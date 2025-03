Pilar Rahola: “Lo que hace Trump, es decir, Estados Unidos ha vuelto para marcar el orden del mundo”

Pilar Rahola, analista política y exdiputada por Barcelona, se refirió a la guerra en Ucrania y a la postura de…

Pilar Rahola, analista política y exdiputada por Barcelona, se refirió a la guerra en Ucrania y a la postura de Estados Unidos en el conflicto bélico.

En CNN Primera Mañana, afirmó que hay “una doble mirada. Una lógica, que es que a nadie le gusta ni ese número que montó Donald Trump con Volodimir Zelensky, la imagen de abusador ante el presidente de un país víctima. Y, por tanto, todo el espectáculo que se produjo es de políticos alfa, llega el poder, llega la fuerza, aquí mandamos y, por tanto, que rompe todos los equilibrios que ver con acuerdos, con diplomacia, con cortesía”.

No obstante, marco que “más allá de la escenografía histriónica y brutal que Trump ofrece de una manera táctica, sabiendo perfectamente el impacto que esto tiene, es importante lo que hay de fondo y ahí sí que hay que hacer una reflexión que es que esta guerra tiene que acabar. Lo que ha hecho Trump es decir, esta es una guerra que ya no tiene solución. Llevamos más de tres años, centenares de miles de muertos, un desgaste económico, social, político a unos niveles impresionantes.

Rusia no se desgasta, tiene China al lado”.

La analista política catalana aseguró que “el mapa se complica seriamente y nadie tiene ninguna alternativa a que la guerra acabe. Podemos entender las razones de Zelensky diciendo yo no tengo por qué ceder, he sido el país ocupado. Putin diciendo yo no me voy, una Europa que de golpe nos hemos despertado y ahora tenemos ideas, pero hasta este momento nadie tuvo ninguna alternativa, excepto que el tiempo vaya pasando”.

En este sentido, aseguró que “inevitablemente Ucrania de esta guerra va a salir con concesiones, porque si no, no vamos a salir de la guerra. Nadie vence a un país que tiene la bomba atómica y que tiene al gigante chino al lado”.

Consultada sobre sin Donald Trump intenta cambiar el orden mundial, teniendo en cuenta la implementación de aranceles de Estados Unidos y su participación en el acuerdo entre Israel y el grupo terrorista Hamas, Pilar Rahola consideró que “sin ninguna duda. Es decir, hay tres cosas que nos dicen los primeros gestos de la Casa Blanca. Lo primero que nos dice este segundo mandato es, Estados Unidos ha vuelto. En el mapa del mundo, Estados Unidos se ha difuminado, se ha ido de los conflictos del mundo. Y el mundo ha quedado con los conflictos igualmente, pero con una China cada vez más poderosa, y luego con sus aláteres estilo Rusia o Irán creciendo”.

Remarcó que “lo que hace Trump, es decir, Estados Unidos ha vuelto y ha vuelto para marcar el orden del mundo. Evidentemente no lo va a poder marcar solo, pero como mínimo ha hecho de macho alfa, de político alfa, América ha vuelto”.

Destacó que “lo segundo que ha hecho es vienen tiempos de exhibición de poder. Hemos tenido épocas donde la diplomacia o la cortesía eran los grandes lenguajes de la política, ahora Trump dice esto es ahora el jugar fuerte y le sale bien. Sale como un león diciendo aranceles, y de golpe se le cuadra todo el mundo”.

Y marcó que “el tercer elemento que envía Trump es quiere pasar a la historia y a la historia solo pasas si acabas un conflicto, a la historia en grande. Y me imagino que Trump, que tiene un ego más que importante, tiene en la retina el premio Nobel de Obama y persigue ese premio Nobel”.

La analista remarcó que “para ello se ha puesto en la mirilla el conflicto de Oriente Medio, el conflicto palestino con el lío de Irán, el lío de Siria, el lío de Líbano, el conflicto en mayúsculas. También aquí ha hecho lo mismo que con Ucrania”.

