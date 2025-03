Se avecina un momento fatídico mientras el equipo de Trump intenta eludir el poder judicial

El aspecto más escalofriante de una nueva afirmación de la Casa Blanca sobre poderes ejecutivos ilimitados no es si los…

Es que a algunos altos funcionarios de la administración Trump parece no importarles si lo hicieran. Incluso se afirma que algunos jueces son simplemente demasiado jóvenes para cuestionar las acciones de un presidente.

El furor provocado por el uso por parte de la administración, en tiempos de paz, de las facultades de guerra amparadas por la Ley de Enemigos Extranjeros del siglo XVIII es la señal más reciente, y quizás la más evidente, del sentido de omnipotencia del presidente Donald Trump. También apuesta a que los votantes lo recompensarán por, en su opinión, protegerlos con una aplicación implacable de la ley migratoria, en lugar de retractarse de sus desafíos a la Constitución.

El creciente enfrentamiento es tan crítico porque los tribunales son uno de los controles finales al poder de Trump después de que aplastó a la oposición en el Partido Republicano y ayudó a excluir al Partido Demócrata de cualquier poder en cualquier rama del Gobierno en Washington.

La voluntad transformadora de la administración para poner a prueba los principios constitucionales fundamentales quedó al descubierto en una sorprendente entrevista del asesor principal de la Casa Blanca, Stephen Miller, con Kasie Hunt de CNN este lunes.

Miller argumentó que, dado que Trump estaba ejerciendo su poder como comandante en jefe, los tribunales no tenían derecho a exigirle cuentas, lo que contradecía uno de los principios de la democracia estadounidense, defendido por los tres poderes del Gobierno. Afirmó que la Ley de Enemigos Extranjeros, con un legado histórico dudoso, fue “redactada explícitamente para otorgar al presidente la autoridad de repeler una invasión extranjera a Estados Unidos”. Miller añadió: “Eso no es algo en lo que un juez de distrito tenga autoridad alguna para interferir, prohibir, restringir o coartar de ninguna manera”.

Dejando de lado la afirmación de la Casa Blanca de que Estados Unidos está sujeto a una invasión de pandilleros venezolanos –que se basa en un fundamento jurídico cuestionable–, un alto asesor del presidente está argumentando esencialmente que su jefe tiene poder absoluto.

“Puedes leer la ley tú mismo”, dijo Miller. “No hay ni una sola cláusula en esa ley que la someta a revisión judicial, y mucho menos a revisión por parte de un tribunal de distrito”.

La certeza de Miller fue reflejada elste lunes por el zar fronterizo de Trump, Tom Homan, quien expresó su desprecio por la idea de que la represión fronteriza de Trump pudiera ser limitada. “No nos detendremos. No me importa lo que piensen los jueces. No me importa lo que piense la izquierda. Vamos”, declaró Homan a Lawrence Jones de Fox News.

La idea de que la Casa Blanca ignore lo que dicen los jueces amenaza los pilares más básicos del gobierno constitucional que todo niño estadounidense aprende en las clases de educación cívica.

La mentalidad de la administración enfureció al juez en el caso de deportaciones, que está investigando si la Casa Blanca ignoró sus órdenes del sábado de detener las deportaciones de presuntos pandilleros expulsados ​​y los vuelos de regreso que los transportaban a Estados Unidos.

La administración está argumentando, entre otras cosas, que no violó la orden del juez James Boasberg del fin de semana ya que su orden oral desde el tribunal decía que el Gobierno debe hacer retroceder los aviones que transportan individuos sujetos a la proclamación de Trump, pero su orden escrita no lo hizo.

Un exasperado Boasberg resumió el razonamiento del Departamento de Justicia así: “’No nos importa, haremos lo que queramos’”.

Boasberg dio a los abogados del Departamento de Justicia hasta este martes para que presenten datos sobre el momento de los vuelos de deportación que se negaron a proporcionar este lunes.

“Esto es un enfrentamiento. Es como una locura de marzo entre las ramas del poder”, declaró el exjuez federal John E. Jones III a Kaitlan Collins de CNN.

Los expertos constitucionales dijeron que el argumento de Miller chocaba con el caso histórico de la Corte Suprema Marbury v. Madison, que estableció la autoridad del alto tribunal al encontrar, entre otros principios clave, que las acciones del Poder Ejecutivo están sujetas a revisión judicial.

