Andrés Malamud sobre el cepo: “La salida fue exitosa”

Andrés Malamud, analista político habló con CNN Radio Argentina sobre la repercusión que ha tenido la salida del cepo.

En de Ida y Vuelta con Laura Di Marco indicó: “La salida fue exitosa, la discusión es sobre cómo se llegó a esa salida. El gobierno lo que dice es que estuvo siempre planeado, que es la tercera etapa de un plan que fue un mecanismo de relojería desde el inicio y no la oposición sino observadores y dependientes, economistas y periodistas, sugieren que puede haber ocurrido otra cosa, que se agotaron las etapas anteriores y el gobierno pragmáticamente fue pasando de etapa. Entonces la discusión es entre plan y pragmatismo y sorprendentemente el gobierno libertario defiende la idea de plan”, dijo.

“Ellos dicen que está todo planificado centralmente desde el estado desde el principio. Estamos viviendo una paradoja maravillosa. El resultado es el mismo. Del cepo salimos por ahora con éxito. La cuestión es si son los mercados y los privados los que están impulsando la economía o es la planificación centralizada.”, aseguró.

Con respecto a las próximas elecciones señaló: “Las primarias, las elecciones en Buenos Aires no determinan el resultado nacional. Lo que determinan es el equilibrio interior de cada coalición o de cada espacio. En la capital es la primaria de la derecha entre la libertad de avanza y el PRO y en la provincia de Buenos Aires es la primaria de la izquierda, si lo quieren llamar así, entre el kirchnerismo, el kirchnerismo original y el kirchnerismo sucesorio”, puntualizó.

“Lo demás la miran de afuera, los peronistas no kirchneristas, los radicales, incluso los del PRO que no son macristas porque los gobernadores Frigerio, Entre Ríos y Torres de Chubut no participan en la capital porque no quieren enfrentarse a Milei”, aclaró.

En esta línea añadió: “Las elecciones en que Milei ganó la presidencia, salió tercero en las dos Buenos Aires. No en una y no segundo. Tercero en capital y tercero en provincia. En la primera vuelta estamos hablando. Le ganaron el PRO y le ganó el peronismo. Y no importó, porque él arrasó en el interior, ganó 16 provincias”, agregó.

“Y en las últimas encuestas que tenemos hasta que se disparó un poquito la inflación, hasta el mes pasado, él estaba punteando en 20 provincias. Y por supuesto, ninguna de esas era Buenos Aires, ninguna de las dos Buenos Aires. Así que Milei es un fenómeno porque pasa por encima de la grieta”, cerró.

