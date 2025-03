Un médico fue destinado al Ártico en plena Guerra Fría. Décadas después, descubrió su propósito secreto

Es 1962. Las tensiones de la Guerra Fría se intensifican entre Washington y Moscú. Obligado a alistarse en el ejército…

Es 1962. Las tensiones de la Guerra Fría se intensifican entre Washington y Moscú. Obligado a alistarse en el ejército de Estados Unidos, un joven médico interrumpe a regañadientes su residencia médica en el Hospital Bellevue de Nueva York y se embarca hacia un remoto rincón de Groenlandia.

¿Sus órdenes? Servir como médico del campamento en lo que le dijeron que era una estación de investigación polar excavada a unos 8 metros (26,2 pies) bajo la superficie de la capa de hielo de Groenlandia.

El Tío Sam “me envió a sentarme bajo el casquete polar a 1.300 kilómetros (800 millas) del Polo Norte”, recordó el Dr. Robert Weiss, que entonces tenía 26 años y ahora es profesor de Urología Donald Guthrie en la Universidad de Yale.

De hecho, Camp Century, como se conocía al hogar helado de Weiss, formaba parte de un intento ultrasecreto de Estados Unidos para ocultar los lugares de lanzamiento de misiles en el Ártico, que los militares consideraban una ubicación estratégica más cercana a Rusia.

Weiss, que dijo no estar al tanto de los ambiciosos planes del Pentágono hasta que la información fue desclasificada a mediados de la década de 1990, tiene recuerdos vívidos de dos misiones formativas en Camp Century en 1962 y 1963. Pasó poco menos de un año allí en total, viviendo en una ciudad nuclear en el hielo durante meses.

Si bien la importancia del campamento durante la Guerra Fría fue efímera (las fuerzas armadas estadounidenses abandonaron Camp Century a finales de la década de 1960 después de menos de una década en funcionamiento), el trabajo científico de vanguardia realizado allí, en campos como la geofísica y la paleoclimatología, ha tenido un impacto duradero. Y la historia de la estación de investigación aún no ha terminado.

Las nevadas invernales siguen superando al deshielo estival en Camp Century, un experimento en sí mismo que ahora yace enterrado al menos a 30 metros bajo la superficie. Sin embargo, si se produjera ese cambio climático, podrían emerger algunos restos potencialmente dañinos del lugar, lo que supondría un peligro medioambiental al que las autoridades no se han enfrentado, según varios estudios realizados durante la última década.

Solo se han publicado unos pocos relatos de primera mano sobre la vida en Camp Century. Weiss dijo que se sintió obligado a compartir sus recuerdos después de que unos amigos le pasaran una entrada de blog publicada en noviembre que incluía impresionantes imágenes nuevas del campamento tomadas por científicos de la NASA mientras realizaban un reconocimiento aéreo de la capa de hielo de Groenlandia. Capturada con la ayuda de una sofisticada tecnología de cartografía por radar, la vista aérea revela el espectro de estructuras sumergidas en el hielo y una vida que solo unos pocos como Weiss podrían describir con detalle.

Construir una “ciudad bajo el hielo”, como se ha llamado a la base de Camp Century, fue una hazaña de ingeniería sin precedentes. Hoy en día, las estaciones de investigación polar se construyen normalmente sobre el hielo en lugar de excavarlo.

Máquinas pesadas con palas giratorias excavaron en la nieve, creando una red de unas dos docenas de túneles. Los edificios prefabricados erigidos en las cavernas subterráneas albergaban dormitorios, letrinas, laboratorios, un comedor, lavandería y gimnasio. Un reactor nuclear, transportado lentamente a lo largo de 222 kilómetros a través de la capa de hielo e instalado bajo la superficie, alimentaba la base.

Vivir en una capa de hielo no fue tan duro ni tan oneroso como Weiss había temido inicialmente. Dentro de las cabañas hacía calor y estaba seco. Dado que la mayoría de la población del Camp Century, de casi 200 hombres, tenía entre 20 y 45 años, las emergencias médicas que requerían su atención eran poco frecuentes. Weiss pasaba su tiempo libre estudiando libros de medicina, jugando al ajedrez y al bridge, y bebiendo martinis de 10 centavos. La comida, dijo, era “excelente”.

“Las condiciones de vida eran normalmente buenas (aunque) estabas dentro, estabas bajo la nieve. Había un gran túnel por el que se podía entrar con un camión, hasta el campus, y era un túnel largo”, recuerda Weiss.

El agua provenía de un pozo excavado en el hielo con un taladro que producía vapor caliente y el campamento necesitaba unos 30.000 litros al día. De manera similar, las aguas residuales se bombeaban a un agujero en la capa de hielo.