“El objetivo de Marbury v. Madison… es que primero se acuda al tribunal de distrito para cuestiones federales y de derecho constitucional, así que él no lo entiende”, dijo Corey Brettschneider, profesor de la Universidad de Brown y presentador del podcast “The Oath and the Office”. “Si cree que la Corte Suprema puede opinar en última instancia, entonces cree que el tribunal de distrito puede opinar sobre estos asuntos”.

El analista legal de CNN, Elliot Williams, también se centró en el caso Marbury contra Madison. “La Corte Suprema dictaminó en 1803 que tiene la autoridad para revisar las acciones de los poderes ejecutivo y legislativo del gobierno. … Las acciones del presidente pueden ser revisadas por un tribunal; eso es parte fundamental de la historia estadounidense”.

Williams continuó: “La idea de que, de alguna manera, existe una clase de acciones que no se pueden revisar es absurda. Cualquiera que haya vivido la década del 2000 sabe que la guerra contra el terrorismo se litigó en los tribunales una y otra vez”.

Trump defendió durante mucho tiempo la convicción de que la presidencia confiere el máximo poder, aunque esto contradice los principios de una nación construida sobre la repulsa del Gobierno de un monarca absoluto. “Tengo un Artículo II, donde tengo derecho a hacer lo que quiera como presidente”, declaró en julio de 2019, durante su primer mandato. El Artículo II de la Constitución establece las funciones de la presidencia, pero no confiere autoridad ejecutiva ilimitada.

La gente no suele alcanzar la cima del ala oeste sin comprender los fundamentos de la historia y la jurisprudencia estadounidense. Por lo tanto, los comentarios de Miller y Homan parecen indicar la existencia de un cuerpo de funcionarios en su segundo mandato deseosos de cumplir los sueños de Trump de un poder real.

“Lo que da miedo, y esto es lo que resultó tan aterrador de la entrevista, es cuando empieza a decir: ‘No me importa lo que digan los tribunales, tenemos derecho a hacerlo de todos modos’, y ni siquiera se compromete a seguir una orden de la Corte Suprema. Por eso estamos, obviamente, en una crisis constitucional”, dijo Brettschneider.

La batalla por las deportaciones a una notoria prisión en El Salvador es sólo la última señal de que el Gobierno planea reclamar un poder presidencial casi ilimitado en un tema tras otro, dos meses después del desconcertante segundo mandato de Trump.

Trump apuesta a que sus aliados republicanos no harán nada para frenarlo, a que sus enemigos demócratas son demasiado débiles para frenarlo y a que las tradiciones procesales en los tribunales solo pueden decidir sobre sus perturbaciones en retrospectiva.

“No tememos redoblar esfuerzos y asumir la responsabilidad de las importantes decisiones que se están tomando”, declaró este lunes la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. “El presidente fue elegido con un mandato abrumador para lanzar la mayor campaña de deportación masiva en la historia de Estados Unidos, y eso es exactamente lo que está haciendo”.

Las luchas constitucionales y legales a menudo pueden parecer lejanas a las preocupaciones cotidianas más urgentes de los ciudadanos fuera de Washington, como descubrieron los demócratas el año pasado cuando basaron al menos parte de su campaña electoral en la necesidad de defender instituciones que muchos estadounidenses sienten que no responden a sus necesidades.

Pero el resultado del drama de los vuelos migratorios –y los desafíos a otras iniciativas gubernamentales de gran alcance, como el intento de revocar la ciudadanía por derecho de nacimiento y la evisceración del Gobierno federal por parte de Elon Musk– serán críticos para decidir cómo se dirigirá a Estados Unidos y qué tipo de país será durante los próximos cuatro años y posiblemente durante años después.

En una Casa Blanca dominada por un comandante en jefe todopoderoso, los funcionarios albergan una concepción de la Constitución que la mayoría de los estadounidenses no reconocerían.

Cuando Hunt planteó la separación de poderes en relación con el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros para deportar migrantes –aparentemente sin el debido proceso–, Miller respondió: “Sí, separación de poderes. Esto es una interferencia del poder judicial en la función ejecutiva”.

