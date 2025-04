A TikTok se le está por acabar el tiempo para encontrar un comprador. Esto sabemos

Los usuarios de TikTok podrían experimentar un déjà vu esta semana. El futuro de la popular aplicación de videos cortos…

Los usuarios de TikTok podrían experimentar un déjà vu esta semana. El futuro de la popular aplicación de videos cortos vuelve a ser incierto, ya que su posible prohibición en Estados Unidos estaría a pocos días de producirse.

La empresa matriz de TikTok, ByteDance, está obligada a vender las operaciones de la aplicación en Estados Unidos antes del 5 de abril, después de que el presidente Donald Trump ampliara el plazo en enero, o en caso contrario podría enfrentar a una prohibición en EE.UU. Lo que ocurra el sábado tendrá implicancias significativas para los 170 millones de estadounidenses que utilizan TikTok para encontrar noticias, entretenimiento, comunidad y, en algunos casos, para ganarse la vida.

Aún quedan muchas preguntas sobre el estado de un posible acuerdo, pero los usuarios leales de TikTok tienen motivos para ser optimistas. Varios interesados han levantado la mano para la posible compra de la aplicación, y Trump ha expresado su deseo de facilitar un acuerdo y preservar el acceso a la plataforma.

“Tenemos muchos compradores potenciales, hay un tremendo interés en TikTok. La decisión va a ser mía”, dijo Trump a periodistas el domingo en el Air Force One. “Me gustaría que TikTok siguiera viva”.

Esto es lo que sabemos sobre cómo podría ser el futuro de TikTok a medida que se acerca la fecha límite de venta o prohibición.

El año pasado, el entonces presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aprobó una ley que obligaba a ByteDance a vender las operaciones de la aplicación en EE.UU. o, en caso contrario, prohibiría TikTok en el país. A los legisladores estadounidenses les preocupa desde hace tiempo que TikTok suponga un riesgo para la seguridad nacional, ya que su empresa matriz, con sede en China, podría verse obligada a entregar datos de usuarios estadounidenses o a manipular el algoritmo de la aplicación a instancias del Gobierno chino.

En enero, TikTok permaneció fuera de línea durante unas 14 horas —y las tiendas de aplicaciones retiraron el acceso a la plataforma en Estados Unidos— después de que venciera sin acuerdo el plazo inicial de venta o prohibición establecido por la ley.

Pero TikTok restableció el acceso de los usuarios estadounidenses después de que Trump prometiera posponer el plazo. El día de su toma de posesión, Trump amplió el plazo de prohibición en 75 días, con la esperanza de ayudar a negociar la venta de la aplicación a un propietario estadounidense. Las tiendas de aplicaciones también restablecieron el acceso a TikTok en febrero.

Fue Trump quien primero intentó prohibir TikTok durante su anterior gobierno, pero dijo que cambió de opinión después de usarla.

En enero, Trump también cuestionó las preocupaciones de seguridad nacional en torno a la aplicación: “¿Es tan importante para China estar espiando a los jóvenes? ¿A jóvenes viendo videos locos?”.

Varios postores destacados han surgido como posibles compradores de las operaciones estadounidenses de la plataforma.

Entre ellos se encuentran un grupo liderado por el multimillonario Frank McCourt, antiguo propietario de los Dodgers de Los Ángeles, y el famoso inversor de “Shark Tank” Kevin O’Leary; otro grupo que incluye al influencer de las redes sociales Jimmy Donaldson (alias MrBeast) y al fundador de Employer.com Jesse Tinsley; y la empresa de inteligencia artificial Perplexity.

Varios medios de comunicación, como Politico, NPR y Bloomberg, también han informado que Oracle, actual socio tecnológico de TikTok en EE.UU., es uno de los principales candidatos para hacerse cargo de las operaciones de la aplicación en ese país. Al parecer, ese acuerdo implicaría que ByteDance conserve parte de las acciones de TikTok y aumentaría la inversión de los actuales inversores estadounidenses de la empresa, como General Atlantic y Susquehanna.