Poco después de que entrara en funcionamiento en 1960, el reactor nuclear se cerró porque la radiación en algunas partes del campamento había alcanzado niveles inaceptables. Se envió plomo para proteger mejor los componentes del reactor. Cuando Weiss llegó, los funcionarios habían solucionado esos problemas, y él no recordaba haberse sentido intimidado por vivir cerca de un reactor nuclear.

“Nos dijeron que uno de los principales objetivos del Camp Century era demostrar que una instalación aislada podía funcionar de forma segura y eficiente con energía nuclear. Pensamos que era seguro, y nadie nos dijo lo contrario”, dijo.

Weiss rara vez tenía motivos para ir a la superficie azotada por el viento. “Podía quedarme en el agujero, la trinchera, durante semanas y no salir nunca”, dijo. “No tenía ningún motivo para estar allí arriba. Pero a veces subía con otros oficiales para ver qué pasaba. Tenía una cámara y tomé muchas fotos”.

Los oficiales podían pasar hasta seis meses seguidos en la estación de investigación, mientras que los soldados solo podían pasar cuatro meses.

A pesar de los cócteles y las películas nocturnas que Weiss examinaba como censor de cine designado del campamento, dijo que el aislamiento afectaba psicológicamente a algunos hombres. Una broma popular entre los efectivos era que “había una chica guapa escondida detrás de cada árbol”. Según el libro de 2021 “Camp Century: The Untold Story of America’s Secret Arctic Military Base Under the Greenland Ice”, escrito por los historiadores de la ciencia daneses Kristian H. Nielsen y Henry Nielsen, solo una mujer puso un pie allí: una doctora danesa.

Camp Century funcionó de forma continua entre 1960 y 1964, y luego solo durante los veranos hasta su cierre en 1967. La misión pública de la estación era la investigación científica.

La base en sí era un estudio sobre la viabilidad de la habitación humana a largo plazo en la capa de hielo. Otros campos de investigación científica, según el libro de Nielsen y Nielsen, incluían los fenómenos en torno al polo norte magnético y cómo podrían afectar a los canales de comunicación, la geofísica de la capa de hielo y cómo identificar las peligrosas grietas de los glaciares, y experimentar con la siembra de nubes y otras técnicas como formas de mitigar las traicioneras tormentas de nieve.

Las fuerzas armadas estadounidenses publicitaron activamente sus logros en Camp Century. Los oficiales militares recibieron a varios periodistas, que escribieron artículos celebrando la maravilla técnica que representaba el campamento. Entre ellos se encontraba Walter Cronkite, que visitó las instalaciones y produjo un documental de televisión de la CBS sobre ellas antes de la llegada de Weiss. Weiss se reunió más tarde con Cronkite y dijo que ambos intercambiaron historias sobre su estancia en Camp Century. El campamento también acogió a dos Boy Scouts: uno de Dinamarca, que entonces controlaba Groenlandia, y otro de Estados Unidos, que pasó el invierno de 1960 en la capa de hielo tras ganar un concurso.

Pero, tras la pompa y la propaganda de la Guerra Fría, Camp Century se convirtió en un campo de pruebas para una misión clandestina conocida como Proyecto “Iceworm” o “Gusano de Hielo”.

El plan audaz preveía una red de emplazamientos de lanzamiento de misiles unidos por un sistema de túneles bajo el hielo del Ártico que podrían alcanzar objetivos en Rusia con mayor precisión. El objetivo del proyecto era cubrir finalmente un área de unos 135.000 kilómetros cuadrados, aproximadamente del tamaño de Alabama, con la capacidad de desplegar unos 600 misiles.

Weiss dijo que fue testigo de lo que, en retrospectiva, probablemente fue un esfuerzo fallido para crear un elemento clave del Proyecto Iceworm, una forma de mover los misiles bajo el hielo evitando la vigilancia rusa: un ferrocarril subterráneo. Recuerda los intentos fallidos de construcción del ferrocarril en un túnel excavado en forma de herradura bajo el hielo, que se probó para comprender qué tipo de cargas podía soportar.

El Proyecto Iceworm se hizo público en 1997, cuando el Instituto Danés de Asuntos Internacionales obtuvo un conjunto desclasificado de documentos estadounidenses en relación con un estudio más amplio sobre el papel que desempeñó Groenlandia en la Guerra Fría, según el libro de Nielsen y Nielsen. Ningún misil llegó a las nevadas tierras salvajes de Camp Century, aunque se almacenaron misiles nucleares en la base aérea de Thule, un puesto militar estadounidense conocido hoy como base espacial de Pituffik, situado en el extremo noroeste de la capa de hielo, una medida que provocó indignación en Groenlandia y Dinamarca cuando se hizo pública.

