Tu próximo auto podría ser mucho más caro la semana próxima si Trump cumple con su amenaza arancelaria

Los aranceles a las importaciones canadienses y mexicanas están al acecho otra vez. Y eso podría hacer que los precios de los automóviles se disparen, incluso aquellos que se ensamblan en Estados Unidos.

Esto se debe a que la industria automotriz ha pasado décadas operando como si toda América del Norte fuera un mercado único, moviendo partes de autos y vehículos libremente a través de las fronteras de los tres países. Como resultado, no existe tal cosa como un auto totalmente estadounidense construido con partes fabricadas únicamente en Estados Unidos.

El presidente Donald Trump dijo esta semana que los aranceles del 25% sobre el valor de todas las importaciones de México y las importaciones que no sean productos energéticos de Canadá entrarán en vigencia el martes. La última vez que Trump había hablado de estos aranceles duró poco, porque rápidamente cambió de rumbo y retrasó su entrada en vigencia por un mes. Pero a menos que haya otro retraso o se elimine por completo la amenaza de los aranceles, la industria automotriz—y los precios de los autos— experimentarán un shock sísmico.

“Probablemente no haya un vehículo en el mercado hoy que no se vea afectado de alguna forma por los aranceles”, dijo a CNN Peter Nagle, economista automotriz de S&P Global Mobility. “Creo que los precios comenzarán a cambiar en una o dos semanas después de que entren en vigencia los aranceles”.

El gobierno de Estados Unidos rastrea qué porcentaje de las piezas de cada automóvil se fabrica “en el país”. Pero según la ley comercial actual, tanto las piezas fabricadas en Canadá como las fabricadas en Estados Unidos se cuentan como efectivamente provenientes de un solo país. Incluso bajo la definición amplia de “fabricado en Estados Unidos”, ningun automóvil tiene más del 75% de sus partes hechas en el país.

Solo hay dos vehículos que el gobierno de Estados Unidos considera que son 75% “fabricados en Estados Unidos”: el Tesla Model 3 y la Honda Ridgeline, una camioneta ensamblada en una planta de Honda en Lincoln, Alabama. Y una vez más, esa cifra del 75% incluye piezas provenientes de Canadá.

Casi todos los vehículos que tienen el 50% o más de sus partes de proveedores estadounidenses o canadienses son fabricados por Tesla o marcas que son ostensiblemente “extranjeras”, pero ensambladas en Estados Unidos: Honda, Hyundai, Kia, Nissan, Mazda, Subaru y Toyota.

La Ford F-150, el vehículo más popular de Estados Unidos durante más de 40 años, tiene la mayor cantidad de piezas de producción nacional que cualquier vehículo fabricado por uno de los tres fabricantes de automóviles de Detroit. Si bien todas las piezas se ensamblan en una camioneta en Michigan o Missouri, solo el 45% de esas piezas provienen de fábricas estadounidenses o canadienses. Muchas de las versiones más grandes de sus motores provienen de México.

“Sí, es la camioneta de Estados Unidos, ensamblada en Estados Unidos, pero no con partes estadounidenses”, dijo a CNN Ivan Drury, director de análisis del sitio automotriz Edmunds.

Eso significa que, además de los aranceles que podrían entrar en vigencia para los automóviles ensamblados en plantas canadienses o mexicanas, también los ensamblados en Estados Unidos aumentarán miles de dólares cada uno. Y se espera que esos costos se trasladen rápidamente a los consumidores. Estos vehículos incluyen la Chrysler Pacifica y algunas Chevrolet Silverado, que se ensamblan en plantas canadienses, y el Ford Mustang Mach-E y el Honda HR-V, que se ensamblan en plantas mexicanas.

“Seamos honestos: a largo plazo, un arancel del 25% en las fronteras de México y Canadá podría abrir un agujero en la industria estadounidense que nunca hemos visto”, dijo el CEO de Ford, Jim Farley, en comentarios a los inversores en febrero.

Los concesionarios de automóviles de Estados Unidos tienen un suministro promedio de dos meses de vehículos en sus lotes y salas de exposición, que van desde un suministro de 36 días en el caso de Toyota y Lexus hasta un suministro de 92 días en el caso de Ford y Lincoln, según datos de Edmunds.

Pero es probable que incluso los precios de los automóviles fabricados antes de que entren en vigor los aranceles suban, en caso que los concesionarios intenten preservar ese inventario.

“El inventario disponible se volverá mucho más valioso y tratarán de extender el suministro sin aranceles lo más posible con la esperanza de que el asunto se resuelva rápidamente”, dijo Nagle.

