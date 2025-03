CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 534 534 534 534 —7 May 557½ 561½ 546½ 555 —1¾ Jul 572¾ 576¼ 562¼ 570¾ —1 Sep 589 592¾ 579¼ 587¾ — ¾ Dec 611¾ 615 603 611 — ¼ Mar 631¼ 632¾ 621½ 628¾ — ½ May 641½ 641½ 631½ 638¾ Jul 638½ 638½ 634¼ 637 +¾ Dec 655½ 655½ 654 654 Est. sales 107,865. Tue.’s sales 90,550 Tue.’s open int 437,310, up 4,309 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 455 455 444 446 —10½ May 469¼ 472 456¼ 460 —10¼ Jul 476 478¼ 463¼ 466¾ —10¼ Sep 449½ 450¾ 439 442¾ —7 Dec 453 455 445 448¾ —5¾ Mar 465¾ 466¾ 457¼ 461¼ —5 May 473¾ 473¾ 464¾ 468½ —5 Jul 476½ 476½ 469¼ 471¾ —5¼ Sep 457¼ 457¼ 452¼ 453¾ —4 Dec 455¼ 456¼ 450 453½ —2¼ Mar 464¼ 464¼ 460¾ 460¾ —5¾ May 466¼ 466¼ 466¼ 466¼ —6 Jul 471 471 471 471 —3½ Est. sales 429,463. Tue.’s sales 381,871 Tue.’s open int 1,829,935, up 1,179 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 369¾ 372 366½ 366½ —3 Jul 371¼ 371¼ 367 367 —3 Est. sales 237. Tue.’s sales 329 Tue.’s open int 2,920 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 997½ 997½ 982¾ 986 —11¾ May 1011 1014 994 1000¼ —11 Jul 1025½ 1028 1009 1015¼ —10¼ Aug 1023 1025½ 1008 1013½ —9¾ Sep 1011¾ 1013 995½ 1001½ —9¼ Nov 1017 1018 1000 1006¼ —9¼ Jan 1028¼ 1030¼ 1012¾ 1019 —8½ Mar 1029½ 1032½ 1017¼ 1023¾ —7¼ May 1037¼ 1038¼ 1024¼ 1030 —7¼ Jul 1045 1045 1032 1037½ —7¼ Nov 1013 1017¼ 1006 1011 —5¼ Est. sales 212,434. Tue.’s sales 168,749 Tue.’s open int 810,374

