Las claves de la ley de financiación del gobierno del Partido Republicano aprobada en la Cámara de Representantes

Los republicanos de la Cámara de Representantes votaron este martes sobre un proyecto de ley provisional destinado a garantizar la…

Los republicanos de la Cámara de Representantes votaron este martes sobre un proyecto de ley provisional destinado a garantizar la financiación del gobierno federal hasta el 30 de septiembre y evitar un cierre después del viernes.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, logró el martes en una votación de alto riesgo aprobar el plan del presidente Donald Trump para financiar el Gobierno hasta el otoño, superando la oposición mientras el Partido Republicano lucha por evitar un cierre del Gobierno el viernes a medianoche.

En conjunto, la medida aumentaría el gasto en defensa en US$ 6.000 millones en comparación con el año fiscal 2024 y reduciría el gasto no relacionado con la defensa en US$ 13.000 millones.

Aunque los republicanos han descrito la legislación como una resolución continua “limpia” sin medidas partidistas, algunos detalles siguen siendo vagos.

Mientras tanto, los demócratas en la Cámara y el Senado han criticado la legislación, diciendo que daría más margen al presidente Donald Trump y a Elon Musk para redirigir la financiación como mejor les parezca, una acusación que el Partido Republicano niega.

Si el Congreso no amplía la financiación federal para las agencias, las operaciones gubernamentales no esenciales cesarán después del viernes hasta que los legisladores actúen.

Rachel Snyderman, directora gerente de política económica del Centro de Política Bipartidista afirmó que casi 900.000 trabajadores federales podrían ser suspendidos sin sueldo y más de 1,4 millones podrían tener que seguir trabajando, muchos de ellos sin sueldo.

(Estas estimaciones no incluyen los despidos y salidas que se han producido en las primeras semanas del Gobierno de Trump, según Snyderman).

El proyecto de ley financiaría completamente los servicios federales básicos y mantendría las operaciones sin aumentar el gasto, según la Comisión de Asignaciones de la Cámara de Representantes dirigida por el Partido Republicano.

“Sin tácticas de píldoras venenosas o cláusulas adicionales no relacionadas, el proyecto de ley es simple: extender la financiación y la certidumbre para la nación”, dijo el presidente de la comisión, Tom Cole, de Oklahoma, en un comunicado.

Sin embargo, la medida contiene algunas peticiones del Gobierno de Trump, incluyendo US$ 485 millones adicionales para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) para ayudar a impulsar las deportaciones.

La reducción de US$ 13.000 millones en gastos no relacionados con la defensa, que los republicanos están pregonando como un ahorro, se derivaría de la eliminación de proyectos o iniciativas puntuales financiados por los legisladores, conocidos como “earmarks” o fondos designados, en el año fiscal 2024, según un portavoz de la Comisión de Asignaciones de la Cámara de Representantes. La medida no afectaría al dinero destinado a estos proyectos en el último ejercicio fiscal, pero no repetiría la financiación de los mismos proyectos. La resolución de continuidad no incluye asignaciones específicas, según el portavoz.

En un comunicado de prensa, la comisión señaló que la ley también financiaría íntegramente los servicios y prestaciones sanitarias de los veteranos, al tiempo que aumentaría las inversiones en defensa. La Ley de Autorización de la Defensa Nacional, firmada en diciembre por el expresidente Joe Biden, autoriza un aumento de pagos del 14,5% en 2025.

Según un resumen del proyecto de ley elaborado por el Partido Republicano, la medida provisional también ayudaría a los bomberos forestales federales, entre otras cosas, aumentándoles el sueldo y ofreciéndoles primas a los que responden a los incendios. Y aumentaría la financiación de los sistemas de control del tráfico aéreo en US$ 753 millones por encima del nivel del año anterior.

La financiación para la asistencia nutricional a madres, bebés y niños en el programa WIC aumentaría en más de US$ 500 millones hasta un total de US$ 7.600 millones, una petición realizada por el Gobierno de Trump, según destacó la comisión. El proyecto de ley también aumentaría los fondos para el Programa de Alimentos Suplementarios de Productos Básicos, que apoya a las personas mayores de bajos ingresos, y para que el Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria revise las plantas de procesamiento de carne y aves de corral.

Los demócratas están en desacuerdo con la medida del Partido Republicano de financiar el gobierno hasta el final del año fiscal con una resolución continua, argumentando que el paquete no proporciona las directrices específicas de financiación para muchos programas y prioridades que se establecerían en un proyecto de ley de gastos negociado para todo el año.

Según una hoja informativa publicada por la senadora por Washington Patty Murray, la demócrata de mayor rango en la comisión de Asignaciones del Senado, “esto crea fondos secretos para que el Gobierno de Trump modifique las prioridades de gasto, elimine programas de larga data, elija ganadores y perdedores, y más”.

La falta de estas directivas haría más difícil impugnar las acciones de la administración Trump en los tribunales, dijeron Murray y la representante Rosa DeLauro, miembro de alto rango en la Comisión de Asignaciones de la Cámara de Representantes, en hojas informativas separadas.

Los legisladores destacaron una variedad de recortes de gastos contenidos en la resolución continua, incluida la reducción de US$ 185 millones para los programas de No Proliferación Nuclear de Defensa y el recorte de US$ 1.400 millones de los fondos de construcción del Cuerpo de Ingenieros del Ejército utilizados para proyectos destinados a mitigar los impactos de huracanes e inundaciones.

Además, la legislación reduciría en US$ 30 millones las ayudas al programa de banda ancha rural Community Connect, recortaría en casi US$ 800 millones la construcción de instalaciones de Asuntos de Veteranos, eliminaría hasta US$ 40 millones en subvenciones para la seguridad electoral y recortaría en US$ 30 millones las ayudas a los agricultores para mejorar sus tierras y participar en actividades de conservación, según los responsables demócratas de las asignaciones.

Además, el paquete no proporcionaría fondos adicionales para el fondo de ayuda en caso de catástrofe de la Agencia Federal de Gestión de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés), que necesitará más dinero antes de que finalice el año fiscal, dijeron Murray y DeLauro.

El proyecto de ley también limitaría el gasto del Distrito de Columbia a su nivel del año fiscal 2024 para el resto del año, según la diputada Eleanor Holmes Norton, que representa a la ciudad de Washington.

La alcaldesa de la ciudad de Washington, Muriel Bowser, y otros funcionarios del distrito advirtieron el lunes en una rueda de prensa que el distrito tendría que recortar US$ 1.100 millones de su presupuesto aprobado si se aprueba el proyecto de ley. Estos recortes restarían fondos a las prioridades de seguridad pública, educación y crecimiento económico, dijo Bowser.

Por otra parte, el paquete ampliaría la financiación de los centros de salud de la comunidad y la autorización de la pandemia de la era de ampliar el uso de la telesalud en Medicare hasta el 30 de septiembre.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.