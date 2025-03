Mientras la caída de las acciones reduce los fondos de jubilación, Trump respalda a su compañero multimillonario

Este martes, mientras Wall Street se tambaleaba por segundo día consecutivo, el presidente Donald Trump optó por no aparecer junto…

Este martes, mientras Wall Street se tambaleaba por segundo día consecutivo, el presidente Donald Trump optó por no aparecer junto a los trabajadores preocupados, sino por apuntalar los precios de las acciones y la riqueza del hombre más rico del mundo, Elon Musk, con un extraño discurso de venta de Tesla en el jardín sur de la Casa Blanca.

La óptica de Trump respondiendo ante las cámaras de esta manera a una caída de la bolsa que ha acabado con miles de millones de las cuentas de jubilación de los estadounidenses en medio de la ansiedad por sus guerras comerciales y su liderazgo errático fue sorprendente. Especialmente si se tiene en cuenta la ansiedad pública generada por las ventas que han hecho caer el índice S&P 500 casi un 10% desde sus máximos y las promesas de Trump como candidato, aún por cumplir, de reducir rápidamente los precios de los comestibles.

En la campaña de 2024, Trump se puso un delantal y trabajó en un puesto de patatas fritas de McDonald’s y se subió a un camión de la basura con un chaleco fluorescente en eficaces campañas fotográficas que subrayaron su afinidad con los estadounidenses de a pie y la incapacidad de los demócratas para conectar.

Pero ante los crecientes temores de una recesión –una posibilidad que Trump se negó a descartar dos veces el domingo, sorprendiendo a los mercados–, el presidente parecía más preocupado por un compañero multimillonario en la Casa Blanca. Altos ayudantes, mientras tanto, restaron importancia al pánico de los inversores como un mero síntoma de un “período de transición económica”.

Trump estuvo con Musk junto a una reluciente alineación de los modelos pioneros del magnate de los vehículos eléctricos y condenó las protestas y amenazas dirigidas contra los concesionarios de Tesla mientras el jefe del Departamento de Eficiencia Gubernamental destroza la burocracia y recorta el gasto público.

El presidente condenó a los críticos de Musk por tratarle “injustamente”, y añadió: “No se te puede penalizar por ser un patriota”.

Musk, el ciudadano privado más poderoso dentro de una administración presidencial en los tiempos modernos, se enfrenta a boicots de productos y protestas mientras lleva una motosierra al Gobierno federal. La mayoría de las manifestaciones han sido pacíficas, pero la Policía está investigando informes generalizados de vandalismo en algunos lugares. El valor de mercado de las empresas de Musk también se ha desplomado desde que asumió su nuevo y polarizador papel en la política.

Pero gracias al respaldo de Trump –y a su promesa de comprar un Tesla Model S–, las acciones de Tesla subieron un 3,8% este martes, en dirección opuesta al promedio industrial Dow Jones, que cayó 478 puntos (1,4%).

Preguntado sobre si su evento para Tesla impulsaría las ventas y el precio de las acciones de la compañía, el presidente dijo: “Espero que así sea”.

Por momentos, mientras Trump y Musk hablaban de los Teslas, parecían más vendedores en la explanada de un concesionario que el hombre más poderoso y rico del mundo. Trump sostenía un papel en el que figuraban los precios de varios modelos retratados por un fotógrafo de Getty Images y en el que se indicaba que un modelo básico puede alquilarse por US$ 299 al mes.

“¿Quién sino este tipo diseñaría esto y todo el mundo en la carretera lo está mirando?”, se maravilló el presidente delante de un Cybertruck. Musk respondió: “Queremos que el futuro se parezca al futuro”.

En un soleado día de marzo en Washington, el presidente estaba de buen humor y bromeó con la prensa y el personal. En una administración más normal, la sesión fotográfica podría pasar por una simple presentación de una gran empresa estadounidense. En 2021, por ejemplo, el entonces presidente Joe Biden paseó en un Jeep eléctrico híbrido por los jardines de la Casa Blanca.

Pero el hecho de que el acto tuviera lugar es una muestra de cómo Trump y Musk han destrozado las convenciones éticas normales que rodean a la presidencia. Representó un asombroso conflicto de intereses para un presidente llevar a cabo una campaña de ventas de un producto propiedad de un miembro de su administración que está en condiciones de dar forma a la política del Gobierno y las regulaciones para beneficiar a sus propias empresas. Un periodista preguntó al jefe del DOGE si seguiría siendo CEO de Tesla mientras estuviera en el Gobierno. Respondió que sí, como si fuera lo más normal del mundo.

La muestra de apoyo de Trump a Musk se produjo cuando The New York Times informó que el jefe de Tesla, que gastó decenas de millones para respaldar al presidente y al Partido Republicano en 2024, está buscando dar US$ 100 millones a organizaciones controladas por la operación política de Trump. CNN no ha confirmado de forma independiente la información.

