1RgncllBio 12.62 +8.51 Up207.1 2CervoMed 6.44 +4.23 Up191.4 3Heidmarn 3.45 +1.94 Up128.5 4RadiusRcyA 27.81 +14.10 Up102.8 5RedfinCp 10.70 +4.88 Up…

1RgncllBio 12.62 +8.51 Up207.1 2CervoMed 6.44 +4.23 Up191.4 3Heidmarn 3.45 +1.94 Up128.5 4RadiusRcyA 27.81 +14.10 Up102.8 5RedfinCp 10.70 +4.88 Up 83.8 6PhetonHldgn 4.18 +1.88 Up 81.7 7SonomaPhrrs 3.53 +1.54 Up 77.4 8ScrippsEW 2.64 +1.14 Up 76.0 9CTRLGrpn 7.77 +2.97 Up 61.9 10ChkPntTh 3.97 +1.50 Up 60.7 11TreviTher 6.75 +2.45 Up 57.0 12CareCloudpf 19.43 +6.84 Up 54.3 13BairdMedn 6.07 +2.12 Up 53.7 14908Devices 4.11 +1.35 Up 48.9 15HauchenAIn 8.40 +2.67 Up 46.6 16Regettiwt 4.21 +1.31 Up 45.0 17Yoshiharu 20.19 +6.22 Up 44.5 18ProtagThera 54.78 +16.43 Up42.8 19TelesatAB 25.35 +7.54 Up 42.3 20QuantCmp 7.09 +2.06 Up 41.0 21Groupon 14.85 +4.31 Up 40.9 22YouxinTcAn 2.56 +.73 Up 39.9 23ApldOptoel 22.11 +6.29 Up 39.8 24Mineralys 14.25 +3.73 Up 35.5 25U-BXTechrs 3.90 +1.01 Up 34.9 DOWNS Name LastChgPct. 1HlthInTcAn .82 —6.33 Off 88.6 2SprngviewAn .60 —3.41 Off 85.0 3Wellchangen .55 —2.25 Off 80.4 4FSTCorpn 1.56 —3.81 Off 70.9 5ZynexInc 2.97 —4.38 Off 59.6 6Arvinas 8.43 —9.85 Off 53.9 7iRobot 3.70 —3.38 Off 47.7 8CoffeeHldg 5.53 —4.04 Off 42.2 9FemtoTchrs 2.20 —1.55 Off 41.3 10CyclacelPhpf 5.77 —3.98 Off 40.8 11IntractvStrrs 1.26 — .85 Off 40.3 12electrCore 8.56 —5.54 Off 39.3 13Biodexars 1.90 —1.15 Off 37.7 14BioXcelThrs 2.13 —1.24 Off 36.8 15MontaukRe 2.07 —1.05 Off 33.6 16QuestResce 2.97 —1.47 Off 33.1 17AvalGlbCrers 4.89 —2.34 Off 32.4 18HiTrndIntln 1.60 — .71 Off 30.7 19Autonomixrs 1.85 — .80 Off 30.2 20VividSeatA 2.86 —1.12 Off 28.1 21CenturyCas 1.90 — .70 Off 26.9 22Mangoceutrs 3.91 —1.37 Off 25.9 23Movanors 2.65 — .91 Off 25.5 24PrimeMed 1.79 — .61 Off 25.4 25BicaraThn 12.42 —4.13 Off 25.0 —————————

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.