CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Fri.:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel May 531¾ 533 517½ 520¾ —11¼ Jul 547¾ 548½ 532½ 535½ —11¾ Sep 564½ 565¼ 549¼ 552 —12¼ Dec 589½ 589¾ 574½ 577¼ —11½ Mar 610¼ 610½ 596 598¼ —11 May 618½ 618½ 607¾ 609¾ —10¾ Jul 619¼ 619¼ 612½ 612½ —10¼ Dec 637½ 637½ 636½ 636½ —9¼ Est. sales 79,988. Thu.’s sales 133,048 Thu.’s open int 476,789, up 9,311 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel May 450¼ 450¼ 442 446¼ —3¾ Jul 458 458¼ 450½ 454 —4 Sep 437 437 430 433¼ —3 Dec 444 444 437¾ 440¾ —3 Mar 457¼ 457¼ 451¼ 454¼ —2¾ May 463¾ 463¾ 459¼ 461¾ —3¼ Jul 468½ 468½ 463¾ 465¼ —3¾ Sep 449¾ 449¾ 445½ 447 —3¼ Dec 448¼ 448¾ 444½ 446¾ —2½ Mar 459¼ 459¼ 456 457¼ —3¼ Dec 450 450 450 450 —1¼ Est. sales 208,445. Thu.’s sales 401,930 Thu.’s open int 1,851,448, up 4,421 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 358¼ 358¼ 348½ 349 —8 Jul 357 357¼ 350¼ 350¼ —8¼ Dec 354 355 354 355 —2¾ Est. sales 372. Thu.’s sales 451 Thu.’s open int 2,792 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 1015 1016 1009 1011¼ —5½ Jul 1028½ 1029¾ 1023¾ 1025¾ —4¾ Aug 1026¼ 1026½ 1020¼ 1022½ —4½ Sep 1014¾ 1015½ 1010 1012¼ —3½ Nov 1019¾ 1020¼ 1015½ 1017¼ —3¼ Jan 1032 1032 1027¼ 1028¾ —3¾ Mar 1033¾ 1033¾ 1029¾ 1031¾ —3 May 1039 1039 1035¼ 1036½ —4 Jul 1046 1046 1042 1043 —4 Nov 1020½ 1020½ 1017½ 1018¼ —4½ Est. sales 86,744. Thu.’s sales 212,338 Thu.’s open int 849,784, up 3,130 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb May 44.34 44.60 43.91 44.13 —.14 Jul 44.82 45.10 44.45 44.64 —.11 Aug 44.85 45.20 44.58 44.75 —.10 Sep 44.89 45.19 44.60 44.77 —.07 Oct 44.82 45.11 44.54 44.67 —.11 Dec 44.99 45.29 44.69 44.89 —.05 Jan 45.13 45.39 44.85 44.89 —.20 Mar 45.20 45.52 44.99 45.09 —.16 May 45.39 45.45 45.20 45.20 —.22 Jul 45.53 45.76 45.48 45.59 +.05 Aug 45.70 45.70 45.70 45.70 +.25 Dec 45.21 45.23 45.21 45.23 +.05 Est. sales 77,344. Thu.’s sales 250,038 Thu.’s open int 601,912, up 7,425 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton May 294.10 294.70 289.70 291.40 —3.10 Jul 301.60 302.10 297.50 299.30 —2.50 Aug 303.60 304.00 299.80 301.40 —2.50 Sep 304.70 305.50 301.40 303.10 —2.30 Oct 306.30 306.30 302.50 304.00 —2.30 Dec 310.10 310.10 306.50 307.80 —2.30 Jan 311.50 311.70 308.20 309.60 —2.20 Mar 312.70 312.70 309.60 310.90 —2.10 May 314.30 314.30 311.50 313.20 —1.50 Jul 316.90 316.90 314.50 315.90 —1.30 Aug 316.40 316.40 314.50 314.50 —2.10 Sep 315.20 315.20 313.30 313.30 —1.80 Oct 312.50 312.50 311.30 311.30 —1.30 Dec 314.10 314.10 312.00 312.00 —2.40 Dec 319.00 319.00 319.00 319.00 —.60 Est. sales 69,223. Thu.’s sales 137,669 Thu.’s open int 582,295, up 3,005

