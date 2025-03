CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 545¾ —1½ May 562 565 555¼ 557½ —5 Jul 578 581¼ 571¾ 574 —4¼ Sep 594 597¾ 588¾ 590¾ —4 Dec 615¾ 620½ 612 614¼ —3 Mar 632 638¼ 630¾ 632¾ —2¼ May 643¾ 645 641¾ 643 —1¼ Jul 640 644½ 638¾ 638¾ —2½ Dec 660 660 660 660 +1¼ Est. sales 90,603. Thu.’s sales 132,691 Thu.’s open int 440,453 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 443¼ 445½ 443¼ 445½ —8 May 463¼ 463½ 456½ 458¾ —6½ Jul 470¼ 470¾ 465¼ 467½ —4¾ Sep 445½ 445½ 442¼ 444¾ —1¾ Dec 450¾ 452¾ 449 451½ — ¾ Mar 462½ 465¼ 461½ 464 — ¼ May 470 472½ 468¾ 471½ — ¼ Jul 473¾ 475¾ 472½ 475 — ¼ Sep 456 457 454¾ 457 +½ Dec 454 456 453¼ 455¾ +½ Mar 464½ 466¾ 464½ 466¾ +¾ Dec 451¾ 451¾ 451¾ 451¾ —3 Est. sales 470,253. Thu.’s sales 383,727 Thu.’s open int 1,851,437, up 5,699 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 359½ May 373¾ 376¼ 366½ 367 —3½ Jul 368½ 368½ 367½ 367½ —3¾ Est. sales 290. Thu.’s sales 348 Thu.’s open int 2,861 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 999¼ +2½ May 1009 1018 1005½ 1015¼ +4½ Jul 1023 1031½ 1019¾ 1029 +4 Aug 1018¾ 1028¼ 1017 1026 +4¼ Sep 1007 1014 1003½ 1013 +5½ Nov 1009½ 1018¾ 1007¾ 1017½ +5¾ Jan 1022½ 1031½ 1020¼ 1030¼ +6¼ Mar 1026 1035¾ 1025¼ 1035¼ +7¾ May 1032 1042¾ 1031¾ 1042¼ +8¼ Jul 1040½ 1050¼ 1040½ 1050 +9 Aug 1044 1046¼ 1044 1046¼ +11 Sep 1020 1029¾ 1020 1029½ +13¼ Nov 1017½ 1028½ 1014¼ 1027¾ +13¾ Jan 1035¼ 1038 1035¼ 1038 +13¾ Est. sales 158,459. Thu.’s sales 207,607 Thu.’s open int 815,281, up 1,052