El plan también se menciona en un libro titulado “The Engineer Studies Center and Army Analysis: A History of the U.S. Army Engineer Studies Center, 1943-1982”, que se publicó a principios de 1985, dijo Eric Reinert, conservador de la Oficina de Historia, Cuartel General, Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE.UU. Añadió que era posible que el material asociado al Proyecto Iceworm siguiera clasificado o en espera de desclasificación. El Pentágono no respondió a una solicitud de comentarios.

Según Kristian Nielsen, sigue faltando una descripción completa del alcance del Proyecto Iceworm.

“El Proyecto Iceworm merece una historia mucho más amplia porque sólo disponemos de este documento que lo describe. No disponemos realmente de los documentos originales del Proyecto Iceworm”, afirmó Nielsen, profesor asociado de la Universidad de Aarhus, Dinamarca.

“No sabemos quién lo discutió ni quién desarrolló la idea. Es difícil evaluar realmente hasta qué punto se tomó en serio y si fue sólo en un círculo muy reducido de personas donde se soñó con esta posibilidad”, añadió.

Es más, no está claro si el Proyecto Iceworm dio origen a la idea del Camp Century o viceversa: “Mucha gente parece pensar que el Proyecto Iceworm fue el gran plan detrás de Camp Century, pero yo creo que Camp Century ya estaba en marcha y entonces pensaron, vale, ¿y si ampliamos esto?”.

Weiss dijo que no oyó nada sobre el Proyecto Iceworm durante su estancia en Camp Century.

“No estoy seguro de haber conocido siquiera la palabra ‘Iceworm’ en 1962 o 63. No sabía nada de misiles ni de material nuclear que se desclasificaría más tarde, pero nos dijeron que querían hacer funcionar un metro bajo la superficie del hielo”, dijo Weiss.

Groenlandia, que ahora es un territorio autónomo del Reino de Dinamarca, sigue siendo estratégicamente atractiva para Estados Unidos. El presidente Donald Trump ha reavivado los llamamientos hechos en su primera presidencia para que Estados Unidos sea propietario de la isla, que ocupa una posición geopolítica única entre Estados Unidos y Europa y es rica en ciertos recursos naturales, incluidos los metales de tierras raras, a los que puede ser más fácil acceder a medida que el clima se calienta.

“(Groenlandia) no es necesaria para lanzar un ataque contra Rusia o cualquier otro país, porque eso se puede hacer de otras maneras, sobre todo con submarinos nucleares y misiles de largo alcance. Pero Groenlandia sigue siendo bastante estratégica en términos de vigilancia, y es importante para las rutas de transporte con el deshielo del Ártico”, dijo Kristian Nielsen.

El esfuerzo y el gasto que suponía mantener una red de kilómetros de túneles en la capa de hielo fue un factor decisivo para cerrar el campamento en 1967. La intemperie iba aplastando poco a poco la base a medida que el movimiento gradual de la capa de hielo deformaba las estructuras. Como resultado, los túneles se estrecharon con el tiempo. Weiss recuerda que “tallar” las paredes de los túneles y transportar los montones de hielo y nieve a la superficie consumía mucho tiempo y recursos en el campamento, que contaba con un equipo dedicado al mantenimiento de la nieve.

Si bien para Weiss Camp Century fue una aventura que nunca estuvo entre sus planes, resultó ser un punto de inflexión. Las horas que pasaba en su litera en el hielo le dieron tiempo para ampliar y profundizar sus estudios. Al final optó por centrarse en lo que ha sido una carrera de gran éxito en urología. Weiss ya no trata a pacientes, pero sigue escribiendo activamente propuestas de subvenciones y artículos científicos.

El legado científico de Camp Century también perdura, sobre todo en la investigación climática. A lo largo de siete años, los científicos estacionados en Camp Century perforaron el primer núcleo de hielo que captó todo el espesor de la capa de hielo, a una profundidad de 1.390 metros, e incluyó algunos sedimentos del subsuelo. Aunque las muestras de hielo posteriores han proporcionado información más detallada, representó el primer archivo de las condiciones climáticas del pasado que se remonta a más de 100.000 años.

De forma similar a como los anillos de los árboles revelan las condiciones climáticas de años pasados, los científicos pueden discernir las variaciones anuales de la nieve y el hielo, y los isótopos de oxígeno contenidos en las burbujas de aire pueden utilizarse como indicador de la temperatura a partir de una muestra de núcleo de hielo.

