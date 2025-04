CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Mon: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel May 529½ 539¼ 523½ 535¼ +7 Jul 544¼ 553¼ 537¾ 549¼ +6½ Sep 561 569 554½ 565¼ +6 Dec 584½ 592 578¾ 588¼ +4¾ Mar 603½ 610¾ 598¾ 608 +4¼ May 614¾ 620¾ 610½ 618¾ +3¾ Jul 618¼ 624 617¼ 620 +1¾ Dec 642¾ 642¾ 642¾ 642¾ +½ Est. sales 126,159. Fri.’s sales 152,279 Fri.’s open int 487,207, up 10,418 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel May 453 459¼ 444 456¼ +3 Jul 459½ 466 450¾ 462½ +2½ Sep 435 438¼ 429¼ 435¼ Dec 442 445 436½ 442¼ — ¼ Mar 455¾ 458 450¼ 455¼ — ½ May 461¼ 465½ 458 463¼ — ¼ Jul 466½ 469¼ 462 467¾ +½ Sep 446 448¾ 443¾ 446½ —1¼ Dec 446 449¼ 443½ 448¼ +¼ Mar 457¼ 460 455 459¾ +½ Dec 450 450 450 450 — ¾ Est. sales 574,960. Fri.’s sales 454,518 Fri.’s open int 1,844,144 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 354¾ 361¾ 348¾ 348¾ —1½ Jul 355¼ 360¼ 348½ 348½ —3¼ Dec 352¾ 352¾ 350 350 —2½ Est. sales 682. Fri.’s sales 1,211 Fri.’s open int 2,705 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 1023 1031½ 1013½ 1013¾ —9¼ Jul 1036½ 1045¾ 1027½ 1027½ —9¾ Aug 1032¼ 1041¾ 1025 1025 —9 Sep 1023 1032 1013¾ 1013¾ —10 Nov 1028 1038 1018¼ 1018¼ —10¾ Jan 1038¾ 1047 1030 1030¾ —8½ Mar 1038 1046¼ 1032¾ 1033¼ —6¾ May 1043¾ 1050 1038¼ 1038½ —5¾ Jul 1048 1055¾ 1045¼ 1045½ —5 Aug 1048¼ 1048¼ 1048¼ 1048¼ +2¾ Nov 1020½ 1028 1018 1018 —6½ Est. sales 273,063. Fri.’s sales 231,772 Fri.’s open int 853,556, up 3,772

