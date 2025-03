1WearDevicwt 6.30 +5.93 Up1589.0 2WearDevicrs 2.41 +1.96 Up434.4 3RgncllBio 58.63 +46.01 Up364.6 4CervoMed 14.29 +7.85 Up121.9 5ClickHldgsn 2.76 +1.50 Up119.0…

1WearDevicwt 6.30 +5.93 Up1589.0 2WearDevicrs 2.41 +1.96 Up434.4 3RgncllBio 58.63 +46.01 Up364.6 4CervoMed 14.29 +7.85 Up121.9 5ClickHldgsn 2.76 +1.50 Up119.0 6Diginexn 110.00 +57.19 Up108.3 7FSTCorpn 3.10 +1.54 Up 98.7 8ParkHaBion 13.48 +5.78 Up 75.1 9Wellgisticsn 4.96 +2.06 Up 71.0 10OptiNosers 9.15 +3.79 Up 70.7 11BowenAcq 6.60 +2.67 Up 67.9 12LuminTcArs 8.35 +3.30 Up 65.3 13HFFoodsGp 3.51 +1.31 Up 59.5 14Alvotechwt 2.90 +1.07 Up 58.5 15authID 7.38 +2.64 Up 55.6 16AevaTechrs 4.19 +1.47 Up 54.0 17JuneeLtdn 8.87 +3.11 Up 54.0 18SmartKemn 3.26 +1.14 Up 53.8 19TonixPhrs 23.03 +8.03 Up 53.5 20GalectoIncrs 6.10 +2.05 Up 50.6 21ScanTechAIn 2.81 +.91 Up 47.9 22TuHURArs 3.33 +1.05 Up 46.1 23NiuTechnol 3.87 +1.15 Up 42.3 24PhathomPh 6.23 +1.82 Up 41.3 25ForteBioscrs 8.17 +2.37 Up 40.9 DOWNS Name LastChgPct. 1REEAuto 3.87 —2.56 Off 39.8 2MicroAlgors 2.52 —1.54 Off 37.9 3TELABio 1.47 — .88 Off 37.4 4SowGoodn 1.54 — .92 Off 37.4 5SolarBankn 3.22 —1.45 Off 31.0 6Regettiwt 2.97 —1.24 Off 29.4 7WindtreeThrs 1.48 — .57 Off 27.8 8CoffeeHldg 4.02 —1.51 Off 27.3 9FemtoTchrs 1.61 — .59 Off 26.8 10EvokePharrs 2.82 —1.00 Off 26.2 11PepGen 1.77 — .63 Off 26.1 12VNETGrp 8.71 —2.94 Off 25.2 13GorillaTcrs 25.15 —8.44 Off 25.1 14AnterisTchn 5.18 —1.69 Off 24.6 15OpenLend 3.26 —1.06 Off 24.5 16SareptaThera 74.10 —23.09 Off 23.8 17OmniAb 2.53 — .78 Off 23.6 18OxbridgeRe 2.17 — .65 Off 23.0 19Movanors 2.05 — .60 Off 22.6 20HauchenAIn 6.55 —1.85 Off 22.0 21VisionEdTcrs 4.67 —1.29 Off 21.6 22MingShingn 4.29 —1.18 Off 21.6 23GDSHoldg 27.67 —7.60 Off 21.5 24Tantechrs 2.28 — .62 Off 21.4 25SanaBiotch 2.31 — .62 Off 21.2 —————————

