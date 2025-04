Carolina Losada: “Va a ser moderna, va a ser con ficha limpia dentro de la Constitución”

Carolina Losada, senadora nacional habló este sábado con CNN Radio sobre el panorama actual en Santa Fe de cara a…

Carolina Losada, senadora nacional habló este sábado con CNN Radio sobre el panorama actual en Santa Fe de cara a las elecciones.

En de Ida y Vuelta con Laura Di Marco indicó: “Algo podemos hablar, intendentes, presidentes comunales, concejales, y por otro lado, se eligen los convencionales constituyentes para el cambio de la constitución, para la renovación de la constitución de la provincia”, dijo.

“Están haciendo un trabajo muy bueno en todos los aspectos, son muchos los ministros, los secretarios, además del gobernador, que en cada área se está trabajando muy intensamente y muy enfocados en lo que necesita la provincia”, agregó.

Sobre las declaraciones de AmaliaGranata dijo: “Está faltando la verdad, o sea, realmente si hubiera sido cierto, ella para comprobar lo que está diciendo, que era algo grave, debería haber traído, no sé, un recibo de sueldo, hay un montón de cosas que se pueden conseguir fácilmente, y no, no es cierto, no es cierto eso”, dijo.

Con respecto a la nueva constitución provincial señaló: “Mirá, a mí me parece que Santa Fe tiene una constitución muy antigua y de 63 años, vos pensás que no había internet, no había nada de la vida actual y de la política actual podría haberse reflejado en la constitución que tenemos, y lo que cambia, por ejemplo, son cuestiones muy importantes en donde yo hice mucho hincapié, que es ficha limpia, ficha limpia con rango constitucional”, agregó.

“Va a ser parte de la constitución, vos pensás que va a ser, primero, va a ser la constitución más moderna de todas las provincias, segundo, va a ser la constitución incluso más moderna que la constitución nacional, va a ser la más cercana a la nacional, pero ya con ficha limpia dentro de la constitución”, completó.

La senadora añadió: “La realidad es que va a ser moderna, va a ser con ficha limpia dentro de la Constitución”, aseguró.

“Se limitan los mandatos de los senadores y diputados provinciales, que son in eternum, y hay algunos que están hace muchísimos años, pero muchísimos, muchísimos. Entonces, me parece que está bueno lo que se plantea”, cerró.

