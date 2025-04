Alejandro Kim: “Santoro milita el ocio”

(CNN Radio Argentina) – Alejandro Kim, candidato a legislador por Principios y Valores, dialogó este lunes con Regreso CNN de…

(CNN Radio Argentina) – Alejandro Kim, candidato a legislador por Principios y Valores, dialogó este lunes con Regreso CNN de Mariana Arias y Pepe Gil Vidal, y señaló: “Veo la injusticia y la discriminación que vivimos todos los porteños que vivimos en el lado oeste de la Ciudad de Buenos Aires con respecto a los bienes y servicios”.

“Necesitamos empezar a planificar nuestra Ciudad y a generar trabajo. Somos el único espacio político que levanta las banderas del trabajo, mientras que el resto nos distraen hablando del ocio y los olores, en vez de hablar de cambios que nos beneficien en esta elección”, expresó el candidato.

Respecto a sus diferencias con Leandro Santoro, comentó: “Santoro se define como hiperalfonsinista y no por eso no lo tenemos como un compañero. Expresa y milita otras banderas que no son las nuestras. Santoro milita el ocio, tiene muchas enunciaciones marketineras, pero no ofrece ningún cambio sustancial a nuestra vida. En ese sentido, no sentimos que tengamos una síntesis con ellos”.

“Durante muchos años se quiso confundir al peronismo con ideas de pobreza. Nosotros no nos movimos de nuestras ideas, los que cambiaron fueron ellos”, dijo en referencia al kirchnerismo.

En cuanto al manejo de la pandemia por parte del gobierno de Alberto Fernández, sostuvo: “Al principio la pandemia estuvo bien manejada porque no había información, pero después tuve mis diferencias con respecto a la prolongación”.

Kim también se refirió a las propuestas que busca llevar a la Legislatura: “Hace mucho tiempo perdimos el eje de la educación y no estamos preparando a nuestros jóvenes para afrontar los nuevos trabajos que el mundo demanda. Si no invertimos y no empezamos a trabajar en eso, el futuro nuestro va a ser bastante preocupante”.

Cepo y acuerdo con el FMI

“Esta película ya la viví dos veces y me causa escozor, zozobra y preocupación. En cuanto al acuerdo con el FMI, como dijo el economista y presidente de la Nación, ‘todo gobierno que acude al Fondo Monetario Internacional fracasó’. Esta película ya la vimos. Ojalá salga bien, pero no creo que sea un problema de plata, porque si no acomodamos la macroeconomía y solo conseguimos préstamos para seguir adelante sin mejorar nuestra productividad, no veo futuro”, cuestionó.

Sobre el rumbo del peronismo, sostuvo: “La provincia de Buenos Aires no sé si está gobernada por un peronista o no. Hay una situación bastante compleja en la provincia y es una discusión que hay que dar”.

“El peronismo está más vivo que nunca y el mundo está yendo para allá, porque se están viniendo los nacionalismos. Se está peronizando el mundo”, agregó.

Y concluyó: “Si no ponemos hincapié y el foco en el trabajo argentino, sabemos cómo vamos a terminar. Son las mismas personas, los mismos métodos y los mismos resultados”.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.