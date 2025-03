Las polémicas de “Emilia Pérez”, nominada a los Oscar como mejor película del año

La película “Emilia Pérez”, el drama musical de Netflix con 13 nominaciones al Oscar, incluida mejor película, ha estado envuelta…

La película “Emilia Pérez”, el drama musical de Netflix con 13 nominaciones al Oscar, incluida mejor película, ha estado envuelta en varias controversias que han dejado a muchos cuestionando no solo la producción, sino también a sus protagonistas.

La cinta, que narra la historia de un narcotraficante mexicano que busca someterse a una cirugía de reasignación de género, ha sido criticada por temas como su representación de México, el uso del español en los diálogos y la interpretación de algunos de sus actores, pero el escándalo alrededor de las publicaciones antiguas de redes sociales de la actriz Karla Sofía Gascón quedó en el ojo del huracán y marcó la campaña de la cinta en la temporada de premios.

La protagonista de “Emilia Pérez” es la primera actriz abiertamente transgénero nominada a un premio Oscar en una categoría actoral, acaparó titulares en enero por cuenta de sus polémicas publicaciones pasadas en redes sociales que salieron a la luz.

La polémica surgió luego de que la periodista Sarah Hagi compartiera capturas de pantalla de antiguos comentarios de Gascón en redes sociales, en los que criticaba la vestimenta de los musulmanes, la muerte de George Floyd y la dirección de los premios Oscar.

Gascón, quien desactivó su cuenta en X tras la controversia, se había disculpado por sus publicaciones. “Quiero referirme a la conversación en torno a mis publicaciones pasadas en las redes sociales que han causado daño”, dijo Gascón en un comunicado enviado a CNN. “Como miembro de una comunidad marginada, conozco demasiado bien este sufrimiento y lamento profundamente haber causado dolor. Toda mi vida he luchado por un mundo mejor. Creo que la luz siempre triunfará sobre la oscuridad”.

En entrevista con Juan Carlos Arciniegas de CNN ofreció sus “más sinceras disculpas a todas las personas que se pueden haber sentido ofendidas”.

Gascón negó además haber criticado a su compañera de elenco en Emilia Pérez, Selena Gomez, y dijo que los tuits aludidos no son de ella. “Yo jamás he dicho nada de mi compañera. Jamás me referiría así. Le mandé el post que me mandaron y le dije ‘oye, que sepas que esto no es mío’”, explicó.

El asunto generó división dentro del elenco. Zoe Saldaña, coprotagonista de “Emilia Pérez”, expresó en varias entrevistas que la controversia no empañaría su orgullo por la película ni su nominación al Oscar. Sin embargo, la actriz admitió estar “triste” y “decepcionada” por la situación, y señaló que la película fue hecha con un enfoque de inclusión y colaboración.

La polémica también ha alcanzado al director Jacques Audiard, quien en una entrevista con Deadline afirmó que no había hablado con Gascón desde el inicio del escándalo.

Mientras tanto, Netflix, que ha tenido que gestionar la crisis tanto a nivel público como interno, también ha reaccionado a la controversia. En una entrevista con The Town, Bela Bajaria, directora de contenidos de Netflix, expresó su frustración por cómo las publicaciones de Gascón han afectado el trabajo de todo el equipo de la película, conformado por más de 100 personas. “Es realmente un fastidio para 100 personas con un talento increíble”, comentó Bajaria, quien también se mostró incierta sobre si la compañía intensificaría su monitoreo de las redes sociales de los talentos en el futuro.

Una fuente dijo a CNN que Netflix pagaría el viaje y los gastos de Gascón a la ceremonia, ya que ha decidido asistir al evento.

El director francés Jacques Audiard, quien no habla español y filmó la película en Francia a pesar de que originalmente se pensaba rodarla en México, ha sido otro de los focos de críticas. En una entrevista con CNN en Español en enero, Audiard se disculpó con aquellos que consideraron ofensivas algunas de las decisiones de la película. “Si hay cosas que les parecen escandalosas a los mexicanos en Emilia, les pido perdón”, declaró. La película ha sido acusada de perpetuar estereotipos sobre México, especialmente por su uso del idioma español, con muchos usuarios en redes sociales afirmando que las canciones parecen escritas por un traductor automático, y criticando la pronunciación de la actriz Selena Gomez.

Algunos incluso señalan que el cineasta, al no conocer la realidad del país, no podría haber comprendido completamente la sensibilidad cultural que tocaba. Audiard, sin embargo, defendió su trabajo asegurando que “Emilia Pérez” no pretende ofrecer respuestas, sino plantear preguntas, y pidió a los espectadores ver la película antes de emitir juicios definitivos.

En diciembre, el actor mexicano Eugenio Derbez criticó el desempeño de la superestrella Selena Gomez en la película “Emilia Pérez”, en la cual interpreta a un personaje latino y habla en español. “(La actuación de) Selena es indefendible”, dijo Derbez en el podcast Hablemos de cine con.

Derbez dijo que había recibido esos reconocimientos porque quienes los entregan “no hablan español” y no notaban lo que a su juicio era una deficiente actuación de Gomez. En un comentario de TikTok que muestra un fragmento del podcast, Gomez comentó: “Hice lo mejor que pude con el tiempo que me dieron. No le quita valor al trabajo y el corazón que puse en esta película”.

Luego, Derbez se disculpó en su cuenta personal de TikTok. “Pido disculpas sinceras por mis comentarios descuidados: son indefendibles y contradicen todo lo que defiendo. Como latinos, siempre debemos apoyarnos unos a otros (…) ‘Emilia Pérez’ merece ser celebrada, no menospreciada por mis comentarios desconsiderados”, escribió.

A raíz de las críticas a “Emilia Pérez”, un grupo de artistas mexicanos creó el cortometraje “Johanne Sacreblu”, que responde de manera humorística como una parodia de la película, y una forma de llevar el mensaje desde el punto de vista de México y de la comunidad transgénero.

El corto cuenta la historia de dos familias francesas, que hacen una competencia de qué alimento representa mejor a Francia, las baguettes o los croissants. Su directora, la creadora de contenido Camila Aurora, financió colectivamente este cortometraje gracias a su comunidad en plataformas digitales. Y una de sus particularidades es que denuncia los estereotipos… usando justamente estereotipos sobre los franceses como recurso retórico.

