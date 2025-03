OPINIÓN | Larga vida a los libros

Es muy interesante cómo algo que generalmente es pequeño -y que no tiene una apariencia llamativa- puede ser tan importante…

Es muy interesante cómo algo que generalmente es pequeño -y que no tiene una apariencia llamativa- puede ser tan importante en nuestras vidas. Me refiero al libro. Ya sea una edición de bolsillo, una edición especial o tan sólo un libro electrónico que muchos usan hoy en día, un libro puede ser una gran compañía, especialmente cuando necesitamos cierta intimidad. Los libros me han acompañado en momentos difíciles y felices. La mayor parte de nosotros aprendemos su misterio en casa y vamos armando una lista de libros importantes que nos impresionan.

En mi caso, a través de los años me he dado cuenta de que algunos de los libros que he leído forman parte de mi ser, como si fueran un gran castillo o un fuerte que nadie se atreve a atacar y protegen nuestra vida. Y esos icónicos textos nos acompañan desde la niñez. A veces los repasamos 2 o 3 veces porque en cada relectura encontramos algo nuevo o comprendemos que el mensaje ha cambiado. El libro no solo es la suma de letras y páginas, sino también de momentos de consuelo y hasta de cariño.

Para suerte nuestra, he podido comprobar al sondear a mis familiares y a varias personas de generaciones distintas que tienen un renovado un interés por los libros impresos por varias razones. Uno, ellos, al igual que otras personas, desean pasar menos tiempo leyendo en una pantalla y disfrutan de la sensación de palpar y pasar las páginas de un libro. Estos tienen temas, portadas y tapas mucho más atractivas, como por ejemplo ¡los bellos libros de la editorial Assouline!

Curiosamente estuve hablando con amigas y coincidimos en que uno se concentra mejor cuando lee un libro impreso, mucho más que cuando lo hacemos en una pantalla digital. Las redes sociales, que dan para todo, también han revelado la existencia de creadores de contenido que promocionan la lectura, bien sea de libros físicos o electrónicos. La etiqueta #BookTok en TikTok ha ayudado a conectar a las personas jóvenes, tengan o no el hábito de la lectura. Quizás todo esto haya impactado en el negocio de la venta de libros. Barnes & Noble, la conocida cadena estadounidense, ha anunciado que abrirá 57 tiendas en 2025. ¡Bravo!

Una idea que me encanta -y he comentado antes- es recomendarles que hagan su propio club del libro. Algo que a través de Zoom o de FaceTime puedes compartir con familia y amigas. ¿Por qué no? Sería algo encantador.

