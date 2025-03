CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 534½ 534½ 530 530 +11½ May 539 551 537 547¾ +11 Jul 553½ 564¼ 551¼ 561½ +10¼ Sep 572¾ 580½ 568 578 +10¼ Dec 594¾ 602¼ 590 599½ +8¾ Mar 614¼ 619½ 608¼ 617 +7¾ May 624¼ 626¾ 619 626¼ +7¼ Jul 618¼ 624¾ 616¾ 624¾ +6½ Est. sales 130,666. Tue.’s sales 190,380 Tue.’s open int 427,699, up 10,565 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 436¾ 442 433¼ 439¼ +3¼ May 454½ 460½ 448½ 456 +4½ Jul 462 467¾ 456¼ 463½ +4¼ Sep 442¼ 446 437 441½ +½ Dec 448 451 442¼ 446¾ Mar 460¼ 463¼ 455¼ 459¼ — ¼ May 467¾ 470 463 466¾ — ½ Jul 473½ 473¾ 466½ 470¼ —1 Sep 456¼ 456¼ 449½ 453¾ +½ Dec 455¼ 455½ 448½ 451½ —1 Mar 464¾ 465 459½ 463½ +¼ Jul 471½ 471½ 471½ 471½ +¼ Est. sales 455,766. Tue.’s sales 798,965 Tue.’s open int 1,849,114 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 382½ 387¾ 375¼ 381¾ —4 Jul 383 383 373½ 383 Est. sales 726. Tue.’s sales 1,192 Tue.’s open int 3,207 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 991 998½ 983¼ 998½ +14½ May 1004 1015 995¾ 1012 +13 Jul 1017¾ 1028½ 1010¼ 1025¾ +12 Aug 1017 1023¼ 1007½ 1022½ +10¾ Sep 1007¾ 1009¾ 995¼ 1008¼ +8¾ Nov 1005¼ 1016¼ 998½ 1011¼ +7¾ Jan 1017½ 1024½ 1010¼ 1022½ +7¼ Mar 1027¾ 1027¾ 1015 1025 +6 May 1032¼ 1035¾ 1020½ 1031 +6 Jul 1038 1038½ 1029½ 1038¼ +5¼ Nov 1018½ 1021¼ 1007 1015 +6¼ Est. sales 239,962. Tue.’s sales 368,223 Tue.’s open int 813,417, up 10,344

