297.30 +1.80 Aug 297.70 301.70 296.90 298.80 +1.60 Sep 298.60 302.80 298.60 299.60 +1.10 Oct 298.70 303.00 298.70 299.60 +.70 Dec 301.10 305.70 301.10 302.40 +.80 Jan 303.40 307.30 303.40 304.00 +.70 Mar 304.60 309.00 304.60 305.90 +.40 May 309.20 311.40 307.80 308.30 +.30 Jul 313.20 313.40 311.30 311.30 +.10 Aug 313.00 313.20 311.10 311.20 +.10 Sep 310.80 310.80 310.00 310.20 —.10 Oct 307.70 —.20 Dec 310.90 310.90 309.90 309.90 —.20 Jan 310.70 —.20 Mar 309.50 —.70 May 309.90 —.90 Jul 312.80 312.80 310.00 310.70 —1.70 Aug 310.20 —1.70 Sep 308.70 —1.70 Oct 307.50 —1.70 Dec 310.80 —1.70 Jul 318.80 —1.70 Oct 318.80 —1.70 Dec 321.80 —1.70 Est. sales 241,019. Mon.’s sales 211,153 Mon.’s open int 630,047

