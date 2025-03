La teoría conspirativa paranoica de Elon Musk sobre la Seguridad Social y los inmigrantes indocumentados, explicada

Fijado en la parte superior de la cuenta de X de Elon Musk hay un clip de seis minutos de…

Fijado en la parte superior de la cuenta de X de Elon Musk hay un clip de seis minutos de su reciente entrevista de tres horas en el podcast de Joe Rogan.

“Por esto es que los demócratas quieren destruirme”, dice Musk, presentando el clip, en el que explica una visión cínica del sistema político de EE.UU. donde, según él, los demócratas están conspirando para usar el gasto en beneficios como la Seguridad Social, Medicare y los pagos por discapacidad para atraer a inmigrantes indocumentados –a quienes llama “ilegales”– a EE.UU. con el fin de tomar el control del Gobierno estadounidense para siempre.

Lo que Musk alega sería algo verdaderamente aterrador si hubiera evidencia de que lo que dice es correcto. No la hay. Tiene algunas similitudes con la acusación de Trump de que los migrantes están “envenenando la sangre” del país o con la “teoría del reemplazo” de la extrema derecha.

Musk no ha proporcionado ninguna evidencia de que un gran número de personas indocumentadas voten en las elecciones de EE.UU. Tampoco ha proporcionado evidencia de que un gran número de personas indocumentadas estén recibiendo beneficios de Seguridad Social, Medicare o discapacidad, y no ha proporcionado evidencia de que los demócratas estén conspirando activamente contra él por exponer estas acusaciones para las cuales no ha proporcionado evidencia. (Sí enfrenta una fuerte oposición por sus esfuerzos para desmantelar elementos del Gobierno federal).

Hay un argumento de que las teorías conspirativas paranoicas como esta no deberían amplificarse, pero esta teoría conspirativa en particular parece estar detrás del discurso de Musk sobre la necesidad de modificar la Seguridad Social, Medicare y otros programas de gasto en beneficios.

Es cierto que el gasto en estos programas tiene al país en un camino fiscal insostenible, pero Musk no está hablando de ellos como programas legítimos que necesitan reforma. Está hablando de ellos como esquemas fraudulentos, algo que sorprendería a los millones de ciudadanos estadounidenses que dependen de ellos.

Rogan parece estar asombrado por la teoría conspirativa de Musk y Musk alienta a los oyentes a “hacer su propia investigación” para verificar sus afirmaciones.

En ese sentido, aquí hay un kit de inicio para, de hecho, hacer tu propia investigación sobre algunas de las cosas que dice.

¿Por dónde empezar? No es legal que los indocumentados soliciten Seguridad Social, Medicare o discapacidad, aunque cualquier persona indocumentada para quien un empleador haga deducciones de impuestos sobre la nómina está contribuyendo al sistema. Por lo tanto, contrariamente a lo que dice Musk, los indocumentados en realidad están ayudando a pagar los beneficios de los ciudadanos estadounidenses. Algunos inmigrantes legales pueden acceder a estos programas, pero les lleva tiempo calificar.

¿Por qué las personas realmente emigran a EE.UU.? KFF y LA Times realizaron una encuesta en 2023 y las principales razones citadas para la inmigración, según KFF, son “por mejores oportunidades laborales y educativas, un mejor futuro para sus hijos y más derechos y libertades”. Añaden: “Porciones más pequeñas, pero aún considerables, citan otros factores como reunirse con miembros de la familia o escapar de condiciones inseguras o violentas”.

Se requiere la ciudadanía estadounidense para votar en elecciones federales y casi todas las elecciones estatales. Por lo tanto, deportar a los indocumentados o hacer la vida tan miserable que millones de ellos expresen su intención de abandonar el país no debería costarle votantes a ninguno de los partidos.

La última persona en otorgar amnistía a un gran número de ciudadanos indocumentados fue el presidente republicano Ronald Reagan, trabajando con un Congreso controlado por demócratas. Cada presidente desde George W. Bush, otro republicano, ha intentado (o hablado de) y fracasado en finalizar un plan de inmigración integral y bipartidista que podría proporcionar un camino hacia la ciudadanía para los millones de personas indocumentadas en el país. Cualquier camino de este tipo sería largo y arduo en esas propuestas.

Tampoco es cierto. La ciudad de Nueva York intentó otorgar a los no ciudadanos el derecho a votar en las elecciones locales en 2021, pero, como escribió CNN en ese momento, el privilegio solo se otorgó a “no ciudadanos que han vivido en la ciudad durante al menos 30 días y son residentes permanentes legales en EE.UU., incluidos los titulares de green cards, individuos con permisos de trabajo y titulares de DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia)”.

Y eso fue solo para las elecciones locales de la ciudad. Pero la ley nunca se implementó y todavía es objeto de una batalla judicial.

Nuevamente, los no ciudadanos no pueden votar en las elecciones federales. Los inmigrantes indocumentados no pueden votar en las elecciones federales. No existe un camino hacia la ciudadanía para los indocumentados. Hay décadas de esfuerzos fallidos para crear un camino largo y arduo hacia la ciudadanía. Múltiples esfuerzos tuvieron apoyo bipartidista, pero no lo suficiente para pasar tanto por la Cámara como por el Senado. Pero nadie está hablando seriamente sobre ellos en este momento.

No hay evidencia de un fraude electoral generalizado por parte de indocumentados. También vale la pena señalar aquí que los partidos no son exactamente monolitos. Hay moderados en ambos partidos políticos principales. Cuando un partido es percibido como excesivo, el otro partido obtiene más votos y gana la próxima elección. Musk no cree que el sistema funcione.

Los estados de tendencia electoral incierta cambian con el tiempo. Cuando un estado se vuelve rojo o azul, otro estado entra en juego. Ohio ahora es rojo y Virginia ahora es azul, por ejemplo, lo que podría sorprender a cualquiera que estuviera observando la política a principios de la década de 2000. Sin embargo, Arizona y Georgia se han convertido en estados de tendencia electoral incierta. Sí, California solía ser un estado confiablemente republicano y produjo dos presidentes republicanos. Pero luego, Texas, donde Musk y Rogan están ahora, en el pasado a menudo votó por demócratas.

¡Sí, por favor, investiguen!

