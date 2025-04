CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel May 536¾ 539½ 520½ 529 —7 Jul 550½ 553½ 534¾ 542¾ —7¼ Sep 565¼ 568¼ 549¾ 557½ —7¾ Dec 589¼ 591¾ 573¼ 580¾ —8¼ Mar 610 611¾ 594 601 —8½ May 622 622 606 612½ —8½ Jul 622¼ 622¼ 610 617 —6½ Sep 620 627 620 627 —5½ Dec 640½ —4¾ Mar 651½ —3½ May 653½ —3½ Jul 639¾ —3½ Est. sales 138,690. Thu.’s sales 152,543 Thu.’s open int 487,243 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel May 457¾ 462½ 449¼ 460¼ +2¾ Jul 465½ 469½ 457¼ 467¼ +1¾ Sep 439 440¾ 431½ 439¼ +¼ Dec 447½ 448¾ 439¾ 446¾ — ¾ Mar 461¾ 462¾ 454¼ 460½ —1 May 469¾ 470¾ 463 468¾ —1 Jul 474 475½ 467½ 472¾ —1½ Sep 454¾ 455¼ 448¼ 451¾ —2 Dec 454½ 456 447 452¾ —1¾ Mar 466¼ 466¼ 460¾ 464 —1¼ May 469¾ —1¼ Jul 471¾ —1½ Sep 455 —1½ Dec 457¾ 457¾ 452 455½ —1½ Jul 472½ —1½ Dec 460 —1½ Est. sales 460,448. Thu.’s sales 474,685 Thu.’s open int 1,888,920 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 351¾ 356¾ 340 342¾ —9¼ Jul 354¼ 358¼ 344½ 345¾ —10¾ Sep 347¾ —5½ Dec 360 360 346½ 346½ — ½ Mar 350 — ½ May 356 — ½ Jul 332¼ — ½ Sep 348 — ½ Dec 350½ — ½ Mar 354 — ½ Jul 350½ — ½ Sep 344¾ — ½ Est. sales 564. Thu.’s sales 694 Thu.’s open int 2,829 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 1011 1012¾ 970¼ 977 —34½ Jul 1026¼ 1028¼ 986½ 993 —33¼ Aug 1024¼ 1026 985¼ 991¼ —33¼ Sep 1011¼ 1012½ 973 979½ —32¼ Nov 1016¾ 1017¾ 978 984¼ —32¾ Jan 1030 1030½ 992 998¼ —31½ Mar 1034½ 1035¼ 998½ 1005¾ —28¾ May 1041¼ 1041¾ 1007 1014½ —26¾ Jul 1049¼ 1049¾ 1015½ 1023¾ —25½ Aug 1021¼ —24¼ Sep 1007 —21½ Nov 1023¾ 1024¾ 997¼ 1005¼ —20½ Jan 1016¼ —20¼ Mar 1017½ —20¼ May 1022¾ —20 Jul 1032½ 1036 1030½ 1030½ —19¾ Aug 1029¼ —19¾ Sep 1015¼ —19¼ Nov 1015¼ 1015¼ 1013¼ 1014¾ —19 Jul 1034½ —19 Nov 1018 1018 1011 1011 —19 Est. sales 571,890. Thu.’s sales 372,118 Thu.’s open int 870,352, up 7,713 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb May 46.80 47.11 44.63 45.84 —1.22 Jul 47.33 47.65 45.20 46.27 —1.31 Aug 47.28 47.57 45.25 46.22 —1.33 Sep 47.28 47.44 45.17 46.09 —1.35 Oct 47.05 47.20 45.01 45.87 —1.37 Dec 47.14 47.31 45.07 45.88 —1.39 Jan 47.23 47.32 45.14 45.91 —1.39 Mar 47.29 47.32 45.21 45.92 —1.38 May 47.23 47.23 45.39 45.96 —1.39 Jul 47.25 47.26 45.46 46.00 —1.37 Aug 45.45 45.85 45.35 45.84 —1.31 Sep 45.42 45.78 45.25 45.63 —1.23 Oct 45.29 45.40 45.05 45.36 —1.17 Dec 46.35 46.35 44.94 45.38 —1.08 Jan 45.43 —1.03 Mar 45.48 —1.00 May 45.53 —1.02 Jul 45.59 —1.04 Aug 45.43 —1.04 Sep 45.35 —1.04 Oct 45.41 —1.04 Dec 45.15 —1.04 Jul 45.04 —1.04 Oct 45.03 —1.04 Dec 44.77 —1.04 Est. sales 268,992. Thu.’s sales 313,981 Thu.’s open int 607,988 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton May 287.80 290.30 282.10 283.10 —4.90 Jul 294.90 297.60 289.70 290.30 —5.10 Aug 297.50 299.90 292.20 292.70 —5.20 Sep 299.30 301.80 294.30 294.70 —4.90 Oct 300.70 302.70 295.20 295.60 —5.10 Dec 304.90 306.70 298.70 299.00 —5.70 Jan 306.90 307.70 301.10 301.30 —5.40 Mar 308.40 310.10 303.40 303.60 —4.70 May 310.20 311.60 306.00 306.20 —3.90 Jul 312.90 312.90 309.10 309.40 —3.40 Aug 312.70 312.70 309.10 309.30 —3.30 Sep 311.50 311.50 308.40 308.40 —3.00 Oct 307.90 307.90 306.00 306.00 —2.60 Dec 311.20 311.20 307.70 308.30 —2.40 Jan 309.30 —2.10 Mar 308.60 —1.90 May 309.20 —2.20 Jul 310.90 —2.40 Aug 310.40 —2.40 Sep 308.90 —2.40 Oct 307.70 —2.40 Dec 311.00 —2.40 Jul 319.00 —2.40 Oct 319.00 —2.40 Dec 322.00 —2.40 Est. sales 218,652. Thu.’s sales 201,478 Thu.’s open int 625,180, up 11,231