“En 1966, cuando se obtuvo (la muestra del) núcleo de hielo, era mucho lo que ignorábamos sobre el clima del pasado”, afirma William Colgan, profesor canadiense de Glaciología del Servicio Geológico de Dinamarca y Groenlandia, que describe Camp Century como la cuna de la paleoclimatología.

“Ese primer núcleo de hielo nos inició en el camino de la comprensión del paleoclima de la Tierra. Es difícil subestimarlo. Ahora, cuando analizamos el CO2 atmosférico y lo situamos en un contexto de 800.000 años, lo hacemos a partir de las muestras de núcleos de hielo. En 1966, ni siquiera disponíamos de un contexto de 1.000 años”.

Paul Bierman, profesor y geomorfólogo de la Universidad de Vermont, se mostró de acuerdo y describió la perforación del núcleo de hielo y el artículo de 1969 que desvelaba sus secretos como un logro asombroso. El resultado fue una “piedra Rosetta” congelada que permitió a los científicos comprender en detalle el clima de los últimos 100.000 años y más.

“Probablemente siga siendo el artículo más influyente en la ciencia del clima, si hubiera que elegir uno”, dijo Bierman, que es autor de “When the Ice Is Gone: What a Greenland Ice Core Reveals About Earth’s Tumultuous History and Perilous Future”.

Colgan visitó Camp Century por primera vez en 2010 para perforar un núcleo de hielo adicional que cubriera el periodo comprendido entre 1966 y la actualidad. Aquel viaje le hizo preguntarse qué quedaba de Camp Century en el hielo bajo sus pies.

Colgan regresó al sitio de Camp Century y posteriormente se embarcó en un proyecto de varios años para registrar y comprender si los residuos biológicos, químicos y radiactivos y los restos físicos que quedaron tras el cierre de Camp Century podrían surgir a medida que el clima se calentaba.

Las fuerzas de Estados Unidos retiraron el reactor nuclear que alimentaba Camp Century, pero durante sus años de funcionamiento se habían vertido lotes de aguas residuales radiactivas en una cavidad de la capa de hielo. Además, las aguas residuales producidas por los habitantes de los campos siguen contenidas en el hielo.

No está claro si esos residuos y desechos permanecerán sepultados en el hielo para siempre. Las proyecciones de Colgan, descritas en un estudio de 2016 y otro posterior de 2022, indican que el lugar no experimentará un deshielo significativo antes de 2100. Esta proyección podría cambiar después de 2100 si no se adopta el Acuerdo de París para limitar el calentamiento global muy por debajo de los 2 °C, dijo.

La muestra extraída de Camp Century hace casi cinco décadas sigue aportando nueva información. Aunque gran parte del material se destruyó durante la fase inicial del estudio, los segmentos restantes están almacenados cerca de Denver, en la Instalación de Núcleos de Hielo de la Federación Nacional de Ciencias, después de pasar una temporada en la Universidad de Buffalo, al norte del estado de Nueva York. Sin embargo, unos sedimentos del fondo mismo del núcleo de hielo que los investigadores habían perdido de vista tras su salida de Búfalo en la década de 1990 aparecieron inesperadamente en 2017 almacenados en tarros de cristal en un congelador de Copenhague.

Bierman fue invitado a estudiar parte de la muestra, y recordó la fusión del sedimento congelado de vuelta a su laboratorio de Vermont en 2019 como el único “momento eureka” de su carrera.

Su análisis reveló restos de plantas fosilizadas en el sedimento: trozos de ramitas, hojas y musgos que, según dijo, ofrecían la primera evidencia directa de que una gran parte de Groenlandia no estuvo cubierta de hielo hace unos 400.000 años, cuando las temperaturas eran similares a las que el mundo se acerca ahora.

“Realmente tenemos plantas y bichos, cosas que te dicen que no había hielo”, dijo.

El estudio refutaba las suposiciones anteriores de que la mayor parte de la capa de hielo de Groenlandia ha estado congelada durante millones de años y sugiere la posibilidad de un alarmante aumento del nivel del mar si se derritiera por completo.

Para Bierman, la ciencia realizada en Camp Century es el legado más poderoso de la estación. Dijo que los científicos habían publicado casi 100 artículos científicos basados en el trabajo realizado en lo que describió como un puesto avanzado único de la humanidad.

“Este núcleo sigue vivo. Todo lo demás en el campamento está destruido y la mayoría de las personas (que trabajaron allí) están muertas”, dijo Bierman. “Sigue vivo de una manera que nos dice, en un momento en el que necesitamos saber cómo se comportó la capa de hielo de Groenlandia en el pasado, cuando ese cuerpo de hielo no existía”.

