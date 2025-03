CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Wed.: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Wed.:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 534½ 534½ 530 530 +11½ May 539 550½ 537 542¼ +5½ Jul 553½ 564¼ 551¼ 555¾ +4½ Sep 572¾ 580½ 568 572¼ +4½ Dec 594¾ 602¼ 590 594¼ +3½ Mar 614¼ 619½ 608¼ 611¾ +2½ May 624¼ 624¾ 619 621 +2 Jul 618¼ 624¼ 616¾ 624¼ +6 Est. sales 81,468. Tue.’s sales 190,380 Tue.’s open int 427,699, up 10,565 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 436¾ 442 433¼ 433½ —2½ May 454½ 460½ 448½ 450½ —1 Jul 462 467¾ 456¼ 458 —1¼ Sep 442¼ 446 437 438¼ —2¾ Dec 448 451 442¼ 443½ —3¼ Mar 460¼ 463¼ 455¼ 456¼ —3¼ May 467¾ 470 463 463¾ —3½ Jul 473½ 473¾ 466½ 466½ —4¾ Sep 456¼ 456¼ 449½ 449½ —3¾ Dec 455¼ 455½ 448¾ 449¼ —3¼ Mar 464¾ 465 460 460 —3¼ Jul 471½ 471½ 471½ 471½ +¼ Est. sales 266,530. Tue.’s sales 798,965 Tue.’s open int 1,849,114 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 382½ 387¾ 375¼ 380 —5¾ Jul 383 383 373½ 381¼ —1¾ Est. sales 471. Tue.’s sales 1,192 Tue.’s open int 3,207 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 991 993¾ 983¼ 983¼ — ¾ May 1004 1015 995¾ 999¾ +¾ Jul 1017¾ 1028½ 1010¼ 1013¾ Aug 1017 1023¼ 1007½ 1011¼ — ½ Sep 1007¾ 1009¾ 995¼ 998¼ —1¼ Nov 1005¼ 1016¼ 998½ 1001½ —2 Jan 1017½ 1024½ 1010¼ 1013½ —1¾ Mar 1027¾ 1027¾ 1015 1015¾ —3¼ May 1032¼ 1035¾ 1020½ 1022½ —2½ Jul 1038 1038½ 1029½ 1032 —1 Nov 1018½ 1021¼ 1007 1007 —1¾ Est. sales 144,183. Tue.’s sales 368,223 Tue.’s open int 813,417, up 10,344 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Mar 42.67 42.68 41.63 41.63 —.64 May 43.01 43.47 42.03 42.45 —.39 Jul 43.47 43.90 42.53 42.90 —.39 Aug 43.46 43.83 42.50 42.89 —.33 Sep 43.37 43.60 42.37 42.71 —.34 Oct 43.08 43.38 42.15 42.40 —.40 Dec 43.08 43.40 42.17 42.50 —.31 Jan 43.31 43.38 42.28 42.50 —.40 Mar 43.27 43.44 42.45 42.63 —.41 May 43.31 43.37 42.73 42.80 —.44 Jul 43.29 43.29 42.91 42.97 —.47 Aug 43.25 43.25 42.87 42.87 —.53 Sep 43.05 43.05 42.77 42.77 —.54 Oct 42.78 42.78 42.50 42.50 —.65 Est. sales 74,141. Tue.’s sales 156,056 Tue.’s open int 560,353, up 5,390 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Mar 288.00 291.60 288.00 288.20 +2.30 May 295.00 300.00 294.20 296.70 +3.20 Jul 302.80 307.10 301.70 303.80 +2.70 Aug 306.20 309.00 303.90 305.90 +2.60 Sep 306.00 310.10 305.20 307.20 +2.50 Oct 306.70 310.80 306.10 307.90 +2.20 Dec 310.20 314.40 309.70 311.40 +1.90 Jan 313.90 315.70 311.30 313.00 +2.00 Mar 313.60 315.80 312.30 314.20 +1.90 May 315.40 318.00 314.70 316.00 +1.90 Jul 319.70 321.20 318.50 318.50 +1.80 Aug 319.60 324.00 318.50 318.80 +2.50 Sep 319.10 323.30 318.50 319.70 +4.60 Est. sales 72,483. Tue.’s sales 153,214 Tue.’s open int 555,333

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.