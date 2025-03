1MicroAlgors 17.35 +14.83 Up588.5 2MrblgteAcun 43.99 +31.98 Up266.3 3MrblgtAcA 40.00 +28.40 Up244.8 4VivopwrInt 3.92 +2.63 Up203.9 5PortageBiors 9.60 +5.45 Up131.3…

1MicroAlgors 17.35 +14.83 Up588.5 2MrblgteAcun 43.99 +31.98 Up266.3 3MrblgtAcA 40.00 +28.40 Up244.8 4VivopwrInt 3.92 +2.63 Up203.9 5PortageBiors 9.60 +5.45 Up131.3 6OrientlCul 2.60 +1.33 Up104.7 7Raytechn 2.04 +.90 Up 78.9 8LixiangEdurs 17.65 +7.36 Up 71.5 9AevaTechrs 6.71 +2.52 Up 60.1 10DatChat 3.45 +1.25 Up 56.8 11LexeoTher 4.10 +1.39 Up 51.3 12AlumisIncn 5.64 +1.89 Up 50.4 13SolenoThe 71.99 +22.88 Up 46.6 14JayudGlA 7.27 +2.27 Up 45.4 15CreativeGlbn 4.22 +1.12 Up 36.1 16NkartaInc 2.00 +.50 Up 33.3 17Playtika 5.20 +1.19 Up 29.7 18BowenAcqun 8.08 +1.73 Up 27.2 19CanopyGr 56.95 +12.02 Up 26.8 20QuantaSing 3.42 +.68 Up 24.8 21HFFoodsGp 4.37 +.86 Up 24.5 22DBVTechrs 6.20 +1.21 Up 24.2 23VastaPlatfr 4.36 +.85 Up 24.2 24FATBrwt 3.85 +.73 Up 23.4 25AvisBudget 74.66 +14.01 Up 23.1 DOWNS Name LastChgPct. 1Wang&Leeh .26 —4.91 Off 95.0 2MuralOnco 1.18 —2.67 Off 69.4 3CNSPhrmrs 1.30 —2.41 Off 65.0 4AcrivonTh 2.24 —3.12 Off 58.2 5AptevoThrs 1.12 —1.45 Off 56.4 6RgncllBio 25.67 —32.96 Off 56.2 7XTIAerosprs 1.23 —1.15 Off 48.3 8GRIBiors 4.37 —3.90 Off 47.2 9Mangoceutrs 2.38 —2.08 Off 46.6 10Alvotechwt 1.56 —1.34 Off 46.2 11GalectoIncrs 3.42 —2.68 Off 43.9 12PainTherap 1.65 —1.19 Off 41.9 13Humacyte 1.96 —1.36 Off 41.0 14CorMedix 6.74 —4.17 Off 38.2 15NewEraHelin 1.38 — .82 Off 37.3 16MontTechA 4.87 —2.69 Off 35.6 17Karyophrmrs 4.16 —2.26 Off 35.2 18StoneXGr 76.12 —41.21 Off 35.1 19ModivCsre 1.40 — .73 Off 34.2 20CervoMed 9.48 —4.81 Off 33.7 21NetClassAn 6.86 —3.46 Off 33.5 22NyxoahSA 7.65 —3.71 Off 32.7 23eXoZymes 9.99 —4.82 Off 32.5 2417EduTch 1.60 — .74 Off 31.7 25KnightscopA 2.94 —1.36 Off 31.6 —————————

