Petro se juega una de sus últimas cartas políticas rumbo a la contienda electoral de 2026 en Colombia

El presidente Gustavo Petro no ha ocultado la intención de que su movimiento político de izquierda vuelva a ganar las…

El presidente Gustavo Petro no ha ocultado la intención de que su movimiento político de izquierda vuelva a ganar las elecciones presidenciales de Colombia el próximo año.

Así lo ha manifestado públicamente en varias ocasiones, incluidos los consejos de ministros televisados y transmitidos también en las redes sociales de la Presidencia, en sus discursos en la plaza pública y en su cuenta personal en X. “Cogobernar con nosotros no tiene más sentido que aglutinar todas las fuerzas que sostengan un cambio progresista para Colombia y abrir las oportunidades a todas y todos los colombianos. Eso significa volver a ganar en el 2026 con este Frente Amplio”, dijo el mandatario el 5 de marzo.

Ese mismo día Armando Benedetti, ministro del Interior, acudió al Congreso con el fin de buscar respaldo político para sacar adelante iniciativas como la reforma laboral y la reforma al sistema de salud, que también está pendiente de ser revisada por la Comisión VII del Senado para poder continuar adelante con su debate.

Actualmente esas iniciativas no cuentan con las mayorías necesarias para su aprobación en el Poder Legislativo. Y allí también habló de las elecciones para el Congreso el 8 de marzo de 2026 y la primera vuelta para las presidenciales el 31 de mayo del próximo año.

“Y esto se va a definir entre antipetristas y petristas. Si logramos hacer un frente amplio para marzo en las próximas elecciones, donde vaya el partido de la U, Pacto Histórico, el Partido Liberal, independientes, Amaya, etc. Y de ahí pueda salir un candidato de un frente amplio, muy seguramente se puede ganar. Versus el de la derecha que puede ser Claudia López, Fajardo o Vicky Dávila”, dijo Benedetti a medios locales.

Pero, a pesar del acercamiento y el cabildeo del ministro del Interior con algunos senadores y representantes a la cámara, las relaciones del gobierno con diferentes sectores políticos, especialmente de la oposición, son cada vez más distantes. Y eso se evidenció con el revés de la reforma laboral en la comisión séptima del Senado, que prácticamente hundió esa iniciativa. “Con esta actitud de la mayoría de la Comisión VII, rompen el diálogo entre el Congreso de Colombia y el gobierno del Cambio”, sostuvo Petro al conocer la decisión de ocho de los 14 senadores que integran ese órgano legislativo que se opusieron a continuar con el debate de la reforma laboral.

Algunos sectores empresariales han cuestionado la reforma laboral porque dicen que no combate la informalidad, no ayuda a crear nuevos empleos, aumenta la carga laboral de las empresas y complica las negociaciones con los sindicatos. “Como lo ha reiterado la ANDI, la reforma laboral que está en trámite en el Congreso de la República no genera los incentivos adecuados para revertir la informalidad, sino que aumenta las rigideces en el mercado, no toma en cuenta las nuevas dinámicas económicas globales, disminuye la competitividad y, posiblemente, incrementa la conflictividad laboral”, sostuvo ante medios locales Bruce Mac Master, presidente de la ANDI (Asociación Nacional de Empresarios de Colombia) el 2 de marzo.

El mandatario optó entonces por el camino de una consulta popular para que sean los colombianos quienes decidan en las urnas si están de acuerdo o no con sus reformas sociales. Así lo anunció este martes en la noche en una alocución pública. Una medida que ha sido cuestionada por varios sectores políticos y apoyada por quienes forman parte de la coalición de gobierno.

“La trampa del gobierno tiene nombre propio: consulta popular. No nos dejemos engañar, quieren imponer sus nefastas reformas y atropellar las instituciones. ¡Desde ya anuncio que haré campaña en contra, el país está con nosotros!”, manifestó la representante a la cámara Katherine Miranda del partido opositor Alianza Verde.

