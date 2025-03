CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel May 564¼ 568½ 558 564 —1 Jul 580 585½ 575 580¼ —1¾ Sep 598¼ 602 592 597¼ —1½ Dec 619 624 615 620¼ —1½ Mar 636½ 643 633 638¼ —1¾ May 645½ 650½ 643¼ 647¾ —1¾ Jul 639½ 647 638¾ 643 —2¾ Sep 646½ 646½ 646½ 646½ —6¼ Est. sales 90,915. Tue.’s sales 105,443 Tue.’s open int 446,942, up 4,838 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel May 458¼ 463 455¾ 461½ +2¾ Jul 467 471¼ 465 469½ +1½ Sep 447 448¼ 444 445½ —1¾ Dec 453¾ 455 451¼ 452½ —1¾ Mar 466 467½ 464 465 —1¾ May 473½ 474¾ 471¾ 472¾ —1½ Jul 477½ 478¾ 475¾ 477 —1¼ Sep 459 460¼ 457½ 458 —1¾ Dec 458¾ 459 456¾ 457½ —1½ Mar 468½ 469½ 467¾ 468 —1¾ Dec 458 458 456¾ 456¾ Est. sales 299,064. Tue.’s sales 367,613 Tue.’s open int 1,819,184 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 365 375¾ 364½ 370½ +4½ Jul 366 375 366 370¼ +4 Sep 368 370 368 370 +9¼ Dec 364 371 364 370½ +8 Est. sales 358. Tue.’s sales 377 Tue.’s open int 2,795 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 1012 1016 1007 1007½ —5¼ Jul 1026 1029½ 1020¼ 1020¾ —5¾ Aug 1024 1026¾ 1016¾ 1017½ —6 Sep 1011½ 1013¼ 1004¼ 1004½ —6 Nov 1015 1017¾ 1009 1009¾ —5¾ Jan 1027¾ 1030 1021¼ 1022 —5½ Mar 1031½ 1033¾ 1025¼ 1026½ —5 May 1038¼ 1039¾ 1032 1033¾ —4¾ Jul 1047½ 1047½ 1040 1041 —5¼ Aug 1038 1038 1037¾ 1037¾ —5 Sep 1023 1023 1022 1022 —3¾ Nov 1024½ 1024½ 1018¼ 1019½ —3¾ Jan 1030 1030 1030 1030 —4¼ Est. sales 192,628. Tue.’s sales 172,538 Tue.’s open int 830,437, up 6,752

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.