Es probable que un recorte en la producción haga subir los precios rápidamente, que es lo que sucedió después del primer año de la pandemia de covid-19. Luego, la escasez de chips de computadora provocó otra escasez de automóviles, porque los automóviles no se pueden fabricar si les falta apenas una pequeña cantidad de piezas. Como resultado, los compradores pasaron rápidamente a pagar precios récord. Incluso los precios de los autos usados ​​se dispararon a un ritmo sin precedentes, no porque se necesitaran nuevos chips informáticos, sino porque había un número limitado de autos nuevos disponibles.

“Podríamos volver a ver lo que sucedió durante la crisis de los chips, cuando la mayoría de la gente pagaba más del precio de venta”, dijo Nagle. “La asequibilidad podría estar en peligro”.

El precio de venta promedio de un auto nuevo comprado por estadounidenses alcanzó un récord de US$ 49.327 en diciembre y solo bajó US$ 1.200 en enero, según datos de Edmunds. Pero se espera que los autos nuevos se vendan por más de US$ 50.000 en promedio para marzo, que es el comienzo de una temporada de compras relativamente activa para los fabricantes de automóviles a medida que se hacen disponibles los reembolsos de impuestos.

“Va a haber mucho impacto en el precio de venta”, dijo Nagle.

Los fabricantes de automóviles han estado tratando de prepararse para los aranceles, almacenando partes mexicanas y canadienses y aumentando los inventarios de vehículos provenientes de esos países. Pero esas medidas sólo ayudarán por un corto período de tiempo.

El costo de producir automóviles en toda América del Norte aumentará entre US$ 3.500 y US$ 12.000, según el análisis de datos públicos y privados realizado por el Anderson Economic Group, un grupo de expertos de Michigan. Y como no tendrá sentido fabricar algunos de los modelos a esos costos más altos, en particular los automóviles con paquetes de opciones más baratos, es probable que haya recortes en la producción y en los empleos en toda la industria, dijo Patrick Anderson, CEO del grupo.

“Los productores dejarán de fabricar algunos de los modelos”, predijo Anderson. Y afirmó que la sugerencia de Trump de que los fabricantes de automóviles trasladarán rápidamente la producción de nuevo a Estados Unidos en respuesta no es en absoluto realista.

“No veo cómo se puede trasladar una planta de producción al otro lado de la frontera en cuestión de meses o incluso en un año”, dijo. “El traslado de una planta es un proceso que lleva varios años. No hay una vía para dejar Ontario y trasladarse a Indiana”.

La amenaza arancelaria que Trump hizo hace un mes causó problemas financieros y logísticos a los fabricantes de automóviles, a pesar de que aún no entró en vigor.

“Hasta ahora lo que estamos viendo es un gran costo y mucho caos”, dijo Farley de Ford el 11 de febrero en una conferencia de Wolfe Research.

Los fabricantes de automóviles han dejado claro que, si se imponen aranceles a largo plazo, sus costos aumentarán. En comentarios en otra conferencia de inversores el mes pasado, el director financiero de General Motors, Paul Jacobson, repitió declaraciones anteriores de la empresa de que tomaría medidas para ajustar los aranceles que podrían ser de naturaleza de corto plazo, pero que sería más difícil si pareciera que los aranceles estarían en vigor a largo plazo.

“Si se vuelven permanentes, entonces hay un montón de cosas diferentes en las que hay que pensar, en términos de dónde se asignan las plantas, si se trasladan las plantas, etcétera”, dijo Jacobson. Pero dijo que hacer ese tipo de movimientos costosos es difícil dadas las incertidumbres de la política.

“Esas son preguntas que simplemente no tienen una respuesta hoy”, dijo. “Por mucho que el mercado esté incorporando en los precios un gran impacto de los aranceles y la pérdida de rentabilidad, piensen en un mundo en el que estamos gastando miles de millones en capital y luego todo se acaba. No podemos estar haciendo que el negocio se mueva de un lado a otro”.

En el corto plazo, los recortes en la producción podrían significar despidos temporales en fábricas en todo Estados Unidos.

Hay alrededor de un millón de personas que construyen automóviles y fabrican piezas de automóviles, según el Departamento de Trabajo. Alrededor de 300.000 trabajan en plantas de ensamble de automóviles de EE.UU. Los trabajadores automotrices de General Motors, Ford y Stellantis están sindicalizados y tienen algunas protecciones cuando son despedidos, como un salario complementario para cubrir la mayor parte de la diferencia entre los beneficios de desempleo y su salario normal. Pero aproximadamente la mitad de los 300.000 trabajadores de plantas automotrices de EE.UU. no tienen esas protecciones negociadas por los sindicatos.

Y la mayoría de esos millones de trabajadores están en fabricantes de piezas, tanto grandes como pequeños, y los recortes de empleo en esos proveedores podrían ser severos.

“El efecto de esto irá mucho más allá de las personas que están empleadas por los fabricantes de automóviles”, dijo Anderson. “Los fabricantes de piezas, los involucrados en el envío, incluso la publicidad… los recortes van a ser un costo enorme. Va a ser un shock para todo el mercado”.