Por su parte, algunos senadores del partido de gobierno Pacto Histórico, como Isabel Zuleta, han ido más allá del apoyo a la consulta para las reformas y han pedido incluir la posibilidad de sumar una pregunta sobre la reelección del mandatario. “Contra el bloque institucional, consulta popular. Defendamos el mandato popular, cuente con nosotros presidente Gustavo Petro. Ojalá pueda ser por las reformas, laboral, de salud y de una vez por la reelección. Le dejo la idea por favor considérela”, dijo Zuleta en X. La Constitución de Colombia no permite actualmente la reelección presidencial.

Algunos de los precandidatos presidenciales también se han pronunciado sobre esta consulta popular y no han dudado en calificarla de estrategia electoral de Petro. “Él no va por las reformas, va por el 2026. Está en campaña con la plata de los colombianos y es una propuesta envenenada, quiere agitación en la calle y sabe que su propuesta tiene que pasar por el Senado. Los tiempos tampoco le dan. ¿Usted qué piensa?”, dijo en sus redes sociales Vicky Dávila, quien aspira a ser candidata presidencial independiente bajo la figura de recolección de firmas de ciudadanos que avalen su candidatura.

“No hay bloqueo institucional. Lo que no hay aún es un acuerdo en materia laboral. Es deber del Gobierno y el Congreso colaborar respetuosamente en beneficio del interés general ciudadano en vez de sabotearse mutuamente en su propio beneficio electoral. ¡Hagan su trabajo!”, afirmó Claudia López Hernández, exalcaldesa de Bogotá y precandidata por Alianza Verde.

El exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, quien también aspira a participar en la contienda electoral de 2026, sostuvo que “La reforma laboral estaba mal concebida. No es el cambio que necesita Colombia. Pensemos en reformas que generen empleo y reduzcan la informalidad. Esta hacía todo lo contrario. Actuó bien el Congreso”.

El analista político Óscar Montes le dijo a CNN que esta consulta popular no es más que un pulso político que promueve el presidente Gustavo Petro para movilizar a su base en medio de las dificultades que enfrenta su gobierno por los escándalos de posible corrupción, la falta de gestión y la crisis ministerial para fortalecerse, sostiene, frente a las elecciones del próximo año. “Él cree en la calle. De hecho, fue lo que lo llevó a la Presidencia al apoyar el llamado estallido social en 2021. El Congreso es un poder independiente, así como lo es el Judicial y el Ejecutivo. En Colombia hay, afortunadamente, independencia de poderes establecida en la Constitución. El Congreso, elegido popularmente, así como aprueba leyes también puede hundirlas. Pero el presidente parece que no está dispuesto a aceptar eso y por eso acude a la consulta popular, que no es más que una jugada política para tratar de tener oxígeno para lo que viene el próximo año”.

Ante las críticas, como la del presidente del Senado Efraín Cepeda, que ha manifestado que si la consulta popular fracasa el gobierno queda institucionalmente débil, Petro ha dicho este miércoles que está dispuesto a jugarse esa carta. “Me arriesgo. Pongo el gobierno en manos del pueblo”.

La consulta popular deberá recorrer un camino difícil antes de convertirse en realidad. Y tomará varios meses en ser aprobada, si es que el Gobierno logra las mayorías en el Senado para obtener su visto bueno. “La ley dice que, en este caso, el presidente de la República, con la firma de todos los ministros, puede pedir una consulta popular. Ahí entonces se tramita como una proposición. Se vota la proposición, tiene que tramitarse en los primeros 30 días. Y luego una vez sacada o aprobada positiva, ya el gobierno puede llamar a elecciones poniendo la fecha”, manifestó el ministro del Interior el martes ante medios locales.

Pero antes de fijar fecha para ir a las urnas, la iniciativa tiene que pasar por el control de la Corte Constitucional y, si es admitida, la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia, entidad encargada de los procesos electorales, tendría que tomarse unos meses para organizarla. Lo que no se sabe, hasta el momento, es cuál será la pregunta exacta que tendría esta consulta popular sobre el futuro de las reformas sociales del gobierno para que los colombianos respondan sí o no.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.