El evento de Trump con Tesla ocurrió en otro día de vertiginosos intercambios con Canadá, reflejando la volatilidad que inquieta a los mercados. El presidente había amenazado con imponer un arancel del 50 % a las importaciones de acero y aluminio canadienses después de que Doug Ford, el primer ministro de Ontario, propusiera un recargo del 25% en las exportaciones de electricidad a Michigan, Minnesota y Nueva York. La escalada se desactivó tras una llamada telefónica entre el secretario de Comercio, Howard Lutnick, y Ford, un populista al estilo de Trump. El presidente elogió al primer ministro como “fuerte”, mientras ambas partes afirmaban que la otra había cedido.

La disputa fue la más reciente en una serie extraordinaria de conflictos entre la administración de Trump y Canadá, uno de los aliados más cercanos de EE.UU., que ha destrozado la idea de que ambas naciones, junto con México, podrían formar un bloque comercial para competir con la Unión Europea y China. De hecho, Trump insistió nuevamente elste martes en que Canadá debería convertirse en el estado número 51.

La posibilidad de una guerra comercial total, sumada a otras políticas disruptivas del presidente, quien ha tomado partido por enemigos como Rusia mientras reprende a sus aliados al otro lado del Atlántico, ha creado un clima de tensión que ha sacudido a los inversionistas.

La gota que colmó el vaso para los mercados fue su negativa a descartar una recesión este año en una entrevista con Fox News el domingo. Sus impredecibles maniobras políticas están desestabilizando la confianza económica en el peor momento posible, justo cuando el empleo se desacelera y la confianza del consumidor se debilita.

Diane Swonk, economista jefa de KPMG US, comparó la situación con la de los conductores parados en un semáforo estropeado, reacios a cruzar una intersección concurrida por miedo a sufrir un accidente. “Eso es lo que estamos viendo en tiempo real ahora mismo. Estamos viendo cómo la incertidumbre pesa sobre la economía”, dijo Swonk a Erin Burnett de CNN. “Estamos viendo que tiene un peaje directo, lo estamos viendo en todas las llamadas de ganancias … donde la gente dice: ‘No podemos darle ninguna orientación sobre hacia dónde vamos porque no sabemos qué va a pasar con los aranceles, no sabemos qué va a pasar con las fronteras’”.

Pero junto a Musk, Trump culpó de las pérdidas bursátiles durante su mandato a Biden, de quien dijo falsamente que “nos dio una economía horrible”. Trump añadió: “Creo que el mercado iba a ir muy, muy mal” a pesar de que el año pasado predijo que las acciones se dispararían cuando asumió el cargo.

No hay ninguna señal pública de que Trump esté pensando en cambiar de rumbo, a pesar de las dolorosas pérdidas del mercado que no solo están haciendo temer a muchos ciudadanos por sus futuros fondos de jubilación, sino que también están haciendo la vida incómoda a los que ya están jubilados y tienen que vivir de sus menguantes fondos “401k”.

Esto lleva a preguntarse si Trump va en serio en su deseo de transformar el sistema de comercio mundial y la economía estadounidense cueste lo que cueste.

La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, argumentó este martes que el dolor económico a corto plazo será solo un recuerdo lejano cuando las políticas de Trump den sus frutos.

“Lo que el presidente imagina para este país es que Estados Unidos se convierta en una superpotencia manufacturera, con fábricas y negocios propiedad de estadounidenses, produciendo bienes que exportamos al resto del mundo”, dijo Leavitt a los periodistas. “Esos ingresos permanecerán aquí. Aumentarán los salarios de nuestra gente en este gran país. Garantizarán nuestra seguridad nacional y elevarán la moral del pueblo estadounidense al recuperar industrias prósperas”.

El objetivo de traer empleos de vuelta a EE.UU. desde economías de bajos salarios en el extranjero es encomiable, y el plan de Trump para remodelar la economía responde a la desindustrialización y a los beneficios desiguales de la globalización. Estos temas lo han ayudado a ganar la elección a la Casa Blanca en dos ocasiones, y no cabe duda de que está respondiendo a las aspiraciones de sus votantes.

Sin embargo, una remodelación tan fundamental de la economía podría llevar décadas, y no hay certeza de que las grandes empresas vayan a tomar costosas decisiones de deslocalización en los menos de cuatro años que le quedan a Trump en la Casa Blanca. Mientras tanto, los aranceles, que se traducen en precios más altos para los consumidores, podrían causar un enorme daño económico. Y tratar de recrear una economía del siglo XX en una nueva era dominada por las implicaciones de una revolución de la inteligencia artificial podría ser una apuesta retrógrada en cualquier caso.

Tras su inusual falta de bombo y platillo sobre la economía el domingo, Trump ha vuelto a invocar una edad de oro. Preguntado por la posibilidad de una recesión, respondió: “No la veo en absoluto”. Y añadió: “Creo que este país va a estar en auge”.

Pero la duda creada por el equívoco del presidente sobre el tema durante el fin de semana tardará en disiparse. Y elste martes hizo un mejor trabajo animando a la empresa automovilística de su amigo que convenciendo a sus escépticos de que tiene un plan para hacer que la economía vuelva a ser grande otra vez.