Oracle no respondió a la solicitud de comentarios de CNN.

Trump también ha planteado la posibilidad de que un fondo soberano estadounidense recientemente propuesto adquiera parte o la totalidad de la aplicación, aunque no ofreció detalles sobre cómo funcionaría un acuerdo de este tipo.

El vicepresidente de Estados Unidos, J. D. Vance, a quien Trump encargó supervisar el posible acuerdo sobre TikTok junto con el asesor de seguridad nacional, Michael Waltz, dijo el 14 de marzo que “casi con toda seguridad” habría un acuerdo que preservaría el acceso de los usuarios estadounidenses a la aplicación antes de la fecha límite del 5 de abril.

“Casi con toda seguridad habrá un acuerdo de alto nivel que creo que satisfacerá nuestras preocupaciones de seguridad nacional, (y) permitirá que haya una empresa TikTok estadounidense distinta”, dijo Vance en una entrevista con NBC News, aunque reconoció que completar formalmente ese acuerdo podría llevar más tiempo.

La ley exige a Trump que certifique que se ha producido una “desinversión cualificada” de TikTok y que la aplicación ya no está controlada por ByteDance, a la que designa como empresa controlada por un “adversario extranjero”. Según la ley, ByteDance no puede poseer más del 20% de la plataforma. También establece que las operaciones de la aplicación en EE.UU. no pueden tener ninguna coordinación con ByteDance cuando se trata de su algoritmo o prácticas de intercambio de datos.

En marzo, Trump había dicho que “probablemente” ampliaría aún más el plazo de TikTok si no se llegaba a un acuerdo antes del 5 de abril. Pero Vance dijo a la NBC que les gustaría conseguir el acuerdo “sin la prórroga”. Trump reiteró el domingo que esperaba que se alcanzara un acuerdo antes de la fecha límite.

Aun así, a medida que se acerca la fecha, hay pocos indicios públicos de que ByteDance o el Gobierno chino estén abiertos a una venta.

En los últimos días, Trump ha intentado endulzar el acuerdo sugiriendo que podría reducir los aranceles sobre las importaciones chinas como parte de la venta de TikTok.

“Un punto (porcentual) de los aranceles con China (…) probablemente valdría más que todo TikTok, incluso con lo valioso que es TikTok”, dijo Trump a los periodistas el lunes. “Tal vez quite un par de puntos (de aranceles) si me aprueban algo. No lo he hecho, quizá lo haga”.

Scott Sutton, CEO de la firma de marketing de influencers Later, dijo que anticipa una extensión de la prohibición, que probablemente se desarrolle de una de estas dos maneras.

“O bien se anunciará que hay un ‘acuerdo específico en curso’, o bien recibiremos una declaración genérica del gobierno actual indicando que están trabajando con las partes interesadas; pero no pueden revelar los detalles”, dijo Sutton en un correo electrónico.

Que TikTok vuelva a desconectarse en Estados Unidos dependerá probablemente de lo que diga Trump sobre el proceso de acuerdo.

Si no hay acuerdo, los socios tecnológicos de TikTok —incluidos Apple, Google y Oracle— podrían tener que pagar multas importantes si siguen apoyando la aplicación. Pero si Trump indica que ordenará al Departamento de Justicia que no aplique la ley, esas empresas podrían estar seguras como de seguir apoyando a TikTok en Estados Unidos.

TikTok ha intentado acercarse a Trump, probablemente con la esperanza de asegurarse su apoyo. Después de que TikTok volviera a estar en línea en enero, los usuarios de EE.UU. recibieron una notificación que daba crédito a “los esfuerzos del presidente Trump” por su restablecimiento.

Trump también ha sugerido que podría ampliar el plazo si no se llega a un acuerdo a tiempo. No está claro si una segunda prórroga se ajustaría a la letra de la ley de venta o prohibición, pero, dado que la ley concede amplia libertad al presidente para su aplicación, podría ser difícil de impugnar en los tribunales.

