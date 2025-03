CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 516 518¾ 515½ 518¾ —13¼ May 547¾ 551¾ 530 535¾ —12 Jul 561¼ 564 544¾ 550¾ —10½ Sep 577 579¾ 562¼ 567½ —9½ Dec 598½ 601 585¼ 590¼ —8 Mar 617¼ 617¾ 604¼ 608¾ —6½ May 623¼ 624¼ 615 618¾ —5¼ Jul 622¾ 622¾ 614 617½ —3¾ Sep 623¼ 623¼ 623¼ 623¼ —4¼ Est. sales 172,405. Mon.’s sales 152,895 Mon.’s open int 417,134, up 10,407 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 440½ 440½ 426½ 435½ —4¾ May 456 459¼ 442½ 451 —5¼ Jul 464 466¾ 451¼ 458¾ —5 Sep 445 448¾ 435 440¼ —4¾ Dec 450¾ 454¾ 441½ 445¾ —5½ Mar 463¼ 467 454¼ 458 —5½ May 471 474¼ 462 465¾ —5¼ Jul 475½ 476¾ 465½ 469¼ —5¼ Sep 457¼ 458¾ 450½ 452½ —4 Dec 456¼ 458 450 451½ —4 Mar 466¼ 468¼ 461¼ 463¾ —2½ Dec 458 458 458 458 —1¼ Est. sales 746,847. Mon.’s sales 682,681 Mon.’s open int 1,862,266 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 378 378 378 378 +24½ May 370 389½ 370 387 +22½ Jul 372 386 372 383¼ +17 Est. sales 1,068. Mon.’s sales 309 Mon.’s open int 3,415 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 995¼ 1000¼ 978 983 —15¼ May 1010¾ 1013 991 998½ —13 Jul 1024½ 1031 1006 1013½ —12¼ Aug 1024½ 1025½ 1004½ 1011½ —13½ Sep 1013¼ 1014¾ 992 999¾ —14½ Nov 1016¾ 1019¼ 996 1004 —14¾ Jan 1030½ 1030¾ 1008¼ 1016¼ —13¾ Mar 1032¾ 1033¼ 1013 1020 —13¼ May 1039¼ 1039¼ 1020 1025½ —13¼ Jul 1040 1045¼ 1028½ 1033¾ —12½ Nov 1018¾ 1018¾ 1004¾ 1011 —7¾ Est. sales 342,427. Mon.’s sales 264,953 Mon.’s open int 803,073, up 6,150

