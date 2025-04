Un psicólogo explica cómo el deporte podría haber ayudado, en lugar de perjudicar, al personaje de ‘Adolescence’ Jamie Miller

Jamie Miller está sumamente perturbado. Puede que solo sea un personaje de 13 años en una serie de televisión ficticia…

Jamie Miller está sumamente perturbado. Puede que solo sea un personaje de 13 años en una serie de televisión ficticia llamada “Adolescence”, pero su historia ha generado una gran consternación sobre la difícil situación de los hombres descontentos que se sienten peligrosamente aislados y solos.

Incluso si no has visto la serie dramática británica de cuatro partes, que rápidamente se ha convertido en el programa de streaming más popular de Netflix en 75 países, probablemente sabrás que su personaje se ve arrastrado a un mundo de misoginia e hipermasculinidad, se radicaliza en línea y es arrestado por matar a una compañera de escuela.

La devastadora narrativa ha inspirado un ajuste de cuentas social, y el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, se dirigió al parlamento para expresar sus preocupaciones.

“Hay una razón por la que el debate ha cobrado vida de repente”, dijo Starmer. “Muchas personas que trabajan con jóvenes en la escuela o en otros lugares reconocen que podríamos tener un problema con los niños y jóvenes que debemos abordar”.

Mientras padres, docentes y ministros de todo el mundo intentan abordar la crisis misógina que paraliza emocionalmente a la juventud, inevitablemente se centrarán en la plaga de masculinidad tóxica propagada por algunos influencers masculinos en línea. El exseleccionador de fútbol de Inglaterra, Gareth Southgate, habló recientemente en una conferencia de la BBC sobre “los influencers insensibles, manipuladores y tóxicos cuyo único objetivo es su propio beneficio”.

“Engañan voluntariamente a los jóvenes haciéndoles creer que el éxito se mide por el dinero o el dominio, que la fuerza significa nunca mostrar emociones y que el mundo, incluidas las mujeres, está en contra de ellos”, dijo.

Pero quien busque respuestas también debería centrarse en el entorno que ha hecho a tantos jóvenes vulnerables a ser víctimas de abuso. El psicólogo organizacional, autor y profesor de renombre mundial, John Amaechi, declaró a CNN que “Adolescence” le parecía perturbador, y añadió que le molestaba que se supusiera que debía sentir compasión por quienes se dejan llevar por la manosfera y, por lo tanto, también son “víctimas”.

“El comportamiento de los hombres se basa en sus decisiones y percepciones”, dijo el exjugador de la NBA. “No podemos cambiar de opinión. Su discurso de dominación se basa en que tienen derecho a los cuerpos de las mujeres y a cualquier trabajo que deseen, sin importar el esfuerzo”.

En “Adolescence”, Jamie Miller le revela a su psicólogo que sus experiencias con el deporte han contribuido a su visión del mundo. Es un personaje artístico y escuálido, cuyas deficiencias como futbolista avergonzaron a su padre, cuyos compañeros ridiculizaban a su hijo, y Jamie se jactaba de faltar a la clase de educación física en la escuela con frecuencia.

Amaechi dice que puede entender exactamente por qué Jamie se sintió así.

“Espero que la gente reconozca que la experiencia de temer al entorno deportivo en la infancia no es exclusiva de los personajes de ficción”, dijo. “Hay muchísimos niños que viven su día a día, y cada fibra de su ser se pregunta: ‘¿Cómo puedo escapar de la educación física?’. Es muy tóxico para ellos”.

En lugar de ser una comunidad acogedora de refuerzo positivo y objetivos compartidos, el jugador de baloncesto retirado convertido en psicólogo dijo que muy a menudo el deporte es todo lo contrario.

Puede ser utilizado como arma por quienes dicen que solo ciertos tipos de personas experimentarán el deporte si son grandes, fuertes, ruidosos y extrovertidos. Pero si eres cualquier otra cosa, si aún no has pasado la pubertad, eres objeto de burlas y abusos. Hay quienes piensan que incluso el deporte de desarrollo o amateur debería ser solo para un grupo de personas que quieren jugar con intensidad, dar patadas en la cara a la gente y luego irse a tomar unas pintas de más, dijo.

No me sorprende que haya mucha gente que piense: “Preferiría no hacerlo, gracias. Esa no es mi idea de pasar un buen rato”.

