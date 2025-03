CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Tue.: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel May 547¾ 551¾ 532 532½ —15¼ Jul 561¼ 564 546¾ 547¼ —14 Sep 577 579¾ 564 564½ —12½ Dec 598½ 601 587 587½ —10¾ Mar 617¼ 617¾ 605½ 606½ —8¾ May 623¼ 624¼ 615¼ 615¼ —8¾ Jul 622¾ 622¾ 614½ 615½ —5¾ Est. sales 119,508. Mon.’s sales 152,895 Mon.’s open int 417,134, up 10,407 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 440½ 440½ 428 429¼ —11 May 456 459¼ 444 445¼ —11 Jul 464 466¾ 452¾ 453½ —10¼ Sep 445 448¾ 437½ 437¾ —7¼ Dec 450¾ 454¾ 443¾ 444 —7¼ Mar 463¼ 467 456½ 456¾ —6¾ May 471 474¼ 464 464 —7 Jul 475½ 476¾ 467½ 468¼ —6¼ Sep 457¼ 458¾ 453½ 455 —1½ Dec 456¼ 458 451½ 452¼ —3¼ Mar 466¼ 468¼ 462 462¼ —4 Dec 458 458 458 458 —1¼ Est. sales 466,815. Mon.’s sales 682,681 Mon.’s open int 1,862,266 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 370 383¾ 370 381 +16½ Jul 372 378¼ 372 377½ +11¼ Est. sales 524. Mon.’s sales 309 Mon.’s open int 3,415 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 995¼ 1000¼ 982 986½ —11¾ May 1010¾ 1013 993¼ 994 —17½ Jul 1024½ 1031 1008 1008¾ —17 Aug 1024½ 1025½ 1006½ 1007 —18 Sep 1013¼ 1014¾ 995 995½ —18¾ Nov 1016¾ 1019¼ 999¼ 999¾ —19 Jan 1030½ 1030¾ 1011¾ 1012 —18 Mar 1032¾ 1033¼ 1017 1017½ —15¾ May 1039¼ 1039¼ 1024 1024 —14¾ Jul 1040 1045¼ 1031¼ 1031¼ —15 Nov 1018¾ 1018¾ 1007 1007½ —11¼ Est. sales 242,107. Mon.’s sales 264,953 Mon.’s open int 803,073, up 6,150 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Mar 43.15 43.24 42.35 42.36 —.54 May 43.76 44.20 42.82 42.90 —.59 Jul 44.19 44.65 43.28 43.36 —.55 Aug 44.58 44.58 43.24 43.26 —.63 Sep 44.10 44.28 43.09 43.19 —.57 Oct 43.68 44.00 42.85 42.87 —.68 Dec 43.81 44.25 42.85 42.91 —.66 Jan 44.09 44.17 42.97 43.05 —.62 Mar 44.22 44.29 43.07 43.12 —.67 May 44.07 44.07 43.30 43.30 —.69 Jul 44.25 44.25 43.59 43.59 —.59 Aug 43.56 43.56 43.50 43.50 —.64 Sep 43.37 43.37 43.37 43.37 —.67 Dec 43.78 43.78 43.34 43.34 —.62 Est. sales 79,029. Mon.’s sales 168,457 Mon.’s open int 554,963, up 3,764 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Mar 288.40 288.40 285.00 285.70 —4.40 May 297.00 297.60 291.30 292.70 —5.30 Jul 304.50 304.90 299.00 300.30 —5.00 Aug 306.70 307.20 301.40 302.50 —5.00 Sep 308.90 309.20 302.80 304.10 —4.80 Oct 308.60 309.20 303.70 305.10 —4.70 Dec 312.70 313.30 307.60 309.00 —4.90 Jan 314.20 314.40 309.30 311.00 —4.40 Mar 315.00 315.20 310.80 313.00 —3.20 May 316.30 316.40 312.60 315.00 —2.50 Jul 319.10 319.10 315.60 315.60 —4.20 Aug 316.50 316.50 315.00 316.50 —2.80 Sep 315.00 315.00 315.00 315.00 —2.90 Dec 316.40 316.40 314.30 315.30 —2.10 Est. sales 96,066. Mon.’s sales 111,682 Mon.’s open int 556,628, up 11,223

