CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 543¾ 544 542½ 542½ —2¾ May 562 563 555½ 559¾ —2¾ Jul 575¼ 577½ 570½ 574¼ —3 Sep 593 593½ 587 590¾ —2¾ Dec 614 615½ 609¼ 613¼ —2 Mar 631 632¾ 627 631 —1¼ May 637 640 636½ 639 —1¾ Jul 636¼ 637¼ 635 635½ —1½ Est. sales 66,882. Mon.’s sales 115,646 Mon.’s open int 433,001 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 458 464 458 460 +1¼ May 472 477½ 470¼ 473 +1 Jul 478½ 483¼ 476¾ 479¼ +¾ Sep 451 454¼ 450 450¾ — ½ Dec 454½ 457¾ 453½ 455½ +½ Mar 465¾ 469½ 465½ 467¼ +¾ May 473¼ 476½ 473 474¾ +1 Jul 476 479 476 477¾ +½ Sep 457½ 459¾ 457¼ 458¼ Dec 455½ 458¼ 455¼ 457¼ +¾ Mar 466 467½ 466 467½ +½ Est. sales 304,410. Mon.’s sales 291,414 Mon.’s open int 1,828,756 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 374 378 368¼ 369 —8 Jul 374¾ 377 369 369 —8 Est. sales 301. Mon.’s sales 403 Mon.’s open int 2,920 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 998 1006¼ 997 1001¾ +2 May 1013 1021¼ 1009¾ 1015 +1 Jul 1027 1035 1024 1029 +¾ Aug 1022 1032 1021¾ 1026¼ +¾ Sep 1010½ 1018½ 1009 1014 +1 Nov 1016¼ 1023¼ 1013¾ 1019 +1¼ Jan 1027¼ 1034¾ 1025¾ 1031 +1½ Mar 1031¼ 1038¾ 1030 1034½ +1 May 1037½ 1044½ 1036¼ 1040½ +½ Jul 1045¾ 1051½ 1045¾ 1047¾ +½ Nov 1016 1023¼ 1014 1021¼ +3½ Est. sales 137,113. Mon.’s sales 182,267 Mon.’s open int 810,943

