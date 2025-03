CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel May 554 555½ 544½ 552½ —1½ Jul 568 569¼ 558¾ 566¼ —1¾ Sep 584 585½ 575¼ 582¼ —1¾ Dec 606½ 606½ 597 604¼ —1¼ Mar 623 623 614½ 621½ — ¾ May 623 629¼ 622½ 626¾ —4 Jul 622 623½ 618¾ 623½ —3½ Est. sales 79,437. Thu.’s sales 138,429 Thu.’s open int 436,154 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 450¼ 456¾ 448 456¾ +7¼ May 464¾ 471 460¾ 470½ +6½ Jul 471¼ 477½ 467¾ 477 +6¼ Sep 446 450½ 442¾ 450½ +4¾ Dec 451¼ 454½ 446¾ 454½ +3½ Mar 463 466¼ 458¾ 466 +3 May 470½ 473½ 466¼ 473½ +3¼ Jul 475¼ 477 469½ 477 +3¼ Sep 453¾ 458 452¼ 458 +2¾ Dec 454 456¼ 450½ 456¼ +2¼ Mar 461¾ 461¾ 461¾ 461¾ —2¾ Jul 471 471 470¾ 470¾ —1¾ Dec 451 453¼ 450 453¼ +¼ Est. sales 316,332. Thu.’s sales 616,412 Thu.’s open int 1,835,460 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 373½ 375¼ 365½ 370 —7¼ Jul 366¾ 366¾ 366¾ 366¾ —10½ Est. sales 266. Thu.’s sales 483 Thu.’s open int 3,074 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 1011 1015 1010 1010 —4 May 1027¼ 1031½ 1021 1026¾ — ½ Jul 1040 1044½ 1033¾ 1040½ +1 Aug 1034½ 1040¼ 1029½ 1036¾ +2½ Sep 1019¼ 1025 1014 1021¾ +3½ Nov 1021¼ 1028¾ 1016¾ 1025¾ +5 Jan 1031¼ 1040¼ 1027½ 1037¾ +6 Mar 1034½ 1042½ 1030½ 1040½ +5¾ May 1040 1047½ 1036½ 1046¾ +6½ Jul 1047¼ 1056½ 1045¾ 1055 +7¼ Nov 1021 1028 1017½ 1026½ +6½ Est. sales 197,248. Thu.’s sales 337,320 Thu.’s open int 817,281

