CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel May 548 549½ 541 543 —5¼ Jul 565¼ 566¼ 557½ 559¼ —6 Sep 581¼ 582¾ 574¼ 576 —6 Dec 603½ 605½ 597¼ 599¼ —5½ Mar 620½ 624 616 618 —5½ May 631 633½ 628 628¼ —5¾ Jul 630½ 630¾ 625¾ 626¾ —6½ Est. sales 92,575. Mon.’s sales 96,449 Mon.’s open int 463,271, up 6,260 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel May 464½ 464¾ 457 458¼ —6¼ Jul 471½ 472 464¾ 465½ —6½ Sep 445 445 440 441¼ —3¾ Dec 450¾ 451½ 447¼ 448½ —3 Mar 463½ 464 460½ 461½ —2½ May 470¾ 471½ 468¼ 469½ —2¼ Jul 474½ 475 472¼ 473¼ —2¼ Sep 453¾ 454½ 453¼ 453¾ —1¾ Dec 453¼ 454 452¼ 453¾ — ¾ Mar 464½ 464½ 463¾ 463¾ —1¾ Est. sales 261,765. Mon.’s sales 235,160 Mon.’s open int 1,823,702, up 111 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 372 372 365¾ 367¼ —6¼ Jul 370 370 365¼ 370 —2 Est. sales 213. Mon.’s sales 237 Mon.’s open int 2,919, up 46 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 1007 1007¾ 998¼ 1001¼ —6 Jul 1019½ 1020½ 1012 1014¾ —4¾ Aug 1015¼ 1016¼ 1008½ 1011¼ —4 Sep 1003 1004 997 1000½ —1½ Nov 1007¼ 1008¾ 1001¾ 1005¼ —1¼ Jan 1019½ 1021 1014½ 1017¾ —1 Mar 1022 1024¾ 1019¼ 1022 — ½ May 1028 1031½ 1025½ 1028¾ — ½ Jul 1035½ 1039 1034 1036 —1¼ Nov 1014¼ 1015 1011¼ 1013 —1¾ Est. sales 155,653. Mon.’s sales 153,377 Mon.’s open int 856,194, up 1,661

