Oscar Zago sobre su cruce con Almirón: “Fueron hechos bochornosos”

Oscar Zago, Diputado Nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires habló este sábado con CNN Radio sobre los eventos…

Oscar Zago, Diputado Nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires habló este sábado con CNN Radio sobre los eventos sucedidos el pasado miércoles en el Congreso de la Nación.

En Aire de Mañana con Hernán Harris indicó: “Fueron hechos bochornosos, una cosa es lo que pasó afuera y otro tema totalmente distinto es lo que pasó adentro”, dijo.

“Sabemos que no hay que entrar en las agresiones y hacernos partícipe de algo que no nos corresponde y menos que menos en mi bloque, que en ese momento y en ese tema no teníamos nada que discutir porque nosotros estábamos haciendo nuestro trabajo y así que, bueno, no teníamos que habernos prendido en las agresiones para terminar como terminó”, remarcó.

Zago remarcó que el objetivo era que se levantaran los diputados y además la sesión. “Si a vos te están pidiendo que te levantes para no dar quórum es el objetivo”, aclaró.

“La polémica empezó antes. No empezó ahí. El hecho de Menem de haber levantado cuando su tablero le indica 128 diputados que no hay quórum. Eso no está mal porque si vos lees el reglamento es lo que dice el reglamento”, añadió.

En este sentido el Diputado lamentó: “Lo que está mal era pedirle a diputados que se levanten de su propia voluntad. No por su propia voluntad. Entonces, ahí es donde está el error”.

“Hubo dos discusiones. Los propios diputados que le pedían al oficialismo que se levanten, que eran dos diputados, y a los tres diputados míos”, continuó.

Con respecto al escándalo cripto aseguró: “Si queremos saber la verdad y sacar de foco mi pensamiento, el presidente no tiene nada, ningún tipo de responsabilidad ni de la creación, ni de la amistad, ni de nada con toda esta banda de estafadores”, apuntó.

“Tenemos que investigar cuál fue el plan de estos tipos para llegar a hacer lo que hicieron y cómo llegaron a hacer lo que hicieron. Yo creo que todos tenemos el derecho de saber la verdad”, cerró.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.