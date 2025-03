CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Tue.: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Tue.:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel May 548 549½ 542¼ 543¼ —5 Jul 565¼ 566¼ 559 559¾ —5½ Sep 581¼ 582¾ 575¾ 576½ —5½ Dec 603½ 605½ 599 599¾ —5 Mar 620½ 624 618 618¼ —5¼ May 631 633½ 629¾ 629¾ —4¼ Jul 630½ 630½ 630¼ 630¼ —3 Est. sales 49,903. Mon.’s sales 96,449 Mon.’s open int 463,271, up 6,260 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel May 464½ 464¾ 457½ 458½ —6 Jul 471½ 472 465¼ 466¼ —5¾ Sep 445 445 441¼ 441¾ —3¼ Dec 450¾ 451½ 448½ 449 —2½ Mar 463½ 464 461½ 462 —2 May 470¾ 471½ 469 469½ —2¼ Jul 474½ 475 473 473 —2½ Sep 453¾ 454½ 453¼ 453¼ —2¼ Dec 453¼ 454 452½ 453 —1½ Est. sales 133,463. Mon.’s sales 235,160 Mon.’s open int 1,823,702, up 111 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 372 372 365¾ 367¾ —5¾ Jul 370 370 365¼ 366 —6 Est. sales 149. Mon.’s sales 237 Mon.’s open int 2,919, up 46 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 1007 1007¾ 1000¾ 1003¾ —3½ Jul 1019½ 1020½ 1013½ 1017 —2½ Aug 1015¼ 1016¼ 1009½ 1013 —2¼ Sep 1003 1004 997 1001½ — ½ Nov 1007¼ 1008¾ 1001¾ 1006¼ — ¼ Jan 1019½ 1021 1014½ 1018½ — ¼ Mar 1022 1024¾ 1019¼ 1022¼ — ¼ May 1028 1031½ 1025½ 1029 — ¼ Jul 1035½ 1039 1035½ 1036¾ — ½ Nov 1014¼ 1015 1012 1012¾ —2 Est. sales 79,120. Mon.’s sales 153,377 Mon.’s open int 856,194, up 1,661 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb May 42.12 42.58 41.79 42.44 +.29 Jul 42.63 43.09 42.30 42.96 +.29 Aug 42.75 43.19 42.42 43.08 +.31 Sep 42.77 43.20 42.44 43.03 +.24 Oct 42.62 43.10 42.39 43.00 +.28 Dec 42.88 43.28 42.54 43.23 +.34 Jan 43.04 43.41 42.81 43.31 +.25 Mar 43.11 43.65 43.00 43.61 +.35 May 43.58 43.80 43.58 43.80 +.32 Jul 43.78 44.08 43.78 44.08 +.36 Est. sales 53,682. Mon.’s sales 105,526 Mon.’s open int 599,122 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton May 297.30 298.10 294.40 294.90 —2.70 Jul 304.40 305.30 302.20 302.70 —2.20 Aug 306.30 307.00 304.30 304.70 —2.10 Sep 307.80 308.20 305.50 306.20 —1.70 Oct 308.00 308.80 306.30 306.90 —1.60 Dec 312.10 312.50 310.00 310.30 —1.60 Jan 313.50 313.80 311.40 311.90 —1.40 Mar 314.40 314.40 312.50 312.70 —1.60 May 315.40 315.40 314.10 314.60 —1.20 Jul 318.90 318.90 316.70 317.20 —.90 Oct 312.90 312.90 312.90 312.90 —.70 Est. sales 56,409. Mon.’s sales 99,413 Mon.’s open int 574,254, up 7,654

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.