El propio Amaechi puede identificarse con esta inquietud. Él mismo admitió que era un introvertido extremo en la escuela, más atraído por las obras de Isaac Asimov y Douglas Adams que por el rugby o el fútbol. Con 1,95 metros de altura, su altura descomunal era motivo de burla o de miedo, pero a los 17 años agarró un balón de baloncesto por primera vez, lo que lo improbablemente lo catapultó a la NBA. Los detalles de ese día aún están grabados a fuego en su mente, porque lo que fácilmente podría haber sido un evento traumático se convirtió en algo maravilloso.

“Entré y todo en esa habitación se detuvo”, recordó sobre la escena en Manchester, no muy lejos de donde se ambienta “Adolescence”. “Me miraron y, en lugar de burlarse, me agarraron del brazo y me dijeron: ‘Estás en nuestro equipo’”.

Al contar la historia más de tres décadas después, Amaechi la está reviviendo.

“Fallé mi primer tiro por unos dos metros”, dijo sonriendo. “Y un niño dijo: ‘Es increíble, fue su primer tiro y solo falló por dos metros’. Ese fue el segundo en que me di cuenta de que nunca me iría de este lugar.

Miré los rostros de la gente de este equipo, y lo único que veo reflejado es una preocupación genuina y la sensación de mi propio gran potencial. Eso es lo que el deporte puede ser en su máxima expresión. Pero tú y yo sabemos que hay chicos que entran a un gimnasio así, y los entrenadores se burlan, y los jugadores se distancian. Y luego nos preguntamos qué les pasa a esos chicos y por qué no quieren practicar deporte.

El ficticio Jamie Miller ha quedado claramente traumatizado por su experiencia con el deporte, lo que le ha provocado una sensación de aislamiento. Amaechi argumenta que una experiencia positiva con el deporte puede llevar a mucho más que un estilo de vida saludable y un sentido de comunidad, sobre todo porque la noción del estoicismo emocional ha paralizado a tantos jóvenes.

“En su mejor expresión”, explicó, “el deporte es un espacio donde la intimidad no solo se permite, sino que se exige explícitamente. La idea de abrazar a alguien; que cuando está herido, lo abrazas; que cuando pierdes un partido, lo consuelas de una manera emocionalmente culta. Y cuando ganas un partido, lo celebras con desenfreno, deshaciéndote de las falsas ideas del estoicismo y simplemente tienes momentos de alegría. Esto es lo mejor que el deporte puede ofrecer”.

Pero advierte que todos en la comunidad deportiva deberían adoptar esta visión más amplia y apreciar el valor social; de lo contrario, la experiencia solo puede reforzar el mensaje de que el dolor debe ocultarse y que los oponentes, incluso los compañeros de equipo, deben ser destruidos si se interponen en su camino.

“Si los compañeros de equipo insisten en que es un espacio vulnerable donde las personas pueden vivir vidas emocionalmente reales y prósperas”, dijo, ayudará a personas como el personaje retratado en “Adolescence”.

“Hay un lugar donde la gente se preocupará legítimamente y demostrará su cariño de maneras que van más allá de golpearlos en el brazo y decirles: ‘Estarás bien’”.

Amaechi ha observado demasiado del deporte en sus peores momentos como para creer que es capaz de reformarse, y mucho menos de resolver una crisis social.

“El deporte es uno de esos ámbitos donde las personas más vulnerables entran en contacto directo con entrenadores con la menor cualificación posible”, afirmó. “No digo que tengan que ser terapeutas, pero sí deben tener habilidades que van más allá de simplemente enseñar a un niño a marcar un gol o una canasta”.

Sin embargo, tiene la eterna esperanza de que pueda proporcionar una parte de la respuesta.

“El deporte bien hecho”, concluyó, “con el objetivo explícito de atraer a jóvenes que de otro modo se sentirían aislados hasta el punto de sentirse atraídos por estas personas tóxicas de la manosfera, sin duda puede”.

Hay muchos factores que deben abordarse, como el papel de los padres y las presiones socioeconómicas que podrían impedir su presencia, la escasa inversión en educación y el lado oscuro de las grandes tecnológicas. Pero mientras la sociedad lucha por encontrar una respuesta a esta emergencia cada vez más grave, parece que los líderes deportivos deben ser parte de la solución, no del problema.

