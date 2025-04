Caruso Lombardi: “Jorge Macri se tiene que encargar de sacar el olor a pis, no los legisladores”

(CNN Radio Argentina) – Ricardo Caruso Lombardi, exdirector técnico y actual candidato a legislador porteño por el Movimiento de Integración…

(CNN Radio Argentina) – Ricardo Caruso Lombardi, exdirector técnico y actual candidato a legislador porteño por el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), dialogó este martes con Regreso CNN junto a Mariana Arias y Pepe Gil Vidal. En la entrevista, explicó sus motivaciones para entrar en política, presentó sus propuestas y criticó la falta de sinceridad de los dirigentes.

“Al MID llegué por Oscar Zago, que siempre me pedía que me meta en la política, pero yo estaba dirigiendo en el fútbol”, contó. “Estoy entusiasmadísimo por la gestión más que por la política. Si me votan todos los que me saludan, que los otros candidatos ni se presenten”.

Caruso fue tajante sobre su visión de la política: “Lo que no me gusta es que no le dicen la verdad a la gente. Es raro cuando políticos de mucho nombre se tiran a legislador. Los candidatos a legislador solo podemos sacar leyes”.

Entre sus principales propuestas, destacó un proyecto enfocado en el deporte y los clubes de barrio: “La principal ley que queremos sacar está relacionada al deporte. No queremos que los pibes a los 12 años estén en la calle y por eso queremos que los clubes de barrio, a través de un subsidio, tengan a los chicos dentro del club para que hagan deporte”. En ese sentido, sostuvo que “la Ciudad de Buenos Aires es la que más plata recibe, entonces hay que hacer un presupuesto para los clubes y darle algo a los chicos”.

También planteó la necesidad de atender a los sectores más vulnerables: “Hay dos edades intocables: cuando arrancás como chico y cuando estás cerca de irte. Hay que buscar la manera de cuidar a los abuelos”.

Otro de los ejes de su campaña es una propuesta que llamó “ley express”: “¿Qué implica? Que vos me ocupaste la casa, bárbaro. Te doy 30 días, a más tardar 40 días para que te vayas, que se encargue el Estado, que te busque un refugio, que vea lo que pueda hacer. Pero vos, en 40 días, por la fuerza pública, si no te vas por la buena, te vas por la mala. Listo, te tenés que ir. Porque es tuya la casa”.

Respecto a la seguridad, Caruso propuso una idea llamativa: construir una cárcel en el Río de la Plata. “Lo que propuse con mi gente es hacer una cárcel para 2000 presos en el medio del río, con máxima seguridad. Sacá los presos de las comisarías, que se escapan por cualquier lado. Las paredes son de cartón, tenés 50 presos uno arriba del otro”.

“Lo único, tenés que diseñar con forma de estrella. ¿Por qué? Porque la forma de estrella le permite al guardiacárcel tener todos a la misma altura. Entonces, nunca te dominan”, explicó. Y sobre el financiamiento, señaló: “El presupuesto se puede sacar de los privados, de la parte del Estado también, pero toda la plata que se gasta en vano vamos a tratar de buscar cosas positivas para la gente”.

Al hablar de la gestión nacional, expresó su apoyo a la gobernabilidad de Javier Milei: “Hay que dejarlo gobernar, porque ganó él. No puede haber tanto ego en los políticos. Vamos a hacerle ver al presidente lo que está mal, buscar la manera de que le llegue la información. Esto está bien, esto está mal. Acá te estás equivocando”.

Ciudad de Buenos Aires

Consultado sobre los problemas en la Ciudad, como el mal olor o los trapitos, Caruso fue enfático: “Eso es mentira, es una boludez. De eso se tiene que encargar Jorge Macri. Ninguno de los candidatos puede sacar el olor a pis, ni sacar los trapitos, ni los fisuras, ni los tachos de basura. Para eso lo eligieron a Macri. Hay que mandarle una pila de leyes”.

Finalmente, criticó el discurso tradicional de la política: “¿Trabajan como tienen que trabajar? Si yo hablo con todos los términos políticos, sería uno más del montón. Yo hablo como soy yo, como hablo en el fútbol, en la vida. Soy muy clarito para hablar, y si me equivoco, me gusta que me lo digan, porque sigo aprendiendo”.

Y concluyó: “Dejen de mentirle a la gente. A la gente hay que decirle la verdad. Hay que presentar leyes. Los legisladores son para leyes, y ninguno de todos los que están hablando te da algo como estoy hablando yo con ustedes